Самое интересное за неделю с 14 по 20 декабря

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Владимир Путин назвал ошибкой чрезмерную поддержку экспорта

Продукция российских экспортеров во время пандемии оказалась очень востребована, поэтому их поддержка была ошибкой и произошла из-за недосмотра соответствующих структур правительства, заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Несмотря на высокий спрос со стороны мировых рынков, субсидирование продолжалось, отметил он. По мнению главы государства, на рост цен продовольствия в России главным образом повлияло стремление производителей не упустить выгоду из-за сложившихся на мировом рынке высоких цен. При этом им не стоит забывать, сколько средств государство вложило и продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства, подчеркнул Путин.



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Доля фуражной пшеницы в урожае 2020 года увеличилась

Согласно итоговым данным Россельхозцентра, доля продовольственной пшеницы в обследованном объеме урожая в этом году меньше, чем в прошлом, а доля фуражной — больше. Удельный вес пшеницы 3-го класса в этом году снизился с 37,4% до 29,5% в прошлом году, 4-го класса — с 44,6% до 39,8%. Вместе с тем доля пшеницы 1-го и 2-го классов увеличилась до 1,5% против 0,17%. Удельный вес фуражной пшеницы вырос с 17,7% в прошлом году до 29,1%. Опрошенные «Агроинвестором» профильные аналитики отмечают, что, учитывая хорошую урожайность, увеличение доли фуража не сыграет отрицательной роли для потребителей.



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Цитата недели





Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров заключили соглашения о принятии мер по стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Предельные оптовые цены на сахар не должны превышать 36 руб./кг, розничные — 46 руб./кг, на масло — 95 руб./л и 110 руб./л соответственно. По оценке ЦБ, меры правительства по сдерживаю цен могут снизить инфляцию на 0,1 п. п. При этом глава регулятора заявила, что не поддерживает административные меры правительства по регулированию цен на продукты питания. По ее мнению, их можно рассматривать как крайнюю меру, когда исчерпано влияние рыночных механизмов, сейчас же их применили сразу.



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Масложировой союз предложит ввести экспортную пошлину на сою

Российский масложировой союз в ближайшее время внесет предложение о введении в России экспортной пошлины на сою в первом квартале 2021 года, и рассчитывает, что на составит 20%. Введение пошлины необходимо для сдерживания экспорта сои, который за последние полгода стремительно растет. Эта мера поможет скорректировать внутренние цены и увеличить объемы производства готовой продукции из сои, полагает союз. Отраслевые аналитики негативно оценивают эту инициативу. В первую очередь, она ставит под удар развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке — макрорегионе, который является основным экспортером сои в стране.



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«Массандру» купила структура банка «Россия»

Принадлежащая банку «Россия» компания «Южный проект» купила крымское винодельческое предприятие «Массандра» за 5,327 млрд руб. Власти Крыма выставили акции крупнейшего в регионе винодельческого и виноградарского объединения на аукцион в ноябре. Начальная цена составляла около 5,3 млрд руб., шаг аукциона — 26,5 млрд руб. Еще одним претендентом на актив стала «Эстейт Групп». В конце 2017 года компания «Южный проект» также на аукционе приобрела полный пакет акций крымского государственного завода шампанских вин «Новый Свет» под Судаком за 1,5 млрд руб.



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Риски недели





На фоне объявленных квоты и пошлины на экспорт зерна, которые должны вступить в силу с 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна. Правда, о массовых задержках речи пока не идет, отмечают отраслевые аналитики.



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Цены на российскую пшеницу могут упасть на 10%

Рублевые цены российской пшеницы в ближайшие недели могут упасть на 10% от текущего уровня, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Это станет результатом введения единой экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну. Ослабление цен на ячмень и кукурузу будет менее выраженным, считают аналитики. Пошлина на пшеницу будет действовать с 15 февраля по 30 июня параллельно с экспортной квотой на зерно в 17,5 млн т.



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Квота на ввоз томатов из Турции будет увеличена до 250 тысяч тонн

Минсельхоз решил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции с 200 тыс. т до 250 тыс. т. По данным ФТС России на 13 декабря, общий объем ввоза томатов из Турции составил 190,7 тыс. т. Предложения по внесению изменений в приказ подготовлены во избежание прекращения поставок томатов из Турции в Россию. Плодоовощной союз обращает внимание, что увеличение поставок однозначно повлияет на волатильность цен, потому что турецкие томаты дешевле отечественных, и когда их доля на рынке возрастает, сети законтрактовываются с импортными поставщиками и, если машина или корабль не приходят — резко возрастает цена.



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Цифра недели

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Прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне будет снижен из-за пошлины

Опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики считают, что в связи с введением с 15 февраля 2021 года пошлины на экспорт российской пшеницы прогноз ее вывоза в сезоне-2020/21 будет пересмотрен. Аналогичного мнения придерживается главный экономист ФАО ООН и секретарь АМИС Абдолреза Аббассиан, написал он на своей странице в Twitter. По прогнозу ФАО-АМИС от 4 декабря, Россия в этом сезоне могла бы экспортировать 39 млн т пшеницы (прогноз IGC — 38,8 млн т, Минсельхоза США — 40 млн т). По расчетам Аббассиана, прогноз экспорта необходимо снизить на 2-3 млн т.



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