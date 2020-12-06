Самое интересное за неделю с 30 ноября по 6 декабря

С. Петров

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой не вводить вывозные пошлины на зерно, поскольку эта мера существенно затронет финансовое состояние экспортеров и сельхозпроизводителей, а также грозит снижением объемов поставок и потерей рынков сбыта. По мнению отраслевых аналитиков, мировой рынок не сможет спокойно воспринять пошлину на российскую пшеницу. В качестве условного компромисса рассматривается вариант увеличения квоты с 15 млн т до 17,5 млн т.



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Россия снизила экспорт сахара почти на 50%



С 1 августа по 22 ноября Россия экспортировала 121,7 тыс. т белого сахара (без учета поставок в ЕАЭС за октябрь и ноябрь), это почти на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из мониторинга «Центра агроаналитики» при Минсельхозе. Объем отгрузок сахара с учетом сырца за сезон-2020/21 по состоянию на 22 ноября составил 157 тыс. т, что меньше показателя прошлого сезона на 38,3%. Главными импортерами белого сахара стали Узбекистан (51,1 тыс. т), Украина (21,7 тыс. т), Азербайджан (13,4 тыс. т) и Казахстан (12,9 тыс. т). В эти страны вывезено 99,1 тыс. т, что составляет 81,4% российского экспорта белого сахара. Сахар-сырец в основном отгружался в Казахстан — 32,4 тыс. т.



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Цитата недели







Из-за высокой доли озимых в плохом состоянии отраслевые аналитики прогнозируют снижение урожая зерна в следующем году. При этом ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться, поскольку в ряде регионов по-прежнему отмечается нехватка влаги в почве, также есть проблема отсутствия снежного покрова на фоне ожидаемого похолодания.



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На Кубани появится яблоневый сад за 3,5 млрд рублей

Компания «Колос Кубани» реализует инвестпроект по созданию интенсивного яблоневого сада по итальянским технологиям с мощностями для хранения в Крымском районе Краснодарского края. Всего будет заложено 400 га садов, весной яблони были высажены на 25 га, сейчас идет закладка еще 58 га. Объем инвестиций составит 3,5 млрд руб. Общий земельный банк компании превышает 1,36 тыс. га, из которых 900 га в собственности. К 2028 году, при выходе на полное плодоношение, «Колос Кубани» планирует выращивать более 20 тыс. т яблок. «Колос Кубани» связывают с семьей главы Минпромторга Дениса Мантурова.



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Потребление овощей продолжит расти

К 2028 году среднее потребление овощей в России вырастет до 115 кг на человека в год, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Сейчас фактическое потребление составляет 109 кг — на 24% меньше рекомендованной Минздравом нормы. По мнению аналитиков, позитивная динамика в основном будет связана с дальнейшим увеличением производства тепличных овощей. По оценке ЦОЭ, по мере восстановления экономики и роста интереса к здоровому питанию потребление овощей в России ежегодно будет увеличиваться примерно на 1% до 2028 года, а производство овощей закрытого грунта будет повышаться в среднем на 7% в год.



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Идея недели

Вслед за предложением по увеличению экспортной пошлины на подсолнечник до 30% Масложировой союз решил предложить ввести пошлину на вывоз сои в размере 20%. По мнению союза, это должно сдержать экспорт сои и поддержать российских переработчиков. Сейчас поставки сои не облагаются пошлиной.



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Урожай пшеницы в России может достигнуть 85 млн тонн

Урожай пшеницы в этом году может достигнуть 85 млн т, что станет вторым результатом после рекорда 2017-го, когда было собрано 85,9 млн т. Об этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал в ходе онлайн-конференции «Свиноводство-2020». Ранее ИКАР прогнозировал урожай агрокультуры на уровне 84 млн т. Базовый прогноз аналитиков по сбору зерна в целом — 130,5 млн т, однако эксперт допустил, что итоговый показатель может достигнуть и 132 млн т. Потенциал поставок зерна на внешние рынки в сезоне-2020/21 ИКАР оценивает в 49,7 млн т, переходящие запасы — в 11,3 млн т, включая 9,5 млн т пшеницы. В целом зерновой баланс в этом году весьма благополучный, отметил Рылько.



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Средняя стоимость сделок в АПК снизилась



По оценке компании SRG, количество и объем сделок в экономике в 2020 году существенно снизились. Больше всего М&A совершалось в сфере IT и строительной сфере/недвижимости. Доля сельскохозяйственной отрасли по сделкам составляет не более 5% в общем объеме М&A в этом году. По данным агентства AK&М, число сделок в сельском хозяйстве осталось на прежнем уровне в сравнении с 2019 годом. Однако средняя стоимость сделки уменьшилась на 30%. Кроме того, что увеличилось число слияний и поглощений с низкой стоимостью, зачастую, это активы, приобретенные в ходе процедуры банкротства.



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Цифра недели

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Производство свинины в России будет расти до 2024 года

За последние пять лет производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 1,2 млн т — более, чем на 30%, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе онлайн-конференции «Свиноводство-2020». По его словам, основной прирост произошел за счет промышленного производства свиней, достигнув почти 90% от их общего количества. По оценке НСС, производство продолжит увеличиваться до 2024 года. К 2025 году общее производство свиней на убой, оценочно, составит 6 млн т в живом весе — почти на 2 млн т больше, чем в 2019 году.



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