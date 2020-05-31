Самое интересное за май

Компания BEFL опубликовала очередной рейтинг крупнейших в России владельцев сельхозземель. В него вошла 61 компания, в сумме они контролируют 14,2 млн га, что на 779 тыс. га больше, чем участники прошлогоднего списка лидеров, правда, тогда в нем было 56 игроков. Земельный банк первой пятерки рейтинга за прошлый год вырос с 3,66 млн га до 3,81 млн га, при это состав ее участников не изменился. Первую строчку, как и год назад, занимает «Мираторг» с более чем 1 млн га. Далее идут «Продимекс», поднявшийся с четвертого на третье место «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, группа «Русагро» и «ЭкоНива».
«Объединенная зерновая компания» совместно с Минсельхозом прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интервенционного фонда для повышения контроля и обеспечения интересов участников рынка при проведении интервенций, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. Кроме того, на повестке стоит вопрос об увеличении запасов зерна в фонде до 6 млн т в течение минимум трех лет. Этот объем примерно соответствует месячному потреблению в России, уточняет представитель компании. Ранее Союз экспортеров зерна предлагал рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна. Компания считает, что реформирования или трансформации требует не сам фонд, а система хранителей зерна, критерии отбора которых при создании фонда были очень мягкими.
Минсельхоз подготовит изменения в законодательство, которые позволят избежать манипулирования при экспорте зерна по квоте. Теперь предполагается учитывать ее выборку по фактическим отгрузкам, а не по неполным декларациям. Их применение создало проблемы некоторым участникам рынка, поскольку ряд игроков активно декларировали крупные партии для вывоза, хотя не все они были обеспечены зерном.
Группа компаний «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, выкупила у Россельхозбанка права требования по обязательствам компании «Донстар» - проекта основателя «Евродона» Вадима Ванеева. Теперь кредитором компании стало ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате»). Группа планирует взять в аренду имущественный комплекс «Донстара», провести его технологический аудит, устранить технологические риски и возобновить производство в третьем квартале этого года.
Группа «Ресурс» отправила в Китай пилотную партию мяса бройлера весом 24 т по железной дороге. Продукцию отгрузили с перерабатывающего комбината компании, в Инжавинском районе Тамбовской области. Маршрут проходит через подмосковный терминал Селятино, пограничный пункт Илецк в Казахстане, далее — Алтынколь-Хоргос на границе с Китаем. Он разрабатывался и согласовывался компетентными ведомствами России, КНР и Казахстана на протяжении двух лет. К концу мая контейнер с мясом благополучно был доставлен до места назначения.
По прогнозу ИКАР, в сезоне-2019/20 Россия может экспортировать 1,2 млн т сахара. В декабре 2019-го и с марта 2020-го наблюдаются рекордные темпы вывоза сахара — 150 тыс. т в месяц и выше. Отгрузки в мае, оценочно, могут достигнуть 180 тыс. т. Основной объем поставляется традиционным покупателям: в страны бывшего СССР, Монголию, КНДР и Сербию, возобновились отгрузки в Афганистан. Также Россия с ноября открыла новые рынки сбыта и схемы логистики, которых не было за всю историю страны: контейнерный экспорт через порты Новороссийска, Темрюка и Санкт-Петербурга в страны дальнего зарубежья.
По данным Российского зернового союза, с 1 по 25 мая было экспортировано 1,88 млн т зерна. По оценке союза, всего по итогам мая за рубеж будет отгружено 2,2-2,25 млн т зерна, за апрель-май — около 6,4 млн т. Соответственно, экспортный потенциал на июнь внутри квоты составит 0,6 млн т. Схожий прогноз вывоза зерна в мае — около 2,2 млн т включая 1,6 млн т пшеницы, против 3,9 млн т зерна в апреле — дает аналитический центр «СовЭкон», то есть на июнь может оставаться около 0,9 млн т. По оценке аналитического центра «Русагротранса» в июне к экспорту внутри квоты останется примерно 450 тыс. т зерна, при этом с апреля до конца сезона поставки за пределы ЕАЭС будут выше 7 млн т, поскольку часть объемов была задекларирована до введения квоты, а вывозилась уже после.
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) продал агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии площадью 132 га. Покупателем стал Аслан Каракотов, занимающийся сельским хозяйством в Ставропольском крае. Сумма сделки не раскрывается, однако вряд ли она превысила 1 млрд руб. — предприятие старое и почти не модернизировалось. Теперь «Степь» сосредоточится на ключевых сегментах бизнеса — растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве, а средства, вырученные от продажи актива, направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного банка.
Минсельхоз не поддержал предложение губернаторов Белгородской, Курской и Липецкой областей об отмене постановление правительства, упрощающего ввоз в Россию генно-модифицированной (ГМО) сои и шрота. Ведомство считает, что приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», а также грозит ростом цен на их продукцию. При этом ведомство напоминает, что речь идет не о бесконтрольном ввозе соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право предприятиям до конца 2020 года поставлять сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли исследования безопасности.