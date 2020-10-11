Самое интересное за неделю с 5 по 11 октября

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С 2023 года погектарная поддержка будут предоставляться исключительно тем аграриям, которые застраховали свои посевы. Об этом замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала в ходе круглого стола, посвященного агрострахованию, на выставке «Золотая осень 2020». Также, по ее словам, ведомство обсуждает возможность изменения порядка предоставления бюджетной помощи аграриям в связи с возникновением ущерба от ЧС природного характера. Минсельхоз совместно с ЦБ разработал законопроект, который предполагает создание двухуровневой системы агрострахования с господдержкой. В ближайшее время документ будет внесен в правительство.



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Падение цен на подсолнечник может продлиться недолго

На прошлой неделе цены на подсолнечное масло и подсолнечник активно снижались. Подсолнечник подешевел на 350 руб. до 30,1 тыс. руб./т без НДС, подсолнечное масло — на 1,4 тыс. руб. до 69,6 тыс. руб./т с НДС, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Дальнейшая цена на масло и подсолнечник будет зависеть от нескольких факторов. Первый — мировая конъюнктура, поскольку наш рынок полностью зависит от глобального рынка, и никаких ограничений на экспорт подсолнечного масла из России нет. Второй фактор — курс рубля, третий — предложение подсолнечника внутри страны и конкуренция между заводами.



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Цитата недели





За последние годы Россия добилась крупных успехов в сельском хозяйстве и производстве продовольствия, поэтому США теперь считают ее своим конкурентом, заявил глава американского агроведомства. На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении сбора зерна в 2020 году, что позволяет России не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт.



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До 15% посевов озимой пшеницы может погибнуть из-за засухи

Россия может потерять 10-15% посевов озимой пшеницы из-за засухи в ключевых для этой агрокультуры регионах, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Ключевые метеомодели не обещают дождей в течение следующей недели. Если заморозки традиционно начнутся примерно с середины ноября, значительная часть посевов, особенно в регионах Центра, рискует погибнуть. Если в октябре не будет дождей на Юге, то оценка потерь может быть повышена, отмечают аналитики. «СовЭкон» отмечает, что средний уровень гибели озимых за предыдущие пять лет составлял 4,8% с диапазоном 2,7-8,7%. На юге Центрального и Приволжского, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значения индекса вегетации агрокультур значительно ниже среднемноголетних, подтверждает мониторинг Института космических исследований (ИКИ). В ряде регионов в конце сентября уже было выявлено меньше всходов озимых, чем в аналогичный период прошлого года.



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В России увеличилось потребление свинины

Свинина — единственный вид мяса, потребление которого в этом году увеличивается. От говядины россияне отказались из-за высокой цены, а на баранину негативно повлияли ограничения Россельхознадзора. По данным Национального союза свиноводов, в январе—сентябре потребление свинины выросло на 5% до 2,92 млн т, в то время как потребление мяса птицы снизилось на 1,4% до 3,6 млн т, говядины — на 2,1% до 1,16 млн т, баранины — на 3,8% до 98,9 тыс. т, других видов мяса — на 2,3% до 35,7 тыс. т. Такая тенденция в первую очередь объясняется значительным ростом производства свинины по сравнению с другими видами мяса, а также теплой осенью, продлившей сезон шашлыков.



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Просьба недели





Глава «ЭкоНивы», крупнейшего в стране производителя молока-сырья, в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2021-2023 отметил важность государственной поддержки для молочной отрасли и попросил сохранить льготные инвестиционные кредиты, а также возмещение части капитальных затрат. А поскольку производство молока требует больших объемов оборотных средств, то также необходимо сохранить льготные ставки на оборотные кредиты.



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Дефицит внешнеторгового баланса России по агропродукции снизился в 2,2 раза

Россия в первом полугодии 2020 года существенно сократила дефицит внешнеторгового баланса по продукции АПК. Об этом «Интерфаксу» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По итогам первого полугодия дефицит уменьшился более чем в два раза — до $1,9 млрд с $4,18 млрд за шесть месяцев прошлого года. Во многом это связано с тем, что экспорт сельхозтоваров за январь-июнь увеличился на 19% до $12,6 млрд против $10,6 млрд за аналогичный период 2019-го, пояснила она. Положительные показатели достигнуты по всем основным продуктам российского вывоза.



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Российская пшеница снова подорожала

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре выросли на $9/т к предыдущей неделе до $235-240/т FOB. Таким образом цена вернулась на уровень двухнедельной давности, сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Год назад цена составляла $191/т, а максимум прошлого сезона — $245/т, напомнил он. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена пшеницы в Новороссийске пятницу 2 октября составила $237/т (FOB), что на $4 больше, чем неделей ранее. Согласно мониторингу Refinitiv, пшеница подорожала с $233 до $235,5 за тонну на том же базисе. Такая динамика была ожидаемой — цены отреагировали на рост фьючерсов в Чикаго.



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Агрохимическая компания «Август» приобрела у «Татагролизинга» 45 тыс. га сельхозугодий в Камско-Устьинском и Верхнеуслонском районах Татарстана. Таким образом она удвоила свой земельный банк в республике. Сумма сделки не раскрывается. По словам гендиректора дочерней УК «Август-агро» Айдара Галяутдинова, часть этих земель теперь находится в собственности компании, часть — в аренде. На новых угодьях производитель планирует выращивать «стандартный набор культур»: зерновые, бобовые, подсолнечник, рапс, кормовые агрокультуры. Инвестиции составят около 1,8 млрд руб., или 40 тыс. руб. на гектар, включая вложения в технику и инфраструктурные объекты.



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