Самое интересное за неделю с 7 по 13 сентября

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Сев озимых идет в условиях дефицита влаги

Сев озимых идет с опережением прошлогодних темпов, однако Минсельхоз и некоторые отраслевые аналитики опасаются за качество всходов, так как в большинстве регионов озимые сеют в сухую почву. В этом году засушливое лето сменяется засушливой осенью: отсутствие осадков, негативно повлиявшее на урожай этого года, может стать проблемой и для урожая 2021-го. Во всех регионах европейской части России, которые сеют озимые, влаги в почве либо нет вовсе, либо очень мало, обращает внимание «СовЭкон». В ряде регионов сев задерживается. Хотя пока ситуация с озимым севом складывается достаточно тревожно, о неурожае в следующем году говорить рано: в последние несколько лет уже была схожая погода осенью, но в итоге ситуация все же выправлялась.



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Экспортер зерна из структуры ВТБ может создать свою сеть элеваторов

Один из крупнейших в стране экспортеров зерна — «Мирогрупп Ресурсы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») — планирует создание собственной сети элеваторов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании. По его информации, компания рассматривает как возможность покупки элеваторов в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской области, так и строительство новых мощностей. По данным источника издания, на сделки может быть потрачено до 1 млрд руб. Элеваторы нужны «Мирогрупп» в том числе для запуска маршрутных поездов.



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Цитата недели





К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $25-30/т больше, чем неделей ранее, и на $100/т выше цены спроса годом ранее. Кроме того, этот уровень является максимальным для российского рынка с июня 2015 года. Цены и на масло, и на подсолнечник на мировом рынке будут находиться на подъеме, прогнозируют аналитики.



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Минсельхоз ожидает, что несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны урожай подсолнечника в этом году будет на уровне средних многолетних значений, хотя и несколько ниже рекордного показателя 2019 года, когда собрали около 15,4 млн т. Валовой сбор подсолнечника позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия и сохранить стабильную ситуацию на рынке, отмечает министерство. Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая подсолнечника до 11,8 млн т, тогда как в августе потенциал сбора оценивался на уровне 14 млн т. Основная причина — неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на Юге России. Другие аналитики также будут корректировать свои прогнозы в сторону уменьшения.



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Начальные инвестиции « Дамате Евродона

На первом этапе инвестиции группы «Дамате» в перезапуск индейководческого предприятия, ранее принадлежавшего «Евродону», составят около 1,5 млрд руб. Об этом соучредитель и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров рассказал изданию «Эксперт Юг». Сумма указана без учета данных технологического аудита мощностей, отметил топ-менеджер. Первые результаты аудита показали, что самое пристальное внимание на площадках в Ростовской области придется уделить вопросам биологической безопасности и исправлению технологических ошибок, допущенных ранее в этом направлении.



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Прогноз недели





По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом сезоне будет произведено не 5,6-6 млн т сахара, как прогнозировалось ранее, а 5-5,4 млн т, что меньше внутреннего потребления, которое оценивается в 6 млн т. Однако с учетом запасов, оставшихся с прошлого сезона, дефицита сахара в стране в ближайшее время не предвидится.



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Запуск первого в Ростовской области сахарного завода снова перенесли

«Международная сахарная корпорация» планирует запустить первый в Ростовской области сахарный завод в 2022 году. Мощность переработки составит 12 тыс. т свеклы в сутки с возможностью увеличения до 20 тыс. т. Предприятие будет выпускать 180 тыс. т сахара высокого качества цветностью ICUMSA 18-45, 50 тыс. т мелассы и 50 тыс. т гранулированного жома в год. Стоимость проекта оценивается в 16-17 млрд руб. Соглашение о строительстве предприятия было подписано еще в 2012 году, его старт не раз переносился. Возведение завода еще не начали, правда, создается необходимая инфраструктура.



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Производство сои может сократиться

Производство сои в этом году может сократиться, не исключают аналитики. Пока они расходятся в оценке итогового урожая. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, валовой сбор агрокультуры может составить 4,15 млн т (в 2019-м — 4,36 млн т). «ПроЗерно» пока оценивает производство в 2020 году на уровне 4,28 млн т. Однако обе компании не исключают, что в ближайшее время цифры будут пересмотрены: ИКАР может скорректировать прогноз вверх, а «ПроЗерно» - вниз. Посевы сои в 2020-м заметно сократились — с 3,04 млн га годом ранее до 2,87 млн га. В меньшей степени они снизились в Центральном федеральном округе, в большей — в Южном и Сибирском.



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Цифра недели

Подробнее https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34361-pshenitsa-mozhet-nachat-deshevet-posle-vykhoda-otcheta-minselkhoza-ssha/



Импорт мяса увеличился на 39%

В августе импорт мяса и субпродуктов из дальнего зарубежья вырос на 39,3% по сравнению с июлем, составив $68,8 млн, следует из данных ФТС. Значительнее всего в процентом выражении увеличились поставки свинины — если в июле они были почти нулевыми ($0,04 млн), то в последний месяц лета составили $0,7 млн. Также вырос импорт говядины — с $27,7 млн в июле до $46,3 млн в августе. При этом поставки мяса птицы из дальнего зарубежья сократились с $10 млн до $9,5 млн. Несмотря на рост импорта мяса, он оказался на 31,4% меньше, чем в августе прошлого года.



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