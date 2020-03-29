Самое интересное за неделю с 23 по 29 марта

Коронавирус стал причиной резкого роста цен на пшеницу

Экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в апреле-мае за неделю увеличились на $10,5/т и теперь составляют $215-216/т (FOB). Таким образом, они отыграли снижение, которое произошло из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Основная причина повышения экспортных цен — опасения по поводу возможного нарушения логистических цепочек из-за предпринимаемых странами мер по противодействию распространению коронавируса, а также закупка Китаем пшеницы и кукурузы в США.



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ВТБ выкупил 50% зернового терминала «Тамань» у Kernel

«Деметра-Холдинг» (структура ВТБ) выкупила 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю российскому госбанку продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore. Reuters со ссылкой на представителя Kernel пишет, что актив был продан за 61 млн евро, ВТБ сумму сделки не раскрывает. Приобретение доли в зерновом терминале вписывается в стратегию ВТБ на зерновом рынке и «позволит достичь существенной синергии» с активами в области логистики, инфраструктуры и экспорта зерна, которые уже есть у ВТБ, «за счет оптимизации технологических и бизнес-процессов», говорит первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.



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Цитата недели





Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20 заявил, что на период кризиса важно создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.



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Состояние озимых в России лучшее за последние 20 лет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сейчас озимые находятся в хороших условиях и нормально развиваются. «Я даже скажу больше: по сравнению с обычными значениями, когда в среднем около 8% посевной площади находится в неудовлетворительном состоянии, сейчас только 4%. Это минимальное значение за последние 20 лет», — сказал Вильфанд. На основе этих значений метеоролог высказал мнение, что урожай озимых должен быть «хорошим».



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«Сюкден» получит весь сахарный бизнес «Трио»

Группа «Трио» и Sucden подписали документы по консолидации 100% доли в капитале «Агросервис», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода («Агроснабсахар»). Теперь компания полностью перейдет во владение Sucden: мажоритарный пакет акций в сахарном бизнесе «Трио» французская компания приобрела в 2019 году. Сумма сделки не раскрывается. «Трио» продолжит развивать свои сельскохозяйственные активы, а также заниматься разведением молочного скота и выращиванием картофеля. Сейчас стороны завершают оформление сделки и получают все необходимые разрешения и согласования. С учетом ситуации в свеклосахарной отрасли никаких крупных инвестиций в компанию в этом году не планируется.



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Предложение недели





Масложировой союз предложил с 1 апреля ввести полугодовой запрет на экспорт подсолнечника. Отраслевая организация направила письмо с этой инициативой в Минсельхоз. За три недели цена на подсолнечник выросла больше чем на 20%. Цены отгрузки подсолнечного масла в торговлю в рублях остались прежними, поэтому отрасль работает себе в убыток, пояснил союз.



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Урожай фруктов может снизиться из-за заморозков

В марте в ряде регионов с развитым садоводством были заморозки, причем в некоторых районах они пришлись на период цветения деревьев, что может быть губительно для будущего урожая. Так, недавно об убытках садоводов из-за заморозков в интервью «Вести-Крым» рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. По предварительной оценке агроведомства региона, из-за четырехдневных заморозков, когда температура опускалась до -8-11 градусов, погибло 60-80% черешни и сливы, до 40% персика и 10-15% яблонь.



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«Ресурс» купил птицефабрику «Уральский бройлер»

«Ставропольский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс») купил крупнейшую птицефабрику Оренбургской области — «Уральский бройлер». Договор купли-продажи был заключен 25 марта, торги состоялись 20 марта. Это бройлерная птицефабрика полного цикла: от производства инкубационного яйца до забоя птицы и глубокой переработки мяса. Предприятие входит в десятку крупнейших птицефабрик Приволжского федерального округа, является единственным производителем мяса птицы в промышленных масштабах в Оренбургской области. Прежний бенефициар компании — Внешэкономбанк — выставил птицефабрику на торги в прошлом году для погашения кредитной задолженности, несколько раз они проходили неудачно. Изначально банк хотел получить за акции предприятия более 1,5 млрд руб., в итоге стоимость сделки составила 1,08 млрд руб.



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Цифра недели





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Крупы подешевеют после неизбежного падения спроса

Оптовые цены на гречневую и рисовую крупы в России на фоне повышенного спроса резко пошли вверх. Так, цена на гречку достигла самого высокого уровня со второй декады ноября 2016-го на фоне ажиотажного спроса. Также взлетели цены на тайский и вьетнамский рис под влиянием укрепления курса доллара и роста мировых котировок. Довольно заметно увеличились цены и на отечественный рис. Однако вскоре цены должны вернуться на прежние позиции после падения спроса: многие потребители закупили крупы на месяцы вперед.



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