Самое интересное за неделю с 7 по 14 июня

В России началась уборочная кампания

Аграрии Крыма начали сбор зерновых. Общая посевная площадь под урожай 2020 года в республике составляет 764,6 тыс. га. По расчетам Минсельхоза региона, уборка зерновых, зернобобовых и кормовых агрокультур при оптимальных погодно-климатически условиях пройдет в течение месяца. В прошлом году Крым собрал около 1,7 млн т зерна, что на 800 тыс. т больше, чем в 2018-м.



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ЕЭК разрешила экспорт сои

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение разрешить экспорт соевых бобов за пределы ЕАЭС с 13 с июня. Ранее эта агрокультура была запрещена для вывоза за пределы союза с 12 апреля по 30 июня. Эта мера в отношении соевых бобов и другой продукции была принята, чтобы «обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки». Отмена ограничений связана с «исключительным случаем, требующим оперативного реагирования». Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года, экспорт возможен с 13 июня. Объем сои, которую не удалось экспортировать с Дальнего Востока, оценивался в 100 тыс. т.



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Цитата недели





Заключение экспортных контрактов на поставки зерна нового урожая пока идет крайне вяло, поскольку покупатели ожидают намного более низких цен, чем предлагают поставщики. Продавцы, в свою очередь, из-за относительно плохих видов на урожай на Юге, не торопятся снижать цены. При сегодняшней цене FOB в $206 за тонну с поставкой в августе новый урожай в Центре должен стоить около 10,5 тыс. руб./т, на Юге — примерно 12 тыс. руб./т. В апреле цены на пшеницу в Центре доходили до 13,5 тыс. руб./т, а на Юге превышали 15 тыс. руб./т (EXW, без НДС).



«ЭкоНива» выходит на китайский рынок

Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, подписал первый контракт на поставку молока длительного хранения в Китай. Сейчас на экспорт аккредитован Аннинский завод компании в Воронежской области. Первый контейнер отправится в КНР морским путем через китайский порт Далянь. В дальнейшем компания рассчитывает на железнодорожную перевозку своей продукции. Перед выходом на китайский рынок специалисты холдинга посещали специализированные выставки, вели переговоры с компаниями, занимающимися дистрибуцией российской продукции в КНР. Также проведены исследования потенциальных рынков для экспорта молочной продукции.



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Египет закупил на тендере российскую пшеницу

Государственное агентство Египта (GASC) закупило на тендере 120 тыс. т российской пшеницы с поставкой 12-22 июля и отсрочкой платежа в 180 дней. 60 тыс. т по цене $216,9/т плюс $10 фрахт отгрузит корейская Posco, столько же по цене $217,59/т плюс $10 за фрахт — швейцарская Ameropa. Кроме победивших Posco и Ameropa 55 тыс. т пшеницы по $222/т (FOB) предлагал поставить ТД «Риф», 60 тыс. т по $223/т (FOB) — Agro AST. Стоимость фрахта составляла $11,3 и $10 соответственно. На первом египетском тендере 2 июня российская пшеница оказалась неконкурентоспособной по цене: тогда GASC закупило 120 тыс. т украинской пшеницы по $210/т (FOB) с поставкой 10-25 июля. Минимальная цена предложения поставки из России составляла $213/т (FOB), максимальная — $220/т (FOB).



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Прогноз недели





У аналитиков «СовЭкона» пока самый высокий прогноз валового сбора зерна в этом году — 128,6 млн т, включая 82,7 млн т пшеницы, что станет вторым результатом после рекорда 2017-го. В том числе на Юге, несмотря на не самую благоприятную ситуацию с погодой, урожай зерна может составить 34,5 млн т против 31,8 млн т в 2019 году.



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«Мираторг» запустит МЭЗ за 2,5 млрд рублей

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, в этом году запустит маслоэкстракционный завод в Орловской области. Мощность переработки составит 400 тыс. т сырья в год, сообщила компания. Холдинг будет перерабатывать подсолнечник, рапс и сою. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб. Запуск производства в режиме пуско-наладки ориентировочно намечен на сентябрь. Компания планирует самостоятельно обеспечивать себя сырьем для переработки, что позволит гарантировать качество и контролировать себестоимость конечного продукта. «Мираторг» будет выпускать подсолнечный, рапсовый и соевый шрот для обеспечения потребностей своего животноводческого дивизиона. Также в перспективе планируется производство растительных масел, однако детали развития этого направления бизнеса пока не уточняются.



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Аналитики пересматривают прогнозы урожая зерна

Несмотря не майские дожди, в южных регионах страны до сих пор сохраняется нехватка влаги, что не позволяет заметно улучшить прогнозы валового сбора зерна, тем не менее, аналиткии корректируют прогнозы. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», урожай зерна в 2020 году составит 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т (в прошлом прогнозе — 77,7 млн т). Компания «ПроЗерно» повысила оценку валового сбора зерна со 123,3 млн т до 128 млн т, в том числе пшеницы — с 74 млн т до 77,4 млн т. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что сбор может составить 123-124 млн т, в том числе 77,5-78 млн т пшеницы.



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Цифра недели

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В зерновой холдинг ВТБ может войти сервис Smartseeds

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» может купить IT-платформу Smartseeds, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Один из них говорит, что ВТБ тестировал несколько подобных платформ. По данным kartoteka.ru , 8 июня «Деметра-холдинг» учредил новую компанию — ООО «Системы цифрового транспорта». Она зарегистрирована в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. ВТБ не прокомментировал изданию цель создания новой структуры и возможную покупку Smartseeds, однако уточнил, что постоянно работает над повышением эффективности цепочек грузоперевозок в периметре холдинга.



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