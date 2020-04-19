Самое интересное за неделю с 13 по 19 апреля

В марте по сравнению с февралем темп роста цен ускорился под влиянием ослабления курса рубля и ажиотажного спроса на ряд продуктов, сообщает Центробанк. По данным регулятора, наиболее заметно подорожали продукты питания, которые население закупало впрок на период самоизоляции, например, мясо птицы, крупы и макароны, картофель. В марте темп роста цен ускорился под влиянием разовых факторов. Годовая инфляция составила 2,5%, что на 0,2%. выше, чем в феврале, сообщает ЦБ. «Ускорение роста цен было связано с ослаблением обменного курса, а также увеличением спроса на ряд продовольственных товаров и других товаров первой необходимости в связи с подготовкой населения к режиму самоизоляции, введенному из-за распространения пандемии COVID-19», — следует из отчета регулятора.
Основной кредитор «Евродона» — ВЭБ. РФ — и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. Россельхозбанк заинтересован в скорейшем перезапуске производства. Как сообщает банк, интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, он рассмотрит все предложения и примет то решение, которое будет оптимальным как для предприятия, так и для отрасли в целом. Скорее всего, инвестором станет граппа «Дамате».
По оценке Минсельхоза, квота на экспорт зерна, установленная на уровне 7 млн т до конца сезона, может быть выбрана заметно раньше. Увеличивать ее ведомство не планирует, исключений для отдельных компаний также не предусмотрено. Министерство также напоминает, что квота не относится к экспорту в страны ЕАЭС и сохраняет прогноз вывоза зерна по итогам сезона на уровне 45 млн т.
Весь мир, и в том числе Россия, входит в полосу глубокого экономического кризиса. Покупательская способность падает, и потребители вынуждены переходить с дорогих продуктов на более дешевые. В частности, во время кризиса потребители переходят с дорого мяса и мясопродуктов на более дешевые: говядину заменяют свининой, курицей, индейкой, сырокопченые и сыровяленые колбасы на вареные и варено-копченые, сосиски. Многие будут отказываться от ранее привычных и любимых товарных позиций, также люди будут переходить на более дешевые отруба мяса. В частности, более востребованной может стать целая тушка бройлера, а не разделка.
Распространение коронавируса COVID-19 в мире является возможной предпосылкой снижения экспорта продукции АПК и рыбохозяйственного комплекса, говорится в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года. Неопределенность, которая возникла в начале 2020 года в связи с распространением коронавируса и снижением биржевых котировок на сельскохозяйственную продукцию, входит в число ключевых рисков в АПК. «Коронавирусная эпидемия привела к возникновению проблем с доставкой продовольственной продукции в Китайскую Народную Республику и общему снижению деловой активности в мире. Отмена деловых мероприятий и тендеров может негативно отразиться на динамике экспорта продукции агропромышленного комплекса», — предупреждают авторы стратегии.
На фоне COVID-кризиса многие компании начали развивать интернет-торговлю. Также, по мнению Дюрра, сейчас для российского агросектора могут открыться новые экспортные возможности, поскольку за рубежом далеко не везде АПК продолжает активно работать.
В этом году эксперты не отмечают традиционного всплеска спроса на яйца в преддверии Пасхи. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева в первую очередь связывает это с действующими из-за пандемии коронавируса ограничениями: людям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, отказаться от походов в храмы, в гости, поездок на кладбища. Кроме того, в этом году повышенный спрос наблюдался раньше — в связи с массовыми закупками в преддверии карантинных мероприятий. Волна потребительского ажиотажа, которая наблюдалась месяц назад, привела к тому, что люди запасли яйцо на несколько месяцев вперед, так как это достаточно лежкий товар — он может храниться около 90 дней. В итоге в целом баланс спроса и предложения по яйцу сейчас соответствует среднегодовым показателям.
На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина (FOB, Черное море) выросли на $3 и составили $225/т. Цены повышаются из-за ограничения экспорта зерна, которое ввели Румыния, Украина и Россия. Также роль сыграло укрепление курса рубля. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы за неделю поднялась с $224/т до $227/т, что связано с укреплением рубля и засушливой погодой на юге страны. «СовЭкон» зафиксировал повышение цены на $3 за прошлую неделю, до $225/т. Пшеница нового урожая поднялась в цене со $198 до $202 за тонну.
Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — А1 — решило продать карельского переработчика ягод «Русбиоальянс». Компания пока не находится в активной фазе продажи актива, но видит интерес к нему со стороны стратегических инвесторов в отрасли. В сентябре прошлого года А1 сообщала, что планирует вложить в развитие бизнеса до 1 млрд руб. и сделать «Русбиоальянс» системообразующим игроком, на основе которого намерена консолидировать отрасль, в том числе путем приобретения менее крупных игроков. В конце марта «Русбиоальянс» в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву сообщал, что пандемия COVID-19 и ослабление рубля спровоцировали сбой в цепочке поставок и рост цен на сырье, а в отрасли снизился оборотный капитал и возник дефицит текущей ликвидности.