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USD

71.633 (-0,35%)

EUR

82.087 (-0,05%)

MOEX

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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 13 по 19 июля

На прошедшей неделе правительство разрешило продавать зерно из госфонда дешевле закупочной цены, пшеница продолжила дорожать, крупнейший экспортер решил заняться сельхозпроизводством, а «Мираторг» - расширить овцеводческий проект

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Е. Разумный
Е. Разумный

Правительство изменило правила продажи зерна из госфонда

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте кабмина.  В случае принятия такого решения, будет действовать индикатор допустимой минимальной цены. При расчете будет использоваться цена тонны зерна за вычетом затрат на его хранение и страхование, а также на обслуживание кредитов компании-агента, полученных для закупки зерна в госфонд. Разницу между ценой закупки зерна в интервенционный фонд и минимальной ценой продажи агенту будет компенсировать государство.

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Крупнейший экспортер зерна приобрел ростовское сельхозпредприятие

Крупнейший в России экспортер зерна — ТД «Риф» — стал владельцем ростовского «ЮгАгроХолдинг», земельный банк которого составляет около 30 тыс. га в Куйбышевском, Тарасовском и Веселовском районах. Торговый дом несколько лет финансировал посевные и уборочные кампании «ЮгАгроХолдинга» и принял решение выкупить его крупную задолженность перед Московским индустриальным банком (МИнБанк). В планах «Рифа» - провести обновление учета и всего технологического процесса предприятия, сделать его безубыточным. В течение двух лет агрохолдинг может выкупить свой долг у «Рифа».

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Цитата недели

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Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале снизились на 8%, по итогам января-июня — на 3,7%, следует из данных Росстата.

Промышленное производство в первом полугодии сократилось на 3,5%, оборот розничной торговли — на 6,4%. Сельхозпроизводство при этом выросло на 3%.

Цены на российскую пшеницу за неделю выросли на $7,5

За неделю со 2 по 9 июля экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) с поставкой в августе выросли на $7,5 до $203/т. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цены предложения значительно выше — $208-210/т, тогда как годом ранее они составляли $192/т. По данным аналитического центра «СовЭкон», цены на российскую пшеницу увеличились на 2,3% до $202/т (FOB глубоководные порты). Пшеница дорожает и на мировом рынке. На прошлой неделе американская пшеница SRW на чикагской бирже выросла в цене на 8,5% до $5,34 за бушель ($195/т). Биржевые цены на французскую пшеницу поднялись до €187/т ($211/т). Укрепление поддержано ухудшением видов на новый мировой урожай, закрытием коротких позиций спекулятивных фондов и техническими факторами.

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«Черкизово» может увеличить производство индейки до 130 тысяч тонн

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, в следующем году может начать строительство третьей очереди комплекса «Тамбовская индейка» (бренд «Пава-Пава»), если будет способствовать рыночная конъюнктура. Об этом гендиректор холдинга Сергей Михайлов сообщил на открытии второй очереди проекта. По его словам, с запуском трех новых площадок откорма и одной доращивания объем производства увеличится с 55 тыс. т до 85 тыс. т в год в живом весе. После ввода третьей очереди объем производства достигнет 130 тыс. т в живом весе. Общая стоимость двух очередей составила 15 млрд руб., в том числе на втором этапе в проект было вложено около 4 млрд руб. Инвестиции в третью очередь будут на сопоставимом уровне.

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Предложение недели

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Минэкономразвития попросило агроведомство рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Представители тепличной отрасли выступают против полного открытия российских границ для турецких томатов, так как это сильно ударит по производствам, особенно — новым. Кроме того, качество турецких томатов вызывает вопросы.

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Южные регионы потеряли треть урожая зерна

По данным Минсельхоза на 17 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 9 млн га, собрано 29,6 млн т зерна при средней урожайности 32,8 ц/га. Годом ранее в это время валовой сбор зерна составлял почти 35 млн т, средняя урожайность достигала 37 ц/га. При этом ряд южных регионов — ключевых производителей зерна — завершают уборку колосовых агрокультур. Так, на Ставрополье осталось обмолотить около 2% посевов. Урожай в регионе составляет около 5 млн т, средний сбор с гектара — 25,9 ц. Год назад к этому времени урожай приближался к 7 млн т, а средняя урожайность оценивалась примерно в 34,6 ц/га. В Краснодарском крае к середине июля было обмолочено 90% посевов зерновых и зернобобовых, собрано более 7,7 млн т, включая 6,5 млн т пшеницы, сообщало агроведомство региона. В прошлом году к 18 июля Кубань завершила уборочную кампанию по зерновым колосовым, собрав рекордные 11,1 млн т зерна.

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«Мираторг» увеличит маточное стадо овец в 2,3 раза

«Мираторг» к началу 2023 года планирует увеличить до 70 тыс. голов маточное стадо овец в рамках проекта расширения овцеводческого комплекса в Фатежском районе Курской области. Холдинг развивает направление овцеводства, чтобы повысить доступность мясной продукции для потребителей и обеспечить потребность рынка. «Комплекс уникальный не только для России, но и для мира. Совсем скоро здесь появится генетический центр, будут браться тесты ДНК, которые позволят ускорить генетический отбор», — сказал президент компании Виктор Линник. Овцеводческий комплекс был запущен в 2018 году. Его проектная мощность — 30 тыс. овцематок и 3,3 тыс. т ягнятины в живом весе в год. Инвестиции в проект составили 2,97 млрд руб.

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Цифра недели

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Производство утки к 2024 году может вырасти до 65 тысяч тонн

По прогнозу Росптицесоюза, в 2020 году производство утиного мяса в сельхозпредприятиях может вырасти в 2,4 раза по сравнению с показателем за 2019-й. Такой прибавке будет способствовать запуск птицефабрики «Улыбино» (планируемая мощность — 18 тыс. т утиного мяса в год к 2024-му), возобновление производства на базе ростовского «Донстара» силами «Дамате», а также начало работы утиного комплекса агрохолдинга «Русское поле» во Владимирской области на мощностях бройлерной птицефабрики «Центральная», также рассчитанного на 18 тыс. т.

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Татьяна Кулистикова 

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