Самое интересное за март

Правительство приняло Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Она должна стать основой долгосрочного развития сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов, ее приоритеты увязаны с национальными целями, которые определены президентом. Стратегия содержит восемь целей, достижение которых напрямую связано с не уменьшением финансирования агроотрасли, в том числе уже действующих государственных программ. Реализация стратегии будет проходить в непростых макроэкономических условиях, и на выполнение показателей будут влиять серьезные риски, акцентирует Минсельхоз.
Масложировой союз предложил с 1 апреля ввести полугодовой запрет на экспорт подсолнечника. Отраслевая организация направила письмо с этой инициативой в Минсельхоз. «За три недели цена на подсолнечник выросла больше чем на 20%. Цены отгрузки подсолнечного масла в торговлю в рублях остались прежними. Соответственно, мы работаем себе в убыток», — пояснял глава союза Михаил Мальцев. В итоге 1 апреля стало известно, что Коллегия Евразийской экономической комиссии решила запретить до 30 июня вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров из-за распространения коронавируса. Кроме подсолнечника в список попали соевые бобы, репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупы, мука грубого помола и гранулы из злаков.
Для поддержания стабильности на продовольственном рынке России и стран ЕАЭС в текущих экономических условиях Минсельхоз решил ввести ковту на экспорт зерна в размере 7 млн т до конца сезона, а также начать товарные интервенции. Постановление правительства о введении квоты было подписано 31 марта.
«Деметра-Холдинг» (структура ВТБ) выкупила 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю российскому госбанку продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore. Reuters со ссылкой на представителя Kernel пишет, что актив был продан за 61 млн евро, ВТБ сумму сделки не раскрывает. Приобретение доли в зерновом терминале вписывается в стратегию ВТБ на зерновом рынке и «позволит достичь существенной синергии» с активами в области логистики, инфраструктуры и экспорта зерна, которые уже есть у ВТБ, «за счет оптимизации технологических и бизнес-процессов», говорит первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
Участники рынка сообщают о значительном росте цен на ряд кормовых витаминов и опасаются их дальнейшего удорожания и дефицита. Это влечет повышение стоимости премиксов, поскольку почти 100% компонентов для их производства — импортные, основным поставщиком является Китай. Из-за распространения коронавируса в стране приостановлена работа предприятий, в том числе нескольких ведущих заводов-производителей витаминов, микроэлементов и других компонентов кормов. Когда работа будет восстановлена, вероятно, в приоритете будут поставки на внутренний рынок. Кроме того, на рублевые цены витаминов в России повлияет резкая девальвация национальной валюты.
Озимые находятся в хороших условиях и нормально развиваются. Если обычно в среднем в неудовлетворительном состоянии находится около 8% посевов, то сейчас только 4% — это минимальное значение за последние 20 лет. На основе этих значений метеоролог предположил, что урожай озимых должен быть «хорошим».
Южный рисовый союз не исключает значительного сокращения посевов риса в Краснодарском крае в этом году. Исходя из текущей экономической ситуации в секторе, освободившиеся площади могут занять более маржинальные агрокультуры. Если в прошлом году рисосеющие хозяйства получали субсидии на элитные семена и компенсацию части затрат на подачу и отвод воды на посевы, то в этом году осталась только поддержка семеноводства. При этом предприятия опасаются роста тарифа на воду, что без господдержки приведет к существенному росту затрат и падению доходности.
Группа «Трио» и Sucden подписали документы по консолидации 100% доли в капитале «Агросервис», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода («Агроснабсахар»). Теперь компания полностью перейдет во владение Sucden: мажоритарный пакет акций в сахарном бизнесе «Трио» французская компания приобрела в 2019 году. Сумма сделки не раскрывается. «Трио» продолжит развивать свои сельскохозяйственные активы, а также заниматься разведением молочного скота и выращиванием картофеля. Сейчас стороны завершают оформление сделки и получают все необходимые разрешения и согласования. С учетом ситуации в свеклосахарной отрасли никаких крупных инвестиций в компанию в этом году не планируется.
Группа Abi, выпускающая продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» по итогам 2019 года заняла 8% рынка колбас и сосисок, став лидером сектора. В 2019 году группа произвела 162 тыс. т колбасных изделий. Abi обогнала прошлогоднего лидера — Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, доля которого составила 7,4%. Третье место два года подряд занимает группа «Черкизово». Рост доли Abi связан с запуском во Владимире нового производственного комплекса по выпуску колбасных изделий мощностью 36,5 тыс. т в год. Компания также планирует запустить вторую очередь на 18,2 тыс. т.