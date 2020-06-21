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481.4 (-0,41%)

Сахар

12.05 (1,35%)

USD

69.325 (-0,82%)

EUR

77.509 (-0,89%)

MOEX

2758.67 (1,26%)

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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 15 по 21 июня

На прошедшей неделе Минсельхоз решил скорректировать плановые показатели агрогоспрограммы, а также повысил прогноз урожая зерна, птицеводы оценили снижение доходов, а правительство изменило правила предоставления инвесткредитов в АПК

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Flickr.com
Flickr.com

Минсельхоз изменит госпрограмму развития АПК из-за пандемии

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года. Это нужно для приведения плановых значений в соответствие с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами, а также удорожания средств производства агроведомство считает нужным скорректировать плановые значения индекса производства продукции сельского хозяйства. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увеличение сельхозпроизводства на 2,8%. Действующая редакция госпрограммы предполагает расширение сельхозпроизводства на 15,1% к 2025 году, целевой показатель на 2020-й — плюс 3,8%.

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Правительство изменило правила предоставления инвесткредитов в АПК

Приоритетное право на получение льготных инвесткредитов в агросекторе будет предоставляться участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит повысить эффективность агробизнеса, увеличить темпы производства и обеспечить продовольственную безопасность страны. Компании, которые являются участниками проекта «Производительность труда и поддержка занятости», успешно работают над повышением своей эффективности, снижают издержки, а значит, могут в перспективе увеличивать зарплаты своим сотрудникам. Они создают новые рабочие места и повышают конкурентоспособность российской сельхозпродукции, отметил Мишустин.

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Цитата недели

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Аграрии сократили посевы подсолнечника с 8,5 млн га до 8,3 млн га, что может быть реакцией на меры регулирования рынка со стороны государства — запрет экспорта подсолнечника и обсуждение повышения вывозной пошлины. Если ее решат увеличить, что в следующем году подсолнечника посеют еще меньше.

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Экспортная пошлина на подсолнечник может вырасти до 20%

Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021-го. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития должно внести до 15 сентября этого года. Кроме того, признано целесообразным продление с 30 июня до 31 августа запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС. Минэкономразвития поручено подготовить и направить в ЕЭК материалы для дальнейшего рассмотрения.

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РСХБ видит риски диспропорции производства мяса бройлера

В России отмечается территориальная диспропорция в производстве мяса бройлера: наблюдаются риски перепроизводства в европейской части России и дефицит в Сибири и на Дальнем Востоке, оценил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Кроме того, снижение курса рубля привело к росту стоимости ресурсов и увеличению себестоимости производства в среднем на 17-20%. На фоне низких отпускных цен у птицеводческих предприятий сформировался существенный дефицит оборотных средств: доходы за пять месяцев этого года снизились на 27% (почти на 22 млрд руб.).

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Прогноз недели

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Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в этом году со 120 млн т до 122,5 млн т, оценка производства пшеницы остается прежней — 75 млн т. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 оценивается в 45 млн т. Закупочных интервенций в наступающем сезоне не будет, однако сейчас обсуждает вопрос переформатирования интервенционного фонда в фонд поддержки мукомольной отрасли. Решение по количественному ограничению экспорта будет принято, исходя из показателей фактического урожая.

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Минсельхоз займется селекцией масличных и генетикой мясного скота

Минсельхоз планирует дополнить Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы тремя подпрограммами. Первая касается развития селекции ‎и семеноводства масличных агрокультур. Вторая — улучшения генетического ‎потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Третья — развития виноградарства, включая питомниководство. На их реализацию из федерального бюджета потребуется в сумме свыше 13 млрд руб.

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«Эфко» намерена приобрести долю в липецком «Либойле»

«Эфко продукты питания» (входит в группу «Эфко») обратилось в ФАС с ходатайством о разрешении на приобретение доли в уставном капитале липецкого маслоэстракционного завода ООО «Либойл» (занимается переработкой рапса, входит в агрохолдинг «Зерос»). В марте прошлого года «Либойл» совместно с «Эфко» хотели реализовать проект по увеличению мощности производства по переработке масличных агрокультур до 1,2 тыс. т в сутки. Кроме того, партнеры планировали в течение двух ближайших лет построить еще один завод по переработке рапса и других агрокультур.

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Цифра недели

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Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире, пояснил свое решение Центробанк. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значительного отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

Производство продуктов питания выросло на 6,9%

Производство продуктов питания стало одной из немногих отраслей, показавших рост в январе-мае по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 6,9%. Значительнее всего в процентном выражении увеличился выпуск мясных консервов — на 26,8% до 320 млн условных банок. Такая динамика обусловлена массовыми закупками на период пандемии и карантинных ограничений.

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Татьяна Кулистикова 

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