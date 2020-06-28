Самое интересное за неделю с 22 по 28 июня

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Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу начали снижаться на фоне нисходящей динамики мировых площадок и с приближением сроков появления на рынке нового урожая. По данным аналитического центра «СовЭкон», за прошлую неделю российская пшеница с протеином 12,5% потеряла в цене $3, снизившись до $202/т (FOB, Новороссийск). Институт конъюнктуры аграрного рынка зафиксировал падение цены на $7 до $199 с поставкой в августе. По данным аналитического центра «Русагротранса», тонна пшеницы в спросе с поставкой в июле подешевела на $8 до $195-198/т. Это связано с прогнозами Минсельхоза США о рекордном производстве и запасах пшеницы и с результатами недавнего египетского тендера.



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«Содружеству» не разрешают строить зерновой терминал

Правительство Ленинградской области отказалось от ранее выданного согласования проекта строительства производственно-логистического комплекса ГК «Содружество» в бухте Батарейная Ломоносовского района. Такое решение было принято из-за необходимости проведения независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды. Кроме того, власти региона сомневаются в необходимости возведения нового терминала, учитывая уже построенные и проектируемые портовые комплексы на Балтике. В мае правительство региона без торгов предоставило «Балтийскому зерновому терминалу» участок в 107 га. Общий объем инвестиций в проект должен был составить 35 млрд руб., начало строительства было запланировано на этот год.



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Цитата недели





В ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о выполнении госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам прошлого года. Три из пяти основных целей — индекс производства сельхозпродукции, темп роста экспорта АПК, повышение уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств — достигнуты. Еще по двум (произведенная добавленная стоимость, а также индекс физического объема инвестиций в основной капитал) окончательные статистические данные будут формироваться вплоть до конца 2021 года. По прогнозам Минсельхоза, эти цели также могут быть исполнены.



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Экспортер подаст судебный иск из-за ограничения вывоза зерна

«Грейнрус-Агро» готовит судебный иск к белорусской таможне и, возможно, к Минсельхозу России из-за срыва контракта на поставку 2,5 тыс. т кукурузы в Латвию. В апреле компания должна была поставить в адрес СИА «Балтик-Агро» 11 вагонов зерна, но они были задержаны белорусской таможней и простояли на станции Полоцк в течение 30 дней. На груз была оформлена квота, однако 21 апреля компания получила от Витебской таможни о том, что в выдаче разрешения на убытие с таможенной территории отказано. Контракт был сорван, общий убыток оценивается в 100 тысяч евро. Зерно пришлось продать на территории Белоруссии по заниженным ценам.



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Ряд крупозаводов приостановили работу

Из-за падения цен на крупы в связи с вялым спросом и насыщенностью рынка часть крупозаводов приостановила производство. Некоторые из них планируют возобновить выработку круп лишь после поступления сырья нового урожая. Крупозаводы традиционно останавливаются на плановый ремонт накануне начала массового поступления зерновых и крупяных агрокультур очередного урожая на переработку. Но в этом году некоторые предприятия были вынуждены раньше времени приостановить производство. Между тем цены на крупы продолжают снижаться, возвращаясь к «допандемийной» норме.



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Требование недели





Главное таможенное управление Китая попросило Россельхознадзор проверять российские предприятия, которые производят продукцию, предназначенной для экспорта в КНР, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов». Также таможенное управление страны в срочном порядке потребовало от местных животноводов гарантийные письма о том, что вся их продукция свободна от коронавируса, поскольку ветслужбы Китая предположили, что вирус может перевозиться с продукцией животноводства.



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Топ-20 экспортеров поставят за рубеж более 76% российского зерна

Двадцать крупнейших российских экспортеров вывезли за пределы страны 31,2 млн т зерна (без учета поставок в страны ЕАЭС), что составляет 76,4% от общего объема экспорта в сезоне-2019/20, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». На первую десятку компаний пришлось 25,8 млн т отправленного за рубеж зерна или 63%. В 2018/19 сельхозгоду этот показатель составлял 24 млн т и 57% соответственно. В сезоне-2019/20 тройка крупнейших экспортеров российского зерна немного изменилась, однако лидером, как и в последние пять лет, начиная с 2015/16 сельхозгода, остается ростовский ТД «Риф», который вывез 5,35 млн т.



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ГК «Рост» отказалась выкупать у сына экс-генпрокурора грибной проект

Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — и владелец группы Сергей Рукин, которые в конце 2019 года стали владельцами ООО «Агро-регион», однако в июне 100% компании перешло к прежнему собственнику Игорю Чайке — сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки. О том, что «Рост» приобретает «Агро-регион», в декабре 2019 года сообщали «Ведомости». После завершения сделки группа планировала построить комплекс по производству 12 тыс. т шампиньонов в год и компостный завод за 4 млрд руб. Однако сейчас группу «Рост» этот актив не интересует.



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Экспорт мяса по итогам года может вырасти на 50%

По итогам этого года Россия может нарастить экспорт мяса на 50% до 470 тыс. т. В частности, поставки свинины и субпродуктов могут увеличиться на 60% до 160 тыс. т, мяса птицы — на 54% до 324 тыс. т, говядины — на 60% до 9 тыс. т, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства. Увеличение поставок свинины связано прежде всего с продажами во Вьетнам на фоне снижения производства в Азии из-за африканской чумы свиней. Так, в прошлом году Китай сократил производство свинины на 21,3% до 42,5 млн т. Прогноз роста экспорта мяса птицы и говядины аналитики связывают с открытием Китая для поставок этой продукции.



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