Самое интересное за неделю с 20 по 26 апреля

Отраслевые аналитики начали понижать свои прежние прогнозы урожая зерна в этом году. Однако новые оценки все равно выше прошлогоднего показателя в 121,2 млн т, из которых 74,5 млн т пришлось на пшеницу. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка уменьшил прогноз сбора зерна со 126,7 млн т до 124 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» скорректировал оценку со 127,5 млн т до 127,1 млн т из-за изменения прогноза урожая пшеницы до 80,9 млн т. Корректировки связаны в основном с нехваткой влаги в почве на юге, прежде всего в Ставропольском крае. Кроме того, определенное влияние оказали возвратные заморозки.
Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе онлайн-совещания с министрами сельского хозяйства стран G20 заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может оказать негативное влияние на покупательную способность населения и стать причиной снижения спроса на продовольствие. Это требует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения с акцентом на экономическую и физическую доступность товаров первой необходимости. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, снижение расходов населения в этом году в реальном выражении в целом составит не менее 7-8%. «Этот провал аналогичен кризисному 2015 году, но реальные располагаемые доходы снизятся больше, чем в предыдущие кризисы», — рассказала «Агроинвестору» руководитель центра Дарья Снитко. Конечно, при таких шоках для экономики потребление уменьшится, пик падения спроса составит до 40% в апреле, но основной эффект придется на непродовольственные товары, поскольку карантин закрыл доступ к точкам их продаж, добавляет она.
Закупочные цены на зерно растут в том числе из-за введения квоты на вывоз и опасений экспортеров, которые продолжают работать, что она закончится до конца сезона. Хотя объем квоты соответствует оставшемуся экспортному потенциалу, компании спешат. В 13:30 25 апреля было выбрано почти 5,4 млн т из 7 млн т.
Экспорт зерна нового урожая может начаться уже во второй половине июня — раньше официального старта сезона-2020/21. Это связано с ранним началом сева и уборки в стране, сообщил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он считает, что в новом сезоне экспортные цены на все агрокультуры будут ниже, чем в этом сельхозгоду: стартовые цены пшеницы на $30/т ниже, чем текущие. Также низкий ценовой уровень просматривается по ячменю и кукурузе. Объективных причин для роста мировых цен нет, так как увеличиваются запасы, поэтому выправить ситуацию не смогут, например, и глобальные риски, такие как возможная засуха в Европе.
В конце марта агрохолдинг «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, учредил в Ростове-на-Дону ООО «Новые утиные фермы», следует из данных kartoteka.ru Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы, уставной капитал составляет 10 тыс. руб. Эта структура может быть создана для получения в управление обанкротившегося ростовского предприятия по производству мяса утки «Донстар» Вадима Ванеева. «Дамате» также называют основным претендентом на другой актив Ванеева — «Евродон». Основной кредитор «Донстара» — Россельхозбанк. Как следует из судебных документов, всего в реестр кредиторов компании включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходится на долг перед Россельхозбанком.
«Белая дача» временно — на пять месяцев — приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта. Выручка от основного канала продажи для завода — кейтеринга — снизилась на 60%. Компания сохранила позиции в ритейле, в ближайшее время планирует расширить свое присутствие в сетях и запустить линейку блюд из картофеля для домашнего приготовления. Также пытается продавать непереработанный картофель.
По данным Минсельхоза на 24 апреля, картофель в сельхозпредприятиях и КФХ посажен на 48,1 тыс. га или 15,6% к плану. По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, ранее, по прогнозам региональных органов управления АПК, в 2020 году предполагалось уменьшение площадей под картофелем по сравнению с 2019-м. Однако Минсельхоз просил картофелеводов не только не сокращать посадки, но и наращивать их. Крупные предприятия не намерены сокращать площади под картофелем, так как у них есть стабильные каналы сбыта — ритейл и переработчики, тогда как небольшие хозяйства уже решили переориентироваться на другие агрокультуры. Участники рынки отмечают определенный рост спроса на картофель в марте-апреле: на фоне падения реальных располагаемых доходов потребители традиционно начинают экономить и выбирать более доступные продукты питания, в том числе покупают больше картофеля. Однако производители не готовы расширять производство: для этого нужно понимать перспективы сбыта и вектор развития на несколько лет вперед.
С 21 апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет ушли ниже 10 центов за англо-фунт и находятся там третий день, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка. С 12 марта по 21 апреля сахар-сырец подешевел почти на 40%, котировка закрытия майского контракта в Нью-Йорке 21 апреля составила $215 за тонну. Такие низкие цены последний раз фиксировались в июне 2008 года. Котировки белого сахара в мешках снизились меньше: по данным ИКАР, стоимость закрытия августовского контракта в Лондоне 21 апреля составила $322 за тонну, что выше уровня локального дна в июле-августе прошлого года. Правда, относительно нефти и ряда других сырьевых товаров сахар подешевел заметно меньше на фоне дефицитного мирового баланса.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,5% годовых. Последний раз на таком уровне ставка была в феврале 2014 года. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности, признает регулятор. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на цены со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. ЦБ также пересмотрел базовый сценарий прогноза развития экономики. Инфляция по итогам 2020 года составит 3,8-4,8% и в дальнейшем стабилизируется вблизи целевых 4%. ВВП в 2020 году снизится на 4-6%. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8-4,8% в 2021-м и на 1,5-3,5% в 2022 году. В феврале регулятор прогнозировал, что темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022-м.
В течение ближайших шести месяцев дилеры иностранной, российской и белорусской сельхозтехники из разных регионов ожидают снижения спроса и финансовых сложностей, сообщила Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД) по результатам опроса, проведенного совместно с VDMA Agricultural Machinery. О вероятности такого сценария сказали 84% респондентов. 89% опрошенных винят в этом девальвацию рубля, 58% — пандемию COVID-19. Также среди проблем, вызванных пандемией коронавируса и девальвацией рубля, 71% дилеров назвали нарушения логистических связей и проблемы с поставками техники и запчастей, 69% уверены, что сроки поставок техники и запчастей в ближайшее время увеличатся. О росте стоимости техники и запчастей заявили соответственно 54% и 49% опрошенных.