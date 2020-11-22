Самое интересное за неделю с 16 по 22 ноября

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ФАС одобрила введение временной квоты на экспорт зерна

Федеральная антимонопольная служба поддержала идею Минсельхоза по введению квоты на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Объем новой квоты может составить 15 млн т. Специалисты службы считают, что порядок распределения квоты, который определен в проекте постановления, дает возможность доступа к квоте всем компаниям-экспортерам, которые поставляли за рубеж зерно с июля по декабрь 2020 года, следовательно, все игроки будут находится в равных условиях.



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Россельхознадзору вернут полномочия по контролю за обращением пестицидов и агрохимикатов

Россельхознадзор может снова получить полномочия по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Соответствующий законопроект, разработанный Минсельхозом, Госдума приняла в первом чтении. Предполагается, что документ вступит в силу в январе следующего года. Вносимые в законодательство изменения призваны противодействовать ввозу, реализации и применению контрафактных пестицидов и агрохимикатов, наносящих ущерб АПК, природе и здоровью людей.



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Цитата недели





Утверждена «дорожная карта» по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции в России до 2023 года. Документ призван устранить серьезные барьеры, которые препятствуют достижению самообеспеченности России плодами и ягодами. Абрамченко отметила, что у нас есть для этого все возможности — климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок. По ее словам, для роста показателей отрасли по всем направлениям требуется совершенствование действующих мер государственной инфраструктурной поддержки производств и развитие механизмов реализации продукции.



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Минсельхоз прорабатывает возможность прекращения субсидирования закладки садов с использованием импортного посадочного материала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола по итогам заседания рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства. По данным Ассоциации садоводов России, в прошлом году участники рынка потратили на покупку саженцев за границей более 360 млн евро. В 2019 году высажено 28,2 млн саженцев, из которых 62% российского производства, и долю отечественных саженцев необходимо увеличить, считает агроведомство.



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«Массандру» выставили на торги за 5,3 млрд рублей

Власти Крыма выставили на электронный аукцион акции крупнейшего в регионе винодельческого и виноградарского объединения «Массандра». Как следует из материалов Единой электронной торговой площадки, предприятие планируется продать единым лотом, начальная цена составляет около 5,3 млрд руб., шаг аукциона — 26 млн руб. Заявки будут приниматься до 8 декабря, торги назначены на 14 декабря. Ранее Госсовет Крыма принял постановление, включающее компанию в план приватизации на этот год. Размер ожидаемых поступлений в бюджет региона после приватизации — 6 млрд руб.



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Оценка недели





Поскольку уборочная кампания уже заканчивается, в ближайшее время существенных корректировок цен подсолнечного масла не предвидится, они будут находиться на уровне $1,1-1,2 тыс. на FOB, оценил Мальцев. Между тем, за месяц масло подорожало на $200/т. Котировки на мировых рынках растут не только на подсолнечное, но и на другие масла.



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Соучредители крупнейшего в России производителя индейки, холдинга «Дамате», Наум Бабаев и Рашид Хайров совместно с генеральным директором «Объединенной зерновой компании» Дмитрием Сергеевым создали личный проект по производству качественной говядины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Управлять производством будет созданное в этом году ООО «Агрофирма „Голицынская”», примерно в равных долях принадлежащая бизнесменам. По словам источника «Коммерсанта», посвященного в некоторые детали проекта, в ближайшее время в Пензенскую область привезут несколько сотен абердин-ангусов, всего на ферме будет содержаться до 1 тыс. животных.



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«Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, в октябре увеличил выпуск говядины высочайшей мраморности вагю до 1,2 т, сообщила пресс-служба компании. Этот результат превышает показатель аналогичного периода 2019 года в 2,3 раза. Поголовье кросса вагю содержится на территории Калужской и Брянской областей, насчитывает около 9,5 тыс. животных, и стадо продолжает расширяться. Для разведения скота специализированной породы были завезены племенные быки. Селекционная работа компании позволила нарастить поголовье вагю и существенно увеличить объем производства мяса с наивысшим грейдом мраморности.



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Цифра недели

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Дочернее предприятие американской компании Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Соглашение между генеральным директором «Каргилл» Олегом Кляйном и губернатором Ростовской области Василием Голубевым было подписано на международном форуме «Транспорт России-2020». Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб., часть этих средств уже вложена. Сейчас через ростовский терминал компании ежегодно отгружается 650 тыс. т сельхозпродукции. Реализация проекта позволит нарастить мощность до 1 млн т в год.



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