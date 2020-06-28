разделы

реклама

журналы

USD

69.77 (0,00%)

EUR

78.276 (1,20%)

MOEX

2761.74 (0,04%)

BRENT

40.64 (-1,17%)

Пшеница

473.6 (-2,67%)

Сахар

11.55 (-2,20%)

USD

69.77 (0,00%)

EUR

78.276 (1,20%)

MOEX

2761.74 (0,04%)

BRENT

40.64 (-1,17%)

Пшеница

473.6 (-2,67%)

Сахар

11.55 (-2,20%)

USD

69.77 (0,00%)

EUR

78.276 (1,20%)

MOEX

2761.74 (0,04%)

BRENT

40.64 (-1,17%)

Пшеница

473.6 (-2,67%)

Сахар

11.55 (-2,20%)

Russian Meat&Feed Industry — 2020

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 22 по 28 июня

На прошедшей неделе Минсельхоз отчитался о выполнении госпрограммы, экспортные цены на пшеницу снижались, крупозаводы раньше времени приостановили производство из-за низкого спроса, а у «Содружества» отозвали разрешение на строительство терминала на Балтике

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу начали снижаться на фоне нисходящей динамики мировых площадок и с приближением сроков появления на рынке нового урожая. По данным аналитического центра «СовЭкон», за прошлую неделю российская пшеница с протеином 12,5% потеряла в цене $3, снизившись до $202/т (FOB, Новороссийск). Институт конъюнктуры аграрного рынка зафиксировал падение цены на $7 до $199 с поставкой в августе. По данным аналитического центра «Русагротранса», тонна пшеницы в спросе с поставкой в июле подешевела на $8 до $195-198/т. Это связано с прогнозами Минсельхоза США о рекордном производстве и запасах пшеницы и с результатами недавнего египетского тендера.

Подробнее 

«Содружеству» не разрешают строить зерновой терминал

Правительство Ленинградской области отказалось от ранее выданного согласования проекта строительства производственно-логистического комплекса ГК «Содружество» в бухте Батарейная Ломоносовского района. Такое решение было принято из-за необходимости проведения независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды. Кроме того, власти региона сомневаются в необходимости возведения нового терминала, учитывая уже построенные и проектируемые портовые комплексы на Балтике. В мае правительство региона без торгов предоставило «Балтийскому зерновому терминалу» участок в 107 га. Общий объем инвестиций в проект должен был составить 35 млрд руб., начало строительства было запланировано на этот год.

Подробнее 

Цитата недели

1_демотиватор_д3.jpg

В ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о выполнении госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам прошлого года. Три из пяти основных целей — индекс производства сельхозпродукции, темп роста экспорта АПК, повышение уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств — достигнуты. Еще по двум (произведенная добавленная стоимость, а также индекс физического объема инвестиций в основной капитал) окончательные статистические данные будут формироваться вплоть до конца 2021 года. По прогнозам Минсельхоза, эти цели также могут быть исполнены.

Подробнее 

Экспортер подаст судебный иск из-за ограничения вывоза зерна

«Грейнрус-Агро» готовит судебный иск к белорусской таможне и, возможно, к Минсельхозу России из-за срыва контракта на поставку 2,5 тыс. т кукурузы в Латвию. В апреле компания должна была поставить в адрес СИА «Балтик-Агро» 11 вагонов зерна, но они были задержаны белорусской таможней и простояли на станции Полоцк в течение 30 дней. На груз была оформлена квота, однако 21 апреля компания получила от Витебской таможни о том, что в выдаче разрешения на убытие с таможенной территории отказано. Контракт был сорван, общий убыток оценивается в 100 тысяч евро. Зерно пришлось продать на территории Белоруссии по заниженным ценам.

Подробнее 

Ряд крупозаводов приостановили работу

Из-за падения цен на крупы в связи с вялым спросом и насыщенностью рынка часть крупозаводов приостановила производство. Некоторые из них планируют возобновить выработку круп лишь после поступления сырья нового урожая. Крупозаводы традиционно останавливаются на плановый ремонт накануне начала массового поступления зерновых и крупяных агрокультур очередного урожая на переработку. Но в этом году некоторые предприятия были вынуждены раньше времени приостановить производство. Между тем цены на крупы продолжают снижаться, возвращаясь к «допандемийной» норме.

Подробнее 

Требование недели

1_Давлеев_д32.jpg

Главное таможенное управление Китая попросило Россельхознадзор проверять российские предприятия, которые производят продукцию, предназначенной для экспорта в КНР, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов». Также таможенное управление страны в срочном порядке потребовало от местных животноводов гарантийные письма о том, что вся их продукция свободна от коронавируса, поскольку ветслужбы Китая предположили, что вирус может перевозиться с продукцией животноводства.

Подробнее 

Топ-20 экспортеров поставят за рубеж более 76% российского зерна

Двадцать крупнейших российских экспортеров вывезли за пределы страны 31,2 млн т зерна (без учета поставок в страны ЕАЭС), что составляет 76,4% от общего объема экспорта в сезоне-2019/20, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». На первую десятку компаний пришлось 25,8 млн т отправленного за рубеж зерна или 63%. В 2018/19 сельхозгоду этот показатель составлял 24 млн т и 57% соответственно. В сезоне-2019/20 тройка крупнейших экспортеров российского зерна немного изменилась, однако лидером, как и в последние пять лет, начиная с 2015/16 сельхозгода, остается ростовский ТД «Риф», который вывез 5,35 млн т.

Подробнее 

ГК «Рост» отказалась выкупать у сына экс-генпрокурора грибной проект

Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — и владелец группы Сергей Рукин, которые в конце 2019 года стали владельцами ООО «Агро-регион», однако в июне 100% компании перешло к прежнему собственнику Игорю Чайке — сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки. О том, что «Рост» приобретает «Агро-регион», в декабре 2019 года сообщали «Ведомости». После завершения сделки группа планировала построить комплекс по производству 12 тыс. т шампиньонов в год и компостный завод за 4 млрд руб. Однако сейчас группу «Рост» этот актив не интересует.

Подробнее 

Цифра недели

0001.jpg
Подробнее 

Экспорт мяса по итогам года может вырасти на 50%

По итогам этого года Россия может нарастить экспорт мяса на 50% до 470 тыс. т. В частности, поставки свинины и субпродуктов могут увеличиться на 60% до 160 тыс. т, мяса птицы — на 54% до 324 тыс. т, говядины — на 60% до 9 тыс. т, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства. Увеличение поставок свинины связано прежде всего с продажами во Вьетнам на фоне снижения производства в Азии из-за африканской чумы свиней. Так, в прошлом году Китай сократил производство свинины на 21,3% до 42,5 млн т. Прогноз роста экспорта мяса птицы и говядины аналитики связывают с открытием Китая для поставок этой продукции.

Подробнее 

Татьяна Кулистикова 

Следующий материал Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама