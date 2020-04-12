Самое интересное за неделю с 6 по 12 апреля

Агросектор примет участие в стресс-тесте властей для экономики

Власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий, в том числе пищевой промышленности и сельского хозяйства. В список системообразующих вошло 646 компаний, в том числе 103 представителя АПК. Предполагается, что тестирование будут проводить профильные министерства вместе с крупнейшими банками страны — Россельхозбанком, Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ, Промсвязьбанком, Новикомбанком. По результатам стресс-тестов будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации — каждой из них банки присвоят категорию риска. Проверка покажет возможности предприятия исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020-2022 годов.

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Правительство уменьшило финансирование программы развития села в 1,5 раза

Правительство подготовило пакет постановлений о корректировке ряда госпрограмм. Финансирование тех из них, которые направлены на экономическое и технологическое развитие или ориентированы на пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли, будет увеличено. Правда, за счет уменьшения стоимости других программ, в частности, комплексного развития сельских территорий. Эту программу сократили значительнее всего: вместо 2,29 трлн руб. на ее реализацию до 2025 года теперь предполагается выделить 1,49 трлн руб. В том числе из федерального бюджета может быть выделено 0,73 трлн руб. вместо 1,06 трлн руб. Из-за снижения объема финансирования были скорректированы и целевые значения программы.

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Цитата недели

Ассоциация компаний розничной торговли предупредила, что в ближайшее время из-за падения курса рубля стоимость продуктов в России может вырасти, и поставщики уже информируют сети о повышении закупочных цен на 5-10%. Однако производители придерживаются другой точки зрения: они вынуждены поставлять продукцию в сети без наценки по убыточным для себя ценам. В частности, в сложной ситуации оказался тепличный сектор, спрос на продукцию которого упал из-за закрытия ряда каналов продаж режима самоизоляции.

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Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в этом году на уровне 125,3 млн т, сказал в ходе пресс-конференции первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. При этом отметил, что основные зернопроизводящие регионы — Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область — вышли из зимы с определенным дефицитом влаги, и это вызывает опасения. Правда, ведомство рассчитывает, что ситуация с осадками нормализуется.

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В России начали активно декларировать зерно на экспорт

Активность экспортеров зерна в начале апреля резко выросла, хотя при этом вступила в действие квота на экспорт из России пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспортеры активно оформляют таможенные декларации для ранее закупленного зерна: объем зерновых, предъявленных к декларированию на первой неделе нового квартала, составил 896,6 тыс. т, что на 11,7% больше показателя предыдущей недели и на 14,6% превышает средний показатель за предыдущие четыре недели. Рост активности связан не с квотой, а с довольно серьезными стоками, заранее сформированными крупнейшими экспортерами, которые приступили к исполнению контрактов после прохождения квартальной отчетной даты.

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Проблема недели





Запрет на экспорт подсолнечника с 12 апреля грозит серьезными проблемами не только трейдерам: переработчики и производители тоже могут пострадать. При этом до вступления в силу официального запрета участники рынка стали жаловаться на негласные ограничения: Россельхознадзор не выдает фитосанитарные сертификаты на вывоз подсолнечника и сои.

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В Красноярском крае построят завод по глубокой переработке зерна за 30 млрд рублей

В Красноярском крае к 2023 году планируют построить завод по глубокой переработке зерна мощность 250 тыс. т пшеницы в год. Проект будет реализовывать компания «Сибагро биотех» - 100%-ная «дочка» «Сибирской аграрной группы». Инвестиции оцениваются в 29,4 млрд руб. Завод будет выпускать до 21 тыс. т клейковины, до 52 тыс. т кормовых дрожжей и до 30 тыс. т биоразлагаемого полимера (PLA) в год. Кроме того, планируется производство до 40 тыс. т лизин-хлорида. О планах строительства предприятия стало известно в 2019 году, тогда стоимость проекта оценивалась на уровне 15 млрд руб.

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Россия увеличивает экспорт мяса

Несмотря на логистические ограничения, связанные с распространением коронавируса, российские компании увеличивают экспорт мяса. Так, по данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза, за 13 недель этого года (к концу марта) за рубеж было поставлено свинины, мяса птицы и говядины в сумме на $128,7 млн (без учета вывоза говядины в ЕАЭС). В целом объем поставок мясной продукции к концу марта составил 88,8 тыс. т на $147,4 млн, следует из данных ФТС. Крупнейшим покупателем российского мяса является Китай, на втором месте Украина, далее идут Вьетнам, Саудовская Аравия и Беларусь.

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Цифра недели

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Производитель майонеза «Махеевъ» купит компанию по выпуску круп

«Эссен продакшн АГ» (владелец бренда «Махеевъ») ведет переговоры о покупке производителя хлопьев и круп, компании «Арчеда-продукт», основным владельцем которой является Давид Якобашвили. Дата сделки пока не определена, но в случае положительного итога переговоров «Эссен» приобретет готовое производство, перерабатывающее примерно 50 тыс. т сырья в год. Компанию привлекала, во-первых, оптимальная стоимость нового актива, во-вторых, его производственная часть, в которую не нужно вкладываться: крупозавод оснащен высокотехнологичным оборудованием, перерабатывает восемь видов зерновых агрокультур и способен по взаимозаменяемой схеме выпускать около 50 наименований хлопьев, муки, круп и смесей зерновых хлопьев.

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