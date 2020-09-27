Самое интересное за неделю с 21 по 27 сентября

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В Алтайском крае впервые за долгое время выявлена пшеница первого класса

В ходе мониторинга зерна урожая 2020 года специалисты Алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» впервые за многие годы выявили пшеницу 1-го класса с высочайшей клейковиной, стекловидностью более 60% и натурой 812 г/л. Вес выявленной партии составляет 200 т, также в этом году 500 т пшеницы 1-го класса получили в Воронежской области. В прошлом году 1,14 тыс. т такой пшеницы собрали аграрии Крыма, до этого 1-й класс не выявлялся с 2012 года, когда 700 т агрокультуры получили в Оренбургской области.



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«Неизвестная страна» стала одним из крупнейших поставщиков яблок в Россию

По итогам января-августа Россия импортировала 104 тыс. т яблок из «неизвестной страны», следует из данных ФТС. В целом объем ввоза за это время составил 598 тыс. т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего яблок — 179 тыс. т — было поставлено из Молдовы, «неизвестная страна» оказалась на втором месте. «Неизвестная страна» появилась в статистике недавно — еще в мае ее не было, обратил внимание Плодоовощной союз. Цена на яблоки из этой страны крайне низкая — в среднем $598/т, на уровне Молдовы или Польши. При этом объемы поставок существенные, что влияет на наш рынок.



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Цитата недели





Экспортные цены на пшеницу повышались четыре недели подряд в том числе на фоне высокого спроса со стороны покупателей. Не исключено, что импортеры опасаются новых ограничений логистики из-за распространения коронавируса, поэтому закупают больше, пока есть возможность. Кроме того, у ряда стран-экспортеров сократилось производство, соответственно, снизился и потенциал вывоза.



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«Мираторг» запустил оптово-распределительный центр (ОРЦ) для хранения и переработки сельхозпродукции в подмосковном Домодедове, сообщила компания. Инвестиции в проект составили 8,5 млрд руб. Возведение ОРЦ началось в 2018 году. Изначально компания планировала открыть его до конца 2019-го, однако строительство завершилось только в августе этого года. ОРЦ будет закупать все виды сырья — молоко, мясо, рыбу, крупы, овощи, фрукты, ягоды — и предоставлять услуги по хранению, доработке, глубокой переработке и доставке готовой продукции до полки магазинов. Мощность переработки — 25 тыс. т продукции в год.



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Россия планирует войти в топ-10 мировых экспортеров мяса птицы

По прогнозу Национального союза птицеводов (НСП), в этом году Россия может поставить на экспорт 280 тыс. т продукции птицеводства, что на 33% больше, чем в 2019-м. В прошлом году наша страна заняла пятое место в мире по производству мяса птицы и 17-е — по его экспорту. Стратегическая задача — войти в топ-10 крупнейших мировых поставщиков, отметил глава союза. Сейчас поставки открыты более чем в 50 стран, причем более половины из них потенциально требуют предоставление сертификата «халяль» на продукцию. Объем мирового рынка продукции «халяль» в прошлом году составил около $1,17 трлн, сегмент считается одним из самых быстрорастущих в мире. У России есть потенциал для увеличения выпуска халяльной продукции и наращивания ее экспорта.



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Решение недели





Минсельхоз планирует передать Минвостокразвития часть средств господдержки для субсидирования капзатрат при строительстве теплиц на Дальнем Востоке. Также почти во всех регионах ДФО разработаны планы по развитию производства картофеля и овощей. В перспективе двух-трех лет это позволит увеличить обеспечение жителей макрорегиона как тепличной продукцией, так и овощами «борщевого набора». Однако конкуренция с китайской продукцией все равно сохранится, считает глава агроведомства.



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Группа « Черкизово Cargill

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, сообщила о закрытии сделки по покупке у компании Cargill завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы в городе Ефремов Тульской области. Мощность предприятия — 20 тыс. т продукции в год. Сделка позволит «Черкизово» значительно увеличить представленность продукции компании в канале фудсервиса, говорится в ее сообщении. Стоимость покупки не уточняется. Интеграция нового актива в структуру группы должна завершиться уже в ближайшие месяцы



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Аграрии заметили рост тарифов на перевозки из-за борьбы с перегрузами

После вступления в силу Меморандума о противодействии нарушению весогабаритных норм при автоперевозках сельхозпродукции, который разработала Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, начался рост тарифов. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», с начала сентября они увеличились на 25-35% относительно аналогичного периода прошлого года. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители подтверждают, что перевозки стали дороже, причем повышение тарифов сказывается именно на них, а не на других участниках рынка. Рост тарифов оценивается в диапазоне 10-30%, и участники рынка ждут их дальнейшего увеличения.



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Цифра недели

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«Сибагро» может купить агрофирму « Ариант

Холдинг «Сибагро» планирует купить конкурента — агрофирму «Ариант» в Челябинской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, переговоры могут завершиться до конца года. Правда, сама «Сибагро» утверждает, что на данный момент никаких официальных переговоров не ведется и договоренностей о сделке не достигнуто. Если она все-таки состоится, «Сибагро» может стать вторым в стране игроков по объемам производства свинины.



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