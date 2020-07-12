Самое интересное за неделю с 7 по 12 июля

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Квота на экспорт может стать частично адресной

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС заявил, что агроведомство планирует сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным. При этом неполное таможенное декларирование при выборке квоты применяться не будет. Кроме того, чтобы сделать распределение квоты более справедливым, Минсельхоз рассматривает возможность перехода от свободной модели квотирования к частично адресной. Пока объем квоты не определен, над ним будут работать совместно с участниками рынка и исходя из балансов поставок и объемов урожая.



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Непогода на юге страны привела к росту цен на яблоки

В этом году урожай яблок будет ниже средних многолетних значений из-за весенних заморозков в Краснодарском крае, который производит порядка 40% от общего объема товарных яблок. В моменте потери составляли 60-80%, но часть деревьев снова зацвела. Однако очевидно, что сборы в этом году будут ниже, чем в прошлом, что приведет к росту цен, прогнозирует Плодоовощной союз. Также на рост цен повлияло увеличение себестоимости производства из-за девальвации рубля. Однако в дальнейшем цена будет зависеть от баланса спроса и предложения.



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Цитата недели





Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особую важность и является элементом продовольственной безопасности. При этом система научных исследований в отрасли развита недостаточно. Согласно Доктрине продбезопасности, доля используемых отечественных семян должна быть не менее 75%, однако селекционные достижения российских научных организаций пока не столь значительны.



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ФАС считает распределение субсидий в АПК непрозрачным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит проблемы в системе распределения субсидий в сельском хозяйстве. По словам заместителя руководителя антимонопольного ведомства Павла Заборщикова, в регионах она не всегда прозрачна и единообразна. На федеральном уровне установлены общие правила, которые дают возможность регионам принимать свои порядки распределения субсидий. Также некоторые требования могут быть чрезмерными, как, например, отсутствие задолженности даже у фермеров. Единые правила субсидирования позволят повысить доступность и прозрачность распределения средств и четко отслеживать этот процесс.



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Запасы пшеницы в России на минимальном уровне за последние шесть лет

По данным Росстата, к 1 июня этого года в сельскохозяйственных организациях хранилось 2,76 млн т пшеницы, в заготовительных и перерабатывающих — 4,2 млн т, из них пригодных на продовольственные цени — чуть меньше 3 млн т. В целом остатки пшеницы на 1 июня были на 1,8 млн т меньше, чем годом ранее. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, такой уровень запасов — минимальный за последние шесть лет. Тем не менее, из-за того, что экспорт в июне уменьшился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 0,6 млн т, отставание в запасах зерна от уровня прошлых лет на 1 июля может сократиться.



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Прогноз недели





Растет вероятность того, что экспортные цены на пшеницу больше не будут снижаться — в зависимости от условий уборки урожая они либо останутся на текущем уровне, либо пойдут вверх. При этом отраслевые аналитики на прошедшей неделе разнонаправленно корректировали прогнозы валового сбора.



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Экспорт свинины вырос в 2,5 раза

В январе-мае 2020 года физические объемы экспорта свежей и мороженой свинины выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ФТС. По итогам шести месяцев этого года Россия вывезла около 85 тыс. т продукции свиноводства (включая страны ЕАЭС), прирост по сравнению с прошлым годом составляет почти 90%, оценил Национальный союз свиноводов. Такие темпы роста за первое полугодие 2020-го стали возможны благодаря увеличению поставок в Казахстан в 4,8 раза, в три раза больше российской свиноводческой продукции закупала Монголия и в 1,6 раза — Вьетнам.



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Аграрии смогут направить льготные кредиты на зарплаты сотрудникам

Минсельхоз утвердил новый перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Теперь сельхозпроизводители (за исключением личных подсобных хозяйств и сельхозпотребкооперативов), а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся переработкой, могут использовать льготные краткосрочные кредиты, выданные на срок до одного года, на выплату заработной платы. Также они могут направить кредитные средства на покупку ГСМ и оплату затрат на электроэнергию. Кредиты, полученные с 1 января 2017 года на срок от двух до восьми лет, могут пойти на строительство объектов животноводческих комплексов, предназначенных для переработки, утилизации и хранения навоза, а также приобретение оборудования для них.



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Цифра недели

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Рекордный урожай подсолнечника в России и на Украине приведет к падению цен

В сезоне-2020/21 Россия и Украина при хороших погодных условиях могут собрать в сумме 32 млн т подсолнечника, что может стать новым рекордом. Однако прогнозы валового сбора уже влияют на формирование цен на подсолнечник и подсолнечное масло. Контракты на поставку подсолнечного масла из семечки старого урожая в значительной степени выполнены, спрос будет ослабевать, что повлечет снижение стоимости подсолнечника, считают аналитики немецкого агентстве OilWorld. Также существенное влияние на рынок окажет дальнейшая экспортная политика России относительно подсолнечника.



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