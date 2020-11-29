Самое интересное за ноябрь

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Минсельхоз подготовил обновленную версию паспорта федерального проекта по экспорту продукции АПК, достижение целевого показателя по поставкам сельскохозяйственной продукции за рубеж на $45 млрд переносится с 2024 года на 2030-й. Новый ориентир на 2024 год — $34 млрд.



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Квота на экспорт зерна может составить 15 млн тонн

Минсельхоз предложил установить квоту на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС в общем объеме 15 млн т. Предполагается, что ограничения будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года. При этом квота станет адресной — для каждого экспортера она будет рассчитываться на основании объема зерна, который он отправил за рубеж за первую половину сезона. ФАС одобрила введение квота и принцип ее распределения.



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Цитата месяца





Крупнейшие российские ассоциации компаний-производителей продуктов питания — в частности, мяса, муки и кондитерских изделий — попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос о введении пошлины на экспорт зерновых. Они считают, что квота на вывоз недостаточно эффективная мера — в лучшем случае она стабилизирует цены на исторических максимумах, в худшем — зерно снова подорожает из-за активизации экспортеров. Пошлина же позволит снизить цены на сырье, полагают авторы обращения.



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Россия может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30%

Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30% с нынешних 6,5%. Этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Принятое решение должно быть закреплено постановлением правительства. С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника выступил Масложировой союз, заявивший о том, что российские сельхозпроизводители приостановили продажи в ожидании роста цен после обнуления ввозной пошлины Турцией.



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Правительственная комиссия поддержала создание госсистемы прослеживаемости зерна

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна при условии его доработки. В частности, необходимо уточнить цели создания системы и определить состав информации, которая должна в ней содержаться. Документом предлагается создать в России федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Предполагается, что это позволит проследить жизненный цикл продукции от ее производства до выпуска в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного зерна.



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Предложение месяца





Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления и распределения стимулирующих субсидий на увеличение производства масличных агрокультур. В частности, теперь кроме сои и рапса государство может также начать поддерживать производство подсолнечника.



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Россельхознадзору вернут полномочия по контролю за обращением пестицидов и агрохимикатов

Россельхознадзор может снова получить полномочия по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Соответствующий законопроект, разработанный Минсельхозом, Госдума приняла в первом чтении. Предполагается, что документ вступит в силу в январе следующего года. Вносимые в законодательство изменения призваны противодействовать ввозу, реализации и применению контрафактных пестицидов и агрохимикатов, наносящих ущерб АПК, природе и здоровью людей.



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Быстрое распространение гриппа птиц в России угрожает птицеводству

Быстрое распространение штамма гриппа птиц в России угрожает птицеводству. Сейчас в стране очень тяжелая ситуация с этой болезнью и она только усугубляется. Одна из причин такого количества вспышек — аномально теплая осень. Распространение вируса началось в августе в Челябинской области, затем в Новосибирской и Курганской областях, а также Алтайском крае. Затем вспышки ушли на Поволжье, на прошлой неделе было зафиксировано, что кроме частных подворий в Татарстане пострадало небольшое индейководческое хозяйство. Еще один большой очаг сейчас находится в Ростовской области. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на экспорт продукции птицеводства из России.



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Минсельхоз прорабатывает возможность прекращения субсидирования закладки садов с использованием импортного посадочного материала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола по итогам заседания рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства. По данным Ассоциации садоводов России, в прошлом году участники рынка потратили на покупку саженцев за границей более 360 млн евро. В 2019 году высажено 28,2 млн саженцев, из которых 62% российского производства, и долю отечественных саженцев необходимо увеличить, считает агроведомство.



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