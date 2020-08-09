Самое интересное за неделю с 3 по 9 августа

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Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы в России

В связи с рекордными показателями урожайности озимой пшеницы в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также относительно высокой стартовой урожайности на Урале, аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая пшеницы сразу на 3,5 млн т до 81 млн т. Такой результат будет уступать только показателям 2017 года, когда урожай составил 86 млн т. Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил прогноз с 78 млн т до 79,5 млн т.



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Сахарные заводы начали переработку свеклы

В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы. Первым начал работу Кореновский сахарный завод, сообщает «Союзроссахар». В этом сезоне предприятие планирует переработать 750 тыс. т сырья. По данным Минсельхоза на 5 августа, на Кубани накопано 61 тыс. т сахарно й свеклы, средняя урожайность составляет 435,7 ц/га. По информации первых сводок по уборке, имеющейся у ИКАРа, урожайность по Краснодарскому краю выше, чем в аналогичный период 2019-го, однако пока убраны только первые поля, и рано делать даже предварительные выводы по урожайности сахарной свеклы в этом году.



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Цитата недели





Введение квоты на экспорт зерна в прошлом сезоне привело к резкому уменьшению количества экспортеров, что снижает конкуренцию, и бьет по сельхозпроизводителям. Это может привести к тому, что к аграрию придут за товаром не два-три экспортера, а один, и ему придется продавать зерно по той цене, которую ему назначат.



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Россия может нарастить поставки пшеницы в Ливан

Главный зерновой элеватор Ливана емкостью 120 тыс. т в порту Бейрута был разрушен во время взрыва вместе с хранившейся в нем пшеницей. В результате у страны осталось запасов зерна менее чем на месяц, хотя на пути в Ливан находятся несколько судов с пшеницей. В связи с этим власти ищут альтернативные хранилища. Взрыв не затронул российских экспортеров зерна, однако его последствия могут иметь значение для отечественных компаний. На фоне снижения прогнозов по урожаю наших соседей по Черноморскому региону, Россия имела возможность нарастить поставки в Ливан в этом сезоне.



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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева рассматривает идею запуска производства сыров с плесенью, а также создания фабрики мороженого. Об этом в интервью «Агроинвестору» рассказал гендиректор холдинга Евгений Хворостина. По его словам, продовольственное эмбарго, введенное шесть лет назад, только положительно отразилось на сельском хозяйстве страны. В этот период российские производители начали занимать полки магазинов, вытесняя импорт. Тенденция на потребление локальных продуктов только набирает силу, и даже если санкции отменят, большая часть потребителей будет продолжать покупать российское продовольствие, уверен топ-менеджер.



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Прогноз недели





За январь-июнь 2020 года экспорт продукции свиноводства вырос на 96% по сравнению с 2019-м и достиг 88 тыс. т, причем 60% вывоза приходится именно на мясо, хотя раньше две трети экспорта составляли субпродукты. По итогам года, если не будет форс-мажорных обстоятельств, Россия сможет вывезти около 200 тыс. т свинины стоимостью около $300 млн.



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Себестоимость молока в «ЭкоНиве» выросла на 10%

В этом году себестоимость производства молока у холдинга «ЭкоНива» выросла на 10% по сравнению с 2019-м. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» сообщил Первый заместитель гендиректора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко. Волатильность, скорее всего, будет нарастать, что усложняет планирование ведения бизнеса. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений «ЭкоНиве» пришлось корректировать инвестпрограмму, сокращать расходы в этом году. «Много неясностей, неизвестных факторов, которые будут накладывать отпечаток на фактическую и стратегическую деятельности, — сказал Ляшко. — Но если все (вторая волна коронавируса и ограничения) повторится в тех же масштабах, то мы к этому готовы».



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Рост площадей под теплицами замедлится в 2020 году

Одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей АПК стало тепличное овощеводство. Весенние карантинные ограничения затормозили планы по запуску теплиц, а банки стали более осторожны в выдаче кредитов. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики» и АПК рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Тепличное овощеводство требует очень больших вложений, и крайне редко компании финансируют это направление полностью за свой счет. Следствием этих факторов к концу года произойдет торможение роста площадей под теплицами — не только из-за заморозки проектов, но и из-за того, что часть теплиц не смогут пережить нынешнюю ситуацию.



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Цифра недели

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«Абрау-Дюрсо» покупает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Группа «Абрау-Дюрсо» (производитель игристых и тихих вин) семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова покупает 100% винодельни «Юбилейная» в Краснодарском крае. Об этом президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал «Коммерсанту». По его словам, речь идет о покупке 100% «Агрофирма "Кубань"», которой принадлежит около 1,1 тыс. га земель, в том числе 450 га плодоносящих виноградников, и «Агрофирма "Юбилейная"» (2,5 тыс. га виноградников, из которых 1,6 тыс. га плодоносящих). В состав группы также войдет «Винодельня "Юбилейная"», мощность производства которой составляет 30 млн бутылок тихих и 9 млн бутылок игристых вин в год.



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