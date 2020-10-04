Самое интересное за сентябрь

«АгроТерра»

Рост цен на пшеницу может остановиться

Экспортные цены на пшеницу повышались четыре недели подряд в том числе на фоне высокого спроса со стороны покупателей. Не исключено, что импортеры опасаются новых ограничений логистики из-за распространения коронавируса, поэтому закупают больше, пока есть возможность. Кроме того, у ряда стран-экспортеров сократилось производство, соответственно, снизился и потенциал вывоза. К концу сентября цены несколько снизились, однако аналитики не исключают, что в краткосрочной перспективе их поддержит очередной рост фьючерсов в Чикаго.



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Повышение налога может сделать минеральные удобрения менее доступными для аграриев

Минфин предлагает с 1 января 2021 года применять «рентный коэффициент» 3,5 к ставке налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) на некоторые виды удобрений и сырье для металлургической промышленности. Ведомство рассчитывает на поступление в бюджет дополнительно около 56 млрд руб. Эта инициатива может увеличить расходы производителей минеральных удобрений на 6 млрд руб. В прошлом году компании отрасли в сумме заплатили 2,4 млрд руб. НДПИ. В конце сентября Госдума приняла закон о повышении НДПИ в третьем чтении. Минсельхоз обещает принять меры, чтобы смягчить для аграриев ситуацию с вероятным ростом цен на удобрения.



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Цитата месяца





Гордеев в ходе пленарного заседания Госдумы призвал не голосовать за проект федерального бюджета на 2021-2023 годы из-за неполного финансирования программы развития сельских территорий. Согласно паспорту программы, в 2021 году на нее должны были выделить 160,6 млрд руб., однако после ряда корректировок осталось около 31 млрд руб. По оценке Гордеева, в расчете на один населенный пункт в России — 200 тыс. руб. в год.



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Аграрии заметили рост тарифов на перевозки из-за борьбы с перегрузами

После вступления в силу Меморандума о противодействии нарушению весогабаритных норм при автоперевозках сельхозпродукции, который разработала Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, начался рост тарифов. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», с начала сентября они увеличились на 25-35% относительно аналогичного периода прошлого года. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители подтверждают, что перевозки стали дороже, причем повышение тарифов сказывается именно на них, а не на других участниках рынка. Рост тарифов оценивается в диапазоне 10-30%, и участники рынка ждут их дальнейшего увеличения.



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«Неизвестная страна» стала одним из крупнейших поставщиков яблок в Россию

По итогам января-августа Россия импортировала 104 тыс. т яблок из «неизвестной страны», следует из данных ФТС. В целом объем ввоза за это время составил 598 тыс. т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего яблок — 179 тыс. т — было поставлено из Молдовы, «неизвестная страна» оказалась на втором месте. «Неизвестная страна» появилась в статистике недавно — еще в мае ее не было, обратил внимание Плодоовощной союз. Цена на яблоки из этой страны крайне низкая — в среднем $598/т, на уровне Молдовы или Польши. При этом объемы поставок существенные, что влияет на наш рынок.



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Прогноз месяца





В этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 4% в 2019-м. В следующие три года предполагается прирост на 2,1% в год, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России, подготовленного Минэкономразвития. Учитывая погодные условия, урожай агрокультур в этом году ожидается примерно на уровне прошлого года, считает ведомство. Позитивную динамику в животноводстве в основном обеспечит мясной сектор, хотя и производство молока продолжит расти.



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Рынок Алжира может открыться для российской пшеницы

Алжир решил изменить условия импорта пшеницы, чтобы разрешить поставки из Черноморского региона. Ожидается, что алжирское зерновое агентство OAIC повысит допустимый уровень содержания зерна, поврежденного насекомыми, с 0,1% до 0,5%, а также увеличит норму протеина. Поставки российской пшеницы в Алжир не запрещены, но сейчас она не проходит по качеству. В России допускается повреждение пшеницы клопом-черепашкой на уровне 1%. В Краснодарском крае этот показатель составляет 0,5%, в Ростовской области — 0,9%. Основным поставщиком пшеницы в Алжир является Франция, которая обеспечивает 50-80% его потребностей, однако в этом году отгрузи уменьшатся из-за падения урожая.



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Подсолнечное масло подорожало до пятилетнего максимума

К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $25-30/т больше, чем неделей ранее, и на $100/т выше цены спроса годом ранее. Кроме того, этот уровень является максимальным для российского рынка с июня 2015 года. Цены и на масло, и на подсолнечник на мировом рынке будут находиться на подъеме, прогнозируют аналитики. В течение месяца масло в России продолжало дорожать, равно как и подсолнечник.



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Цифра месяца

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Агрохолдинг «Красный Восток» продал часть своих активов

Один из крупнейших российских производителей сырого молока — агрохолдинг «Красный Восток» продает две фермы в Тамбовской области «Юго-Восточной агрогруппе» из структуры ГК АСБ. ФАС удовлетворила ходатайства компании о покупке неназванных долей в ООО «Пичаево-Нива» и ООО «Мегаферма «Шереметьево» в Тамбовской области. Председатель совета директоров «Красного Востока» Владимир Панков заявил «Коммерсанту», что «сделки закрыты», отказавшись от других комментариев. Однако, пресс-служба компании сообщила «Агроинвестору», что «на сегодня вопрос не решен, сделка не завершена». Стоимость сделки, оценочно, может лежать в диапазоне 5-8 млрд руб.



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