Самое интересное за неделю с 21 по 27 декабря

Е. Разумный

В ноябре производство сельхозпродукции снизилось на 2,1%

Производство сельхозпродукции во всех хозяйствах в ноябре, по предварительным данным, составило 542,6 млрд руб., что на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат. За 11 месяцев производство сельхозпродукции увеличилось на 1,5% до 5,7 трлн руб. По расчетам Росстата, валовой сбор зерна в этом году составил 132,9 млн т в чистом весе — это второй результат в истории после рекорда 2017 года (135,5 млн т). Урожай подсолнечника оценивается в 13,3 млн т — на 13,7% меньше прошлогоднего, сахарной свеклы — 32,4 млн т (минус 40,5%), картофеля — 19,7 млн т (снижение на 10,9%), овощей — 13,8 млн т (на 2% меньше, чем в 2019-м). Производство скота и птицы на убой в ноябре составило 1,6 млн т (в живом весе), что на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 11,5% выше показателя октября этого года. Валовой надой молока достиг 2,3 млн т — на 2,2% больше, чем годом ранее.



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Производители хлеба и муки получат 5 млрд рублей господдержки

Правительство выделит 5 млрд руб. субсидий производителям муки и хлебопекам для компенсации их затрат и поддержания цен на базовые продукты, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом организация, которая получила компенсацию, должна будет зафиксировать цены на продукцию. Небольшие предприятия, выпекающие около 15 т хлеба в сутки, смогут получать около 1 млн руб. в месяц, крупные (от 60 т) — свыше 3,6 млн руб. Мишустин отметил, что также предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.



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Цитата недели





Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать их стоимость. Ранее, если такие товары в одном или нескольких регионах за месяц дорожали на 30% и более, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон снимает это ограничение, и теперь правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время.



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Внутренние цены на масло и подсолнечник начали падать

Цены на подсолнечное масло и подсолнечник на внутреннем рынке упали из-за опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло, сообщил аналитический центр «СовЭкон». При этом экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $50 до $1,1 тыс./т вслед за соевым и пальмовым маслом. Внутренний рынок обвалился после известия о том, что правительство может ввести 15% (не менее 135 евро /т) пошлину на экспорт подсолнечного масла в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями о сдерживании цен на масло.



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Товарооборот сельхозпродукцией России и Китая вырос почти до $5 млрд

Несмотря на общий спад деловой активности, товарооборот продукцией АПК между Россией и Китаем за 11 месяцев вырос на 11%, составив $4,9 млрд, сообщает пресс-служба Минсельхоза. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, на сегодняшний день Китай является крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции и продовольствия, по итогам прошлого года его доля в агроэкспорте составила 12,5%. Для развития партнерства в сфере АПК министр отметил необходимость возобновления совместной разработки планов углубления российско-китайского сотрудничества в части поставок животноводческой и растениеводческой продукции.



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Прогноз недели





В последние две недели экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе — первой половине февраля увеличивались: сказалось укрепление мировых рынков, объявление о введении с 15 февраля 2021 года экспортной пошлины на пшеницу и задержки с выдачей таможенных документов. При этом закупочные цены резко снизились.



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На предприятии « Мираторга

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована на одном из предприятий агрохолдинга «Мираторг», крупнейшего в России производителя свинины. Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, эпизоотическим очагом признана площадка для откорма «Хмелевое» в Фатежском районе. На свинокомплексе начаты ветеринарные мероприятия. Сколько свиней содержалось на площадке — не уточняется. Подозрения появились 17 декабря, когда на предприятии пали две свиньи. Компания сообщила о происшествии в Государственную ветеринарную службу, специалисты сделали отбор проб, в которых подтвердилось наличие АЧС.



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Производители зерна могут потерять до 15% выручки из-за экспортной пошлины

Российские производители зерна могут потерять 10-15% выручки из-за пошлины и квоты на экспорт зерновых, которые правительство ввело для стабилизации цен на внутреннем рынке. Такие данные приводятся в обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). Аналитики допускают, что поставки зерна могут снизиться до 35-36 млн т. Агентство отмечает, что на снижение выручки повлияет рост стоимости средств производства из-за девальвации рубля, также дорожают логистические услуги. Кроме того, на падение выручки окажут влияние ограничительные меры на мировых рынках и вынужденные задержки поставок российского зерна по заключенным контрактам из-за проверок Федеральной таможенной службы. В результате Россия может потерять ценовое преимущество и свое лидерство на экспортных рынках, допускает НКР. На этом фоне долговая нагрузка производителей зерна (соотношение чистого долга к EBITDA) может вырасти и на 0,5-1 с 5,4 — среднего значения по отрасли за девять месяцев 2020 года.



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Цифра недели

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«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, планирует заложить сад интенсивного типа в Дагестане, где будет выращивать косточковые культуры — персики, абрикосы, черешню, а также столовый виноград, и построить современное плодохранилище. За пять лет компания рассчитывает высадить деревья на 2 тыс. га. Инвестиции оцениваются в диапазоне 3-5 млн на гектар в зависимости от культуры. Таким образом, в среднем общие вложения в закладку сада могут составить 8 млрд руб. Компания намерена реанимировать в регионе кооперативное движение и работать совместно с производителями, которые сейчас в сезон вынуждены дешево продавать фрукты посредникам, поскольку их негде хранить.



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