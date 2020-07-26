Самое интересное за неделю с 20 по 26 июля

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IGC повысил прогноз экспорта российской пшеницы

В сезоне-2020/21 Россия может экспортировать 37,1 млн т пшеницы, говорится в июльском отчете Международного совета по зерну (IGC). В прошлом месяце вывоз прогнозировался на уровне 36,1 млн т. Урожай агрокультуры в этом году может составить 78 млн т (79 млн т в прошлом отчете), переходящие остатки — 9 млн т (10,8 млн т), оценивают аналитики. По итогам сезона Россия станет первой в мире по объему экспорта пшеницы, считает IGC. На втором месте будет Евросоюз, который отправит на экспорт 26,5 млн т (27,5 млн т).



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Компания участницы списка Forbes запустит фруктохранилище на 14 тысяч тонн яблок

Компания «Агроном-сад», основной владелицей которой является Ольга Белявцева — одна из богатейших женщин России (в 2020 году Forbes оценил ее состояние в $500 млн), в сентябре планирует запустить вторую очередь фруктохранилища мощностью 14 тыс. т. Первая очередь на 10 тыс. т была открыта в сентябре прошлого года в Липецкой области. Компания реализует проект стоимостью 6 млрд руб. В этом году «Агроном-сад» планирует собрать 27-30 тыс. т яблок — примерно на 30% больше, чем в 2019-м.



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Цитата недели





Россия полностью обеспечила себя продовольствием, Доктрина продовольственной безопасности выполнена, сказал глава кабмина, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства. По словам Мишустина, Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. Правда, отраслевые эксперты обращают внимание, что понятие продовольственной безопасности подразумевает еще и экономическую доступность продовольствия, а с этим есть проблемы из-за падения доходов населения. Кроме того, не достигнуты плановые показатели по молоку, сохраняется высокая зависимость от импортных семян.



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Ущерб аграриев из-за заморозков и засухи может превысить 40 млрд рублей

Согласно оценкам, поступающим из регионов Юга, Южного Урала и Западной Сибири, размер гибели урожая из-за заморозков и засухи может оказаться свыше 40 млрд руб., сообщил Национальный союз агростраховщиков. При этом масштаб страхования в агросекторе несопоставим с возможными убытками растениеводов в этом году, несмотря на рост активности рынка. По данным союза, в первом полугодии объем страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой достиг 2,4 млрд руб. против 1,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



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«Траст» планирует продать птицефабрики «Белой птицы»

Главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров в интервью «Коммерсанту» рассказал, что банк непрофильных активов в этом году планирует продать «Белую птицу Белгород» и «Белую птицу Ростов». Ориентировочная минимальная цена за два актива — 9 млрд руб. По словам близкого к «Трасту» собеседника «Агроинвестора», пул потенциальных инвесторов может быть довольно широким, среди профильных интересантов он назвал ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Серволюкс». Пресс-служба банка непрофильных активов подтвердила, что интерес инвесторов к агроактивам, включая «Белую Птицу Ростов» и «Белую Птицу Белогород» есть. Активы будут выставлены на аукцион в этом году.



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Динамика недели





Экспортные цены на зерно продолжают увеличиваться, однако аналитики не исключают некоторого снижения под влиянием активных поставок из Центрального Черноземья и Поволжья, где ожидается хороший урожай. При этом темпы вывоза пока низкие: трейды осторожны, поскольку не хотят повторения ситуации прошлого года, когда заранее были законтрактованы большие объемы зерна, а аграрии южных регионов не спешили его продавать, поэтому приходилось повышать цены, работая себе в убыток.



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Краснодарский край может потерять треть урожая риса

В Краснодарском крае примерно 50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе — могут пострадать из-за засухи, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края. Кубань — крупнейший рисосеющий регион России, в этом году агрокультурой заняли 126,6 тыс. га. «Южный рисовый союз» оценил возможные потери урожая риса на Кубани на уровне от 15% до 30%. В прошлом году регион собрал около 946 тыс. т риса.



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Проект «Донбиотеха» по глубокой переработке зерна подорожал на 12 млрд рублей

Стоимость проекта строительства комплекса по глубокой переработке зерна в Ростовской области, который реализует компания «Донские биотехнологии» («Донбиотех», находится в процедуре внешнего управления), выросла на 12 млрд руб. после аудита и технической экспертизы Россельхозбанка. Таким образом, теперь проект оценивается в 27 млрд руб. Удорожание связано с изменением технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличением мощности предприятия. В августе-сентябре строительство должно возобновиться. Правда, опрошенные «Агроинвестором» эксперты скептически оценивают планы компании продолжить строительство.



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Цифра недели





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Экспорт молочной продукции вырос на 26%

В мае этого года экспорт молочной продукции составил 335 тыс. т, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем вывоза составил $144,6 млн (+16%). Основные экспортные рынки для российской молочной продукции — страны СНГ, Монголия, Абхазия, Грузия, США и Китай. С января по май отгрузки молочной сыворотки выросли в пять раз, сухого обезжиренного молока — в три раза, сливочного масла — на 35%, сырных продуктов — на 30%, мороженого — на 24%, питьевых молока и сливок — на 22%, сыров — на 14%, кисломолочной продукции — на 5%. По прогнозу «Союзмолока», по итогам года поставки молочной продукции за рубеж могут вырасти на 15%.



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