Самое интересное за неделю с 14 по 20 сентября

М. Стулов

Законопроект о создании системы прослеживаемости зерна внесен в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект о поправках в закон «О зерне», документ предполагает создание в России федеральной информационной системы контроля качества и прослеживаемости зерна. Это позволит проследить жизненный цикл продукции от момента ее производства до выпуска в обращение, а также сформировать систему контроля качества выращенного зерна. Плановый срок вступления закона в силу — 1 января 2022 года. В систему предлагается вносить информацию обо всех участниках зернового рынка, за недостоверные сведения будет предусмотрена административная ответственность. Также в системе будет оформляться сопроводительный документ, без которого зерно невозможно будет продать.



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Повышение налога может сделать минеральные удобрения менее доступными для аграриев

Минфин предлагает с 1 января 2021 года применять «рентный коэффициент» 3,5 к ставке налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) на некоторые виды удобрений и сырье для металлургической промышленности. Ведомство рассчитывает на поступление в бюджет дополнительно около 56 млрд руб. Эта инициатива может увеличить расходы производителей минеральных удобрений на 6 млрд руб. В прошлом году компании отрасли в сумме заплатили 2,4 млрд руб. НДПИ.



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Цитата недели





Подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире, его цены в Европе превысили цены рапсового масла впервые за последние четыре года. В портах Черного моря стоимость резко выросла из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке подсолнечника как на Украине, так и в России. Мировые цены на масло и курс доллара формируют высокие цены и внутри страны.



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Рынок Алжира может открыться для российской пшеницы

Алжир со следующего тендера решил изменить условия импорта пшеницы, чтобы разрешить поставки из Черноморского региона. Ожидается, что алжирское зерновое агентство OAIC повысит допустимый уровень содержания зерна, поврежденного насекомыми, с 0,1% до 0,5%, а также увеличит норму протеина. Поставки российской пшеницы в Алжир не запрещены, но сейчас она не проходит по качеству. В России допускается повреждение пшеницы клопом-черепашкой на уровне 1%. В Краснодарском крае этот показатель составляет 0,5%, в Ростовской области — 0,9%. Основным поставщиком пшеницы в Алжир является Франция, которая обеспечивает 50-80% его потребностей, однако в этом году отгрузи уменьшатся из-за падения урожая.



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Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) планирует построить второй завод глубокой переработке зерна. Проект стоимостью 8-10 млрд руб. может быть реализован как в домашнем регионе, так и в Курганской области или Татарстане. Решение о выборе региона будет принято в первом квартале 2021 года. Мощность предприятия составит 120 тыс. т зерна в год. Сейчас рассматривается два варианта продуктовых портфелей. Первый предполагает выпуск 30 тыс. т полимолочной кислоты (PLA), или компостируемого биопластика, 10 тыс. т глютена и 1 млн дал спирта в год. Второй — производство 30 тыс. т ксантановой камеди и такие же, как в первом случае, объемы глютена и спирта.



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Планы недели





Холдинг «Эфко» планирует вложить 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области. Первая линия мощностью 8 тыс. т продукции в год должна быть запущена в декабре, в течение трех лет объемы предполагается увеличить до 40 тыс. т. Начало массовых продаж для сегментов b2b и b2c запланировано на первый квартал 2021 года.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в сентябрьском отчете понизила прогноз валового сбора подсолнечника в России на 0,5 млн т до 13,5 млн т. По расчетам американских аналитиков, средняя урожайность агрокультуры составит 16,5 ц/га, тогда как в августе оценка была выше — 17,1 ц/га. Российское агроведомство также озвучило прогноз урожая подсолнечника — валовой сбор будет на уровне 13 млн т. Этого достаточно для внутреннего потребления и позволит сформировать довольно серьезный экспортный потенциал, оценивают чиновники. Ранее аналитический центр «СовЭкон» из-за неблагоприятных погодных условий понизил оценку валового сбора подсолнечника с 14 млн т до 11,8 млн т.



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Подмосковная компания впервые отправила сено на экспорт

Подмосковная компания «Раздолье» впервые отправила на экспорт партию из трех видов сена — лугового, тимофеевки и грассмакса — весом 7,6 т. Контейнер будет доставлен автотранспортом из Дмитрова в порт Санкт-Петербурга, откуда водным путем отправится в Бахрейн. Заказчик должен получить сено к середине октября. Мировой экспорт сена как естественной, так и искусственной сушки в стоимостном выражении оценивается в $2,5-3 млрд/год. В натуральном — ежегодная торговля составляет около 9,5 млн т. Большую часть этого объема — по данным USDA, 4,1 млн т в 2019 году — на глобальный рынок поставляют США. Россия среди экспортеров данного вида кормов до сих пор представлена не была.



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Цифра недели

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Выручка агрохолдингов из списка Forbes достигла 1,2 трлн рублей

В очередной рейтинг Forbes топ-200 крупнейших частных компаний России, как и годом ранее, вошло 13 представителей агробизнеса. Их совокупная выручка по итогам 2019-го увеличилась на 12,5% почти до 1,2 трлн руб. Выручка всех участников списка составила 45,3 трлн руб. Если в прошлом году в первой сотне списка Forbes было четыре компании из агросектора, то сейчас их пять. Среди участников рынка, основным видом деятельности которых указан агропром, лидирует группа «Содружество». Она заняла 42-е место с выручкой 202,1 млрд руб.



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