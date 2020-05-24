Самое интересное за неделю с 18 по 24 мая

Минсельхоз поддержал упрощенный ввоз ГМО-сои и шрота

Минсельхоз не поддержал предложение губернаторов Белгородской, Курской и Липецкой областей об отмене постановление правительства, упрощающего ввоз в Россию генно-модифицированной (ГМО) сои и шрота. Ведомство считает, что приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», а также грозит ростом цен на их продукцию. При этом ведомство напоминает, что речь идет не о бесконтрольном ввозе соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право предприятиям до конца 2020 года поставлять сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли исследования безопасности.



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Кубань хочет пересмотреть планы экспорта зерна

На фоне ожидаемого снижения урожая зерна из-за заморозков и засухи в Краснодарском крае губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что региональные власти планируют пересмотреть экспортную политику по зерну в пользу внутреннего потребителя. Отраслевые аналитики напоминают, что корректировка экспортной политики — прерогатива федеральных властей, правда, на региональном уровне власти способны неофициально создавать помехи для поставок за рубеж. Однако любое регулирование рынка должно основываться на принципе «не навреди»ю Кроме того, основная цель российской аграрной политики на ближайшие годы — увеличение более чем вдвое экспорта продукции АПК, и локомотивом как раз является зерно.



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Цитата недели





В ходе совещания, посвященного ситуации в сельском хозяйстве, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил главу государства дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение лимитов льготного кредитования и на пролонгацию действующих кредитов для агросектора. Хотя отрасль не относится к числу пострадавших из-за распространения коронавируса, сложившаяся в стране ситуация приведет снижению покупательского спроса, а это негативно отразится на экономике предприятий АПК, пояснил он.



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Агрохолдинг Владимира Евтушенкова продал тепличный комплекс «Южный»

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) продал агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии площадью 132 га. Покупателем стал Аслан Каракотов, занимающийся сельским хозяйством в Ставропольском крае. Сумма сделки не раскрывается, однако вряд ли она превысила 1 млрд руб. — предприятие старое и почти не модернизировалось. Теперь «Степь» сосредоточится на ключевых сегментах бизнеса — растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве, а средства, вырученные от продажи актива, направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного банка.



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В России снизится потребление фруктов

В этом году российские садоводы потеряют около 20% урожая фруктов из-за поздних заморозков, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. На этом фоне сезонное удорожание начнется на месяц-два раньше обычного: не в январе-феврале следующего года, а уже в декабре этого, когда запасы отечественной продукции закончатся, и на полках появится больше импорта. Из-за возвратных заморозков, когда в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов температура опускалась до -11 градусов, уничтожено около 80% урожая яблок и груш, 85% черешни, сливы, абрикосов и персиков, ранее оценивали ассоциации садоводов. При этом общий потребительский спрос на все виды фруктов уже снизился как в натуральном, так и в денежном выражении, и эта тенденция до конца года будет усиливаться.



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Проблема недели





Производство свинины в этом году вырастет на 7-10%, что приведет к снижению цен еще минимум на 10-15%, следствием чего станет увеличение потребления этого вида мяса. В первом квартале этого года цены упали на 10%, а потребление выросло на 6,5%. Однако это негативно влияет и на птицеводов: цены производителей на бройлера снизились на 15-20%.



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«Содружество» вложит 35 млрд рублей в зерновой терминал в Ленинградской области

Структура группы «Содружество» — «Балтийский зерновой терминал» - построит производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупный объем инвестиций в проект составит 35 млрд руб., в том числе вложения в обустройство акватории и подходного морского канала — 8 млрд руб. Для возведения комплекса правительство без торгов предоставило «Балтийскому зерновому терминалу» участок в 107 га в аренду на 10 лет. Однако в регионе есть и другие подобные проекты, а рынок рассчитан только на одного.



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Зерновой госфонд может изменить формат

Союз экспортеров зерна предлагает рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна. В отличие от существующего, новый зерновой фонд мог бы сглаживать рыночную волатильность цен на зерно именно для мукомольной промышленности, обеспечивая ее сырьем даже по нерыночным ценам, чтобы предприятия могли «существовать в условиях нормирования цен на конечную продукцию». Минсельхоз считает целесообразным проработать эту идею.



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Цифра недели





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Расширен список продукции АПК для льготной перевозки

Льгота на перевозку по железной дороге теперь распространяется не только на зерновые агрокультуры, но и на соевый шрот, минеральные удобрения, овощную продукцию, следует из постановления правительства. Согласно документу, льгота будет действовать на перевозку соевого шрота с Дальнего Востока в направлении станций Сибири и Урала. Овощи — свежая капуста, репчатый лук и сеянец, столовая свекла, морковь, томаты, огурцы и картофель — попадут под льготный тариф, если их везут из Сибири и с Урала на Дальний Восток. Скидку на транспортировку минеральных удобрений можно будет получить, если доставлять их из любого региона в направлении Дальнего Востока (за исключением перевозки в пределах одного региона).



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