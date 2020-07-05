Самое интересное за неделю с 29 июня по 5 июля

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Минсельхоз: агросектор может вырасти на 1%

В этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%, говорится в Нацдокладе Минсельхоза по итогам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году. Относительно базового 2017 года отрасль вырастет на 4,8% против целевого показателя 3,8%. В том числе растениеводство, как ожидается, прибавит 1,9% к прошлому году, животноводство — 1,5%.



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2020/21 — чего аграрии ждут от нового сезона

В агросекторе начался новый сезон. Участники рынка рассказали «Агроинвестору», как для них сложился прошедший сельхозгод и какие надежды и опасения они связывают с 2020/21-м. Так, среди рисков, которые могут отрицательно сказаться на бизнесе в наступившем сезоне, многие отмечают вводимые государством ограничения экспорта. Кроме того, некоторые ожидают снижения урожайности зерновых, но при этом рассчитывают, что цены будут как минимум на уровне прошедшего сельхозгода.



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Цитата недели





Квота на экспорт зерна во второй половине нового сезона не будет вводиться, если урожай зерна составит 125 млн т, экспортный потенциал — 45 млн т. Текущий прогноз агроведомства по валовому сбору зерна — 122,5 млн т, в том числе пшеницы — 75 млн т. В Нацдокладе о реализации агрогоспрограммы в 2019 году говорится о потенциале валового сбора на уровне 121,9 млн т.



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«Приосколье» ищет стратегического инвестора

Unicorn Capital Advisers GmbH стала эксклюзивным советником ООО «УК «Приосколье» (управляет белгородским холдингом «Приосколье» — третьим по величине в стране производителем мяса бройлера) по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и расширению холдинга. Интерес к переговорам уже подтвердили ряд российских и зарубежных компаний, но говорить о структуре партнерства пока рано. Среди потенциальных инвесторов «Приосколья» могут быть «Черкизово», «Русагро» и тайская CP Foods.



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Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться из-за улучшения прогнозов нового урожая и вслед за падением котировок на мировых площадках. Однако нынешние цены выше прошлогодних. Так, по информации аналитического центра «Русагротранса», за неделю с 18 по 25 июня цены на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) снизились на $3,5 до $198/т, годом ранее они были на уровне $192/т. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, тонна пшеницы с поставкой в августе стоит $197 (минус $2), «СовЭкон» зафиксировал снижение на $1,5 до $200,5/т.



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Оценки недели





В сезоне-2019/20 Россия экспортировала 43,6 млн т зерна и зернобобовых, включая 33,9 млн т пшеницы, оценил «СовЭкон». По данным ИКАР, в прошедшем сельхозгоду за рубеж поставлено около 43,5 млн т зерна, из них пшеницы — примерно 34,5 млн т (с учетом неформального экспорта в Казахстан). По информации Российского зернового союза, экспорт составил около 42 млн т (включая страны ЕАЭС), из них 33,2 млн т пшеницы. При этом квота в 7 млн т в итоге не была выбрана до конца: в 22 часа 30 июня на счетчике оставалось 15 тыс. т.



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Производители ягод теряют урожай

В этом году валовой сбор ягод в России будет на 10-20% меньше, чем в 2019-м, прогнозирует Ягодный союз. На урожай негативно повлияли два фактора: неблагоприятные погодные условия и карантинные ограничения. Также хозяйства столкнулись с нехваткой рабочей силы: сезонные рабочие не могли въехать в страну из-за закрытия границ на фоне COVID-ограничений. В итоге, по оценке союза, в этом году в товарном секторе будет собрано 15-17 тыс. т ягод. Однако даже собранные ягоды производителям не так просто продать.



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«Дамате» арендовала имущество «Донстар»

Комитет кредиторов признанной банкротом компании «Донстар» (некогда крупнейший производитель мяса утки в России, созданный Вадимом Ванеевым) 30 июня одобрил сдачу имущества компании в аренду, следует из информации, опубликованной на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Арендовать имущество будет группа «Дамате». В конце мая «Дамате» и Россельхозбанк подписали договор об уступке прав требований по обязательствам «Донстар». Тогда группа сообщала, что планирует провести аудит комплекса, устранить технологические риски и возобновить производство в третьем квартале 2020 года. У компании есть необходимые компетенции и средства, однако возобновление производства будет сопряжено с активной работой с розничными каналами, потому что другие сильно просели.



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Цифра недели

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Фирма «Август» увеличит земельный банк до 250 тысяч гектаров

Фирма «Август», производитель химических средств защиты растений, планирует в течение пяти лет расширить собственный земельный банк для ведения сельского хозяйства до 250 тыс. га преимущественно в Поволжье. На данный момент у компании около 100 тыс. га земель (включая проект в Казахстане). Главной «точкой роста» для «Агропроекта» сегодня является Татарстан. Объем инвестиций в покупку и развитие хозяйств в этом регионе с начала 2018-го по 2020 год включительно составит 5,25 млрд руб. Планируется, что общие вложения в развитие сельскохозяйственного направления будут примерно в три раза выше.



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