Самое интересное за неделю с 11 по 17 мая

Свинина продолжает дешеветь

Ситуация на рынке свинины сейчас находится под влиянием двух основных трендов: ускоренного роста производства и снижения покупательской способности и спроса на свинину. На этом фоне оптовые цены продолжают падать. Если в 2019 году цены уменьшились в среднем на 8%, то в первом квартале этого года средняя цена на живых свиней потеряла еще 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким же может быть снижение по итогам года. Несмотря на почти полное обнуление импорта, конкуренция на рынке серьезно возросла.



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РСХБ прогнозирует увеличение доли России на мировом рынке продовольствия

Кризисы в целом неблагоприятно воздействуют на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского агропромышленного комплекса открываются новые возможности за счет снижение курса рубля и роста конкурентоспособности российских производителей, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Также дополнительным преимуществом может стать разрыв протяженных цепочек поставок, поскольку Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия. Уже в марте Россия нарастила экспорт в страны дальнего зарубежья на 30,8% до $2,2 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



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Цитата недели





По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом сезоне Россия может экспортировать 33,5 млн т пшеницы, Евросоюз — 35 млн т. Таким образом, наша может уступить первое место. Однако, по мнению российских аналитиков, оценки американского агроведомства не дают объективной картины по фактическому экспорту, и Россия все же может сохранить лидерство.



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Cargill продал комбикормовый завод в Ленинградской области

Cargill продал завод по производству комбикорма и кормовых смесей в Волосовском районе Ленинградской области, который простаивал с июля прошлого года. Новым собственником завода стал воронежский трейдер сельскохозяйственной продукции CBS Commodities. Покупателя могла привлечь невысокая стоимость завода. Первоначально Cargill пытался продать его за 160 млн руб., но затем опустил цену ниже 100 млн руб. Вероятно, предприятие будет перепрофилировано.



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Производители риса теряют рынки сбыта из-за запрета экспорта

Остатки риса-сырца в России позволяют обеспечить спрос не только на внутреннем, но и на внешних рынках, поэтому необходимости в запрете его экспорта за пределы ЕАЭС больше нет, оценил Южный рисовый союз. На начало мая запасы риса в пересчете на сырец составили 178 тыс. т, что на 33 тыс. т (23,6%) больше, чем годом ранее. Однако с 12 апреля до конца сельхозгода (30 июня) экспорт риса за пределы ЕАЭС запрещен. И хотя изначально ограничения были оправданными, сейчас они грозят образованием профицита риса в России и снижением и без того невысокой рентабельности российских рисоводоводческих и рисоперерабатывающих предприятий. Из-за срыва контрактов они уже несут финансовые убытки, но еще хуже, что страдает репутация и теряются рынки сбыта, которые завоевывались несколько лет.



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Опасение недели





Из-за заморозков во время цветения садоводы на юге страны могут потерять от 60% до 90% урожая. В основном пострадали сады в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Именно эти регионы производят минимум 50% отечественных товарных яблок. Садоводы обратились к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать производителей плодов и ягод, пострадавших из-за весенних заморозков.



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Дожди на юге не улучшили состояние озимых

Дожди, прошедшие в последние дни в ряде южных регионов России, не улучшили состояние озимых агрокультур. Из-за этого аналитики снижают прогноз урожая в этом году. Так, аналитический центр «Русагротранса» уменьшил прогноз валового сбора зерна на 3,1 млн т до 124 млн т. В том числе оценка урожая пшеницы сокращена на 3,2 млн т до 77,7 млн т, ячменя — на 0,2 млн т до 19,2 млн т. Прогноз сбора кукурузы повышен на 0,3 млн т до 13,8 млн т. Несмотря на корректировку, в этом году валовой сбор может стать вторым после рекордного 2017 года, когда было собрано 135,5 млн т зерна.



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Агрохолдинг Владимира Евтушенкова купил очередное сельхозпредприятие

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» купил 99,9% зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае, следует из данных kartoteka.ru . Изменения в состав бенефициаров были внесены 13 мая. Уставной капитал приобретенного актива — 12,3 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых агрокультур. Также компания занимается возделыванием зернобобовых, масличных, винограда, разведением овец, свиней, сельскохозяйственной птицы. До перехода в собственность «Степи» 99,9% «Высоцкого» принадлежало ставропольскому ООО АПК «Возрождение».



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Цифра недели





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Цены на подсолнечник и масло продолжают расти

По информации портала OilWorld, на прошлой неделе подсолнечник и масло продолжили дорожать. Нынешние цены на масло и подсолнечник достигли рекордных значений с сентября 2016 года, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке за неделю выросла на 1 тыс. руб. до 23,6 тыс. руб./т, следует из его мониторинга. Подсолнечное масло подорожало на 675 руб. до 50,8 тыс. руб./т (средние цены, EXW, Европейская Россия, без НДС). Экспортная цена подсолнечного масла выросла на $10 до $690/т FOB. Несмотря на запрет вывоза подсолнечника, цены на него продолжают расти, что связано с высоким спросом у переработчиков и активным экспортом подсолнечного масла.



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