Самое интересное за неделю с 1 по 7 июня

Цены на зерно на старте сезона будут высокими из-за рекордно низких запасов

По данным аналитического центра «СовЭкон», к концу уходящего сезона Россия подойдет с рекордно низкими запасами пшеницы за последние несколько лет. К началу мая, согласно Росстату, в сельхозорганизациях запасы зерна составляли 18,6 млн т, включая 10 млн т пшеницы. Это самые низкие остатки с сезона-2013/14, когда они оценивались в 15,6 млн т, в том числе 8,5 млн т пшеницы. По сравнению с прошлым годом запасы пшеницы снизились на 12%, зерна в целом — на 4%. Это поддержит цены на зерно на старте сезона, правда, в дальнейшем, вполне возможно, они не будут расти столь же значительно, как привыкли сельхозпроизводители.



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Аграрии перевыполнили план сева яровой пшеницы и кукурузы

По данным Минсельхоза на 3 июня, яровая пшеница была посеяна на 12,2 млн га — на 0,5% больше прогнозной площади. Год назад в это время агрокультура занимала 11,7 млн га. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка яровая пшеница займет на 200-300 тыс. га больше, чем предполагало агроведомство. Для увеличения посевов были созданы все условия: «фантастические» цены в Западной Сибири и на Урале, хороший спрос со стороны Казахстана, программа субсидирования перевозок. Также расширили площади под агрокультурой в Центре и Приволжье. Посевы кукурузы в этом году также будут выше плановых показателей. Агрокультура уже заняла площадь на 4,1% больше, чем прогнозировал Минсельхоз — свыше 2,82 млн га против 2,73 млн га.



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Цитата недели





По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы из-за того, что поставки были ограничены квотой в 7 млн т, считает РЗС. Квота ничего хорошего не приносит рынку кроме нервозности и дополнительных рисков, при этом вместо снижения цен ее введение привело к их росту, то есть был получен противоположный эффект, говорит Злочевский.



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Экспорт продовольствия приближается к объему его импорта

По итогам первого квартала разница между объемами российского экспорта и импорта сельхозсырья и продовольствия сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения отгрузок за рубеж на 19%. Экспорт в январе-марте составил $6,4 млрд против $5,3 млрд годом ранее, импорт — $7,5 млрд ($7,2 млрд в 2019-м). Ранее ИКАР прогнозировал, что в этом году экспорт продукции АПК может обновить рекорд. Сейчас поставки за рубеж становятся чрезвычайно важной позицией для отрасли, поскольку внутренний спрос, который и так не увеличивался из-за того, что доходы населения в лучшем случае не росли, теперь по некоторым позициям, вероятно, снизится. В этой ситуации поставки за рубеж — это «отдушина для российских производителей».



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Урожай тепличных овощей может сократиться

В апреле часть крупных промышленных теплиц, чтобы избежать ценового демпинга и массовой порчи продукции, стала снижать площади посадки растений и валовой сбор овощей, и, скорее всего, эта тенденция продолжится как минимум до осени. Соответственно, итоговый урожай к концу года может оказаться даже ниже показателей 2019 года, рассказала «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Хотя производственные мощности действующих сейчас промышленных и фермерских теплиц вполне могли бы выдать не менее 1,4 млн т овощей и зелени по итогам 2020 года», — полагает она.



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Падение недели





Молочная отрасль входит в период традиционного снижения цен на сырое молоко, характерный для большинства регионов летом. Причем в этом году цены могут упасть ниже, чем обычно: сказывается падение потребления молока и молочной продукции на фоне устойчивого увеличения производства товарного молока-сырья. ФАС уже получает жалобы сельхозпроизводителей на занижение закупочных цен.



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Райффайзенбанк вложил $1,5 млн в зерновой маркетплейс

Входящая в Райффайзенбанк Elevator Ventures совместно с инвестфондом Speedinvest вложила $1,5 млн в российский агропромышленный стартап «Агро.Клуб». Это мобильная платформа, объединяющая аграриев, поставщиков средств производства, покупателей сельхозпродукции в единую сеть. Система включает маркетплейс для продажи урожая, закупок семян, агрохимии и техники, позволяет получать рыночную аналитику и обмениваться опытом.



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Экспортные цены на подсолнечное масло продолжают расти

Экспортные цены на подсолнечное масло продолжают расти и сейчас составляют около $760 за тонну, сообщает аналитический центр «СовЭкон». По данным Refinitiv Agriculture, предложения по поставке подсолнечного масла из России достигли $760-765 за тонну на базисе FOB южные порты с отгрузкой в июле, что на $30-35/т выше уровня предыдущей недели. Основная причина — стремительный рост цен на нефть, кроме того, оживает спрос стран-импортеров на пальмовое масло, ожидается активизация закупок Китаем, есть вероятность возникновения проблем с поставами соевого масла из Аргентины. Однако аналитики «СовЭкона» полагают, что цены на масло скоро достигнут своего пика и начнут снижаться, а вслед за ними пойдет вниз и стоимость сырья.



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Цифра недели

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«Мираторг» планирует экспортировать овощи

«Мираторг» планирует развивать экспорт овощей, следует из вакансии, размещенной на портале HeadHunter. Компания ищет менеджера по экспортным продажам (направление «Овощи») «в связи с расширением бизнеса». Какие именно овощи предполагается поставлять на внешние рынки — свежие открытого грунта или замороженные — не уточняется. Холдинг начал заниматься овощеводством в 2018 году и завершил первый этап инвестпроекта по производству и хранению овощей «борщевого набора». Свежие овощи открытого грунта — преимущественно дешевый товар, поэтому их невыгодно перевозить на дальние расстояния, экспорт замороженных более привлекателен. С этого года овощи включены в перечень продукции, перевозки которой по железной дороге субсидируются государством, так что их поставки за рубеж могут увеличиться.



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