Самое интересное за июль

М. Стулов

С 15 сентября терминалы и элеваторы не будут принимать транспорт с перегрузом

С 15 сентября морские и речные терминалы, а также элеваторные комплексы не будут принимать автомобильный транспорт с превышением весогабаритных норм более чем на 2%, такие условия будут включены в договоры. Крупнейшие экспортеры зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов приняли меморандум, предполагающий борьбу с перегрузами автотранспорта при перевозках этой продукции. Также терминалы обязуются оперативно предоставлять по запросу ФНС реестры товарно-транспортных накладных на грузы или сами накладные. Минтранс, Ространснадзор, Генпрокуратура и ФНС также договорились бороться с перегрузами.



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Группа «Дамате» планирует в течение двух лет построить в Тюменской области племенной репродуктор индейки на 12 млн яиц в год и племенную овцеводческую ферму на 4 тыс. овцематок. Объем инвестиций в проекты составит около 4,8 млрд руб. и 1,2 млрд руб. Первый проект предполагает строительство 10 птицеводческих площадок (пять для ремонтного молодняка, пять для родительского стада), рассчитанных на единовременную посадку 137,5 тыс. голов птицы. Овцеводческий селекционно-генетический проект, который будет реализовать группа, не имеет аналогов в мире, говорится в ее сообщении. Инвестиции пойдут на строительство племенной фермы, лабораторию по отбору и хранению семени, собственное летнее пастбище и земельный банк под кормопроизводство.



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Цитата месяца





По итогам шести месяцев этого года на материковый Китай пришлось 45% всего экспорта российского мяса, с учетом Гонконга — 54%. Ранее первое место среди импортеров занимала Украина, но теперь у нее вторая строчка. В частности, Россия отгрузила в Китай 71,21 тыс. т продукции из мяса птицы — ее предложение самое дешевое для КНР, в период карантинных ограничений рентабельности продаж была либо нулевой, либо очень низкой.



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Кубань первой завершила уборку зерна

Краснодарский край первым в России завершил уборку зерновых колосовых, урожай превысил 9,4 млн т, включая свыше 8 млн т пшеницы. В прошлом году Кубань закончила обмолот зерна к 18 июля и собрала рекордные 11,1 млн т — на 15% больше нынешнего результат. Из-за заморозков и засухи в крае частично были повреждены посевы на более чем 880 тыс. га, агрокультуры погибли на 54 тыс. га. Снижение урожая прогнозировалось на уровне 20%, потери по пшенице — в пределах 2,5 млн т. В ходе уборочной кампании максимальная урожайность ожидалась на уровне 39-40 ц/га, по факту она составила 40,3 ц/га в целом по зерновым и зернобобовым и 49,4 ц/га по пшенице.



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Проект «Донбиотеха» по глубокой переработке зерна подорожал на 12 млрд рублей

Стоимость проекта строительства комплекса по глубокой переработке зерна в Ростовской области, который реализует компания «Донские биотехнологии» («Донбиотех», находится в процедуре внешнего управления), выросла на 12 млрд руб. после аудита и технической экспертизы Россельхозбанка. Таким образом, теперь проект оценивается в 27 млрд руб. Удорожание связано с изменением технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличением мощности предприятия. В августе-сентябре строительство должно возобновиться. Правда, опрошенные «Агроинвестором» эксперты скептически оценивают планы компании продолжить строительство.



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Прогноз месяца





К концу июля экспорт зерна активизировался, хотя многие сельхозпроизводители продолжают придерживать зерно в ожидании роста цен. Также на темп отгрузок в июле повлияло снижение предложения со стороны Юга, где урожай ниже прошлогоднего. Правда, сбор в Центре и Поволжье прогнозируется больше, чем в 2019-м, что в сентябре позволит выйти на объемы отгрузок выше прошлогодних.



Правительство изменило правила продажи зерна из госфонда

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте кабмина. В случае принятия такого решения, будет действовать индикатор допустимой минимальной цены. При расчете будет использоваться цена тонны зерна за вычетом затрат на его хранение и страхование, а также на обслуживание кредитов компании-агента, полученных для закупки зерна в госфонд. Разницу между ценой закупки зерна в интервенционный фонд и минимальной ценой продажи агенту будет компенсировать государство.



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«Мираторг» к началу 2023 года планирует увеличить до 70 тыс. голов маточное стадо овец в рамках проекта расширения овцеводческого комплекса в Фатежском районе Курской области. Холдинг развивает направление овцеводства, чтобы повысить доступность мясной продукции для потребителей и обеспечить потребность рынка. «Комплекс уникальный не только для России, но и для мира. Совсем скоро здесь появится генетический центр, будут браться тесты ДНК, которые позволят ускорить генетический отбор», — сказал президент компании Виктор Линник. Овцеводческий комплекс был запущен в 2018 году. Его проектная мощность — 30 тыс. овцематок и 3,3 тыс. т ягнятины в живом весе в год. Инвестиции в проект составили 2,97 млрд руб.



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Цифра месяца

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Непогода на юге страны привела к росту цен на яблоки

В этом году урожай яблок будет ниже средних многолетних значений из-за весенних заморозков в Краснодарском крае, который производит порядка 40% от общего объема товарных яблок. В моменте потери составляли 60-80%, но часть деревьев снова зацвела. Однако очевидно, что сборы в этом году будут ниже, чем в прошлом, что приведет к росту цен, прогнозирует Плодоовощной союз. Также на рост цен повлияло увеличение себестоимости производства из-за девальвации рубля. Однако в дальнейшем цена будет зависеть от баланса спроса и предложения.



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