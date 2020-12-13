Самое интересное за неделю с 7 по 13 декабря

М. Стулов

Господдержка агросектора в 2021 году уменьшится на 17 млрд рублей

Господдержка агросектора в следующем году будет на 17 млрд руб. меньше, чем в 2020-м и составит 287,7 млрд руб. В том числе на госпрограмму развития сельского хозяйства предполагается направить около 256 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий 31,5 млрд руб. Об этом в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Сокращение не коснулось поддержки экспорта продукции АПК, поскольку это защищенная статья в рамках нацпроекта, господдержка запланирована на уровне 47,3 млрд руб. Поддержка возмещения части процентных ставок по кредитам также сохранится на уровне 2020 года, а объем средств на стимулирующую и компенсирующую субсидии, а также по направлению развития мелиорации будет снижен.



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Россия ввела запрет на ввоз яблок и томатов из Азербайджана

Россельхознадзор с 10 декабря запретит ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Причина — обнаруженная в продукции южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Инициатива позволит предотвратить ввоз и дальнейшее распространение вредителей на территории России. Также с 14 декабря запрещены поставки из Армавирской области Армении томатов и перцев для предотвращения заноса вируса мозаики пепино и его распространения на территории России. Отраслевые аналитики уверены, что это не повлияет на российский рынок, и дефицита продукции не будет.



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Цитата недели





Глава государства обратил внимание на рост розничных цен на продовольствие и потребовал от правительства своевременно применять инструменты сдерживания цен. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководителей ведомств за бездействие в условиях роста цен в магазинах. По его словам, имея возможность воздействовать на ситуацию, ответственные ведомства недооценили риски и не стали принимать необходимые меры, пустили ситуацию на самотек. Как результат — экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена до 30%, обсуждается введение пошлины на вывоз пшеницы и подсолнечного масла, также правительство может ввести ограничение по стоимости сахара и масла.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в декабрьском отчете повысила прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т до 84 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал по агрокультуре в сезоне-2020/21 повышен с 39,5 млн т до 40 млн т. Российское агроведомство оценило валовой сбор на уровне 131 млн т в чистом весе, хотя итоговый показатель еще может несколько измениться. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает экспортный потенциал в 50 млн т, и возможная квота в 15 млн т не должна повлиять на объемы вывоза. Правда, сейчас обсуждается еще и введение пошлины на экспорт пшеницы.



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Россия не смогла сократить импорт продовольствия до целевых показателей

По данным аналитиков Национального рейтингового агентстве (НРА), Россия не смогла достигнуть целевых показателей по замещению импортных продуктов питания основных категорией за счет внутреннего производства. Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, после введения продовольственного эмбарго в августе 2014-го в ответ на санкции Запада ряд отраслей получили дополнительный стимул для замещения иностранной продукции. Согласно результатам исследования НРА, за это время удалось существенно сократить только импорт мяса — на 65%. Импорт молочной продукции к концу 2020 года снизился на 20% вместо заложенных в стратегии 30%. Ввоз плодоовощной продукции уменьшился на 11% вместо запланированных 20%, в том числе овощей — на 27% вместо 70,3%.



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Мнение недели





В ходе обсуждения роста цен на продовольствие и мер, которые правительство планирует принять для их сдерживания и снижения, отраслевые аналитики сходятся во мнении, что сдерживание экспорта не только не поможет, но и приведет к еще большему повышению цен. Россия — крупный игрок на глобальном рынке, и введение пошлин на вывоз зерна и подсолнечника спровоцирует рост мировых цен. В нынешней ситуации правильнее было бы поддержать наименее обеспеченные слои населения.



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Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Долгосрочную стратегию развития зерновой отрасли до 2035 года. План мероприятий по реализации стратегии состоит из 34 пунктов, в частности, он предполагает открытие селекционно-семеноводческих центров, создание информационной системы прослеживаемости зерна, стимулирование биржевой торговли, совершенствование мер господдержки, оптимизацию логистики, укрепление научно-исследовательской базы и др. Предполагается, что реализация стратегии окажет комплексное влияние на отрасль: сделает ее более конкурентоспособной и повысит инвестиционную привлекательность, говорится в пояснительной записке к документу.



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Минсельхоз разработал механизм предоставления мукомольным предприятиям субсидий на закупку части продовольственной пшеницы и ржи для производства муки. По мнению авторов проекта, эта мера позволит избежать роста цен на хлеб. Постановление, в случае его принятия, должно вступить в силу в марте 2021 года. Предлагается компенсировать «не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и средней среднемесячной за три предыдущих года в аналогичные периоды, скорректированной с учетом инфляции». Субсидии будут предоставлены при условии, что мукомолы будут продавать хлебопекам не менее 75% муки из приобретенного на таких условиях зерна.



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Законопроект о продукции АПК с улучшенными характеристиками внесен в правительство

Законопроект о так называемой «зеленой» продукции АПК с улучшенными характеристиками, к производству которой будут предъявляться более жесткие требования по качеству и соблюдению экологических параметров, внесен в правительство. Предполагается, что такая продукция будет выделена в отдельный сегмент, ее будет отличать специальная маркировка — знак единого образца. Это, с одной стороны, позволит российскому потребителю осознанно выбирать продукцию с улучшенными характеристиками, с другой — повысить ее конкурентные преимущества на внешних рынках.



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