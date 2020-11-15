Самое интересное за неделю с 9 по 15 ноября

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Россия может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30%

Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%, пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Такую же информацию «Интерфаксу» сообщил его источник на рынке. Сейчас пошлина на вывоз подсолнечника из России составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. По данным «Интерфакса», этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Принятое решение должно быть закреплено постановлением правительства. С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника недавно выступил Масложировой союз, заявивший о том, что российские сельхозпроизводители приостановили продажи в ожидании роста цен после обнуления ввозной пошлины Турцией.



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Правительственная комиссия поддержала создание госсистемы прослеживаемости зерна

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна при условии его доработки. В частности, необходимо уточнить цели создания системы и определить состав информации, которая должна в ней содержаться. При этом предоставление информации из новой системы должно осуществляться в соответствии с российским законодательством. Документом предлагается создать в России федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Это, по мнению его авторов, позволит проследить жизненный цикл продукции от ее производства до выпуска в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного зерна.



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Цитата недели





Федеральная антимонопольная служба объяснила рост цен на сахар, который с начала года подорожал на 60%. Если не смотреть на ретроспективу, то нынешний отскок цен можно принять за резкий рост, тем не менее, с рынком все в порядке, считает служба. Тем не менее, она подозревает некоторые компании в попытках создать картель, сейчас эта информация проверяется. Ранее ФАС обвиняла российских производителей сахара в ценовом сговоре.



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Строительство «Донбиотеха» возобновят до конца 2020 года

На территории завода «Донбиотех» по глубокой переработке зерна в Волгодонске (Ростовская область) в конце ноября — начале декабря возобновятся строительно-монтажные работы. Завод должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014—2015 годах, однако сроки реализации проекта несколько раз переносились. Предприятие будет перерабатывать до 250 тыс. т пшеницы и выпускать глютен и лизин. Согласно плану, завод сдадут в эксплуатацию в первой половине 2023 года, а в 2024-м он заработает в полную силу. Сейчас строительная готовность завода составляет 83%. Его основным владельцем является Россельхозбанк, он и финансирует проект. В качестве стратегического партнера выступает немецкая компания «Эвоник Индастриз».



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Быстрое распространение гриппа птиц в России угрожает птицеводству

Быстрое распространение штамма гриппа птиц в России угрожает птицеводству, рассказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, сейчас в стране очень тяжелая ситуация с этой болезнью и она только усугубляется. Уже пострадало две яичных и одна индюшиная птицефабрики. По данным Россельхознадзора, в 2020 году в России было зафиксировано 72 вспышки гриппа птиц. Самый большой очаг находится в районе южного Урала, Западной Сибири и частично Поволжья. Распространение вируса началось в начале августа в Челябинской области, затем в Новосибирской и Курганской областях, а также Алтайском крае. Затем вспышки ушли на Поволжье, на прошлой неделе было зафиксировано, что кроме частных подворий в Татарстане пострадало небольшое индейководческое хозяйство. Еще один большой очаг сейчас находится в Ростовской области. Одна из причин такого количества вспышек — аномально теплая осень.



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Просьба недели





Национальный плодоовощной союз обратился к заместителю министра сельского хозяйства Елене Фастовой с просьбой выделить предприятиям тепличной отрасли 5 млрд руб. в рамках «стимулирующей» субсидии. Причиной обращения стало снижение рентабельности компаний на фоне роста энерготарифов. Однако союз признает, что рассчитывать на деньги в этом году не приходится, в лучшем случае отрасль получит их в середине следующего после корректировки бюджета.



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Производители мяса потеряли маржу

Этот год стал далеко не самым благополучным для мясной отрасли. Производство птицы и свинины растет на фоне повышения курса доллара, увеличения себестоимости, а также снижения спроса в секторе HoReCa, куда поставлялась продукция с высокой добавленной стоимостью, что приводит к падению рентабельности бизнеса. Хотя объемы продаж у производителей мясной продукции и не сильно просели, структура ассортимента настолько изменилась, что они потеряли доход за счет снижения спроса на более маржинальную продукцию для реализации в фудсервисе, который доплачивал предприятиям за доработку продукции. Домой, как правило, приобретаются базовые продукты. Они более дешевые, чем те, что поставлялись в HoReCa.



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На 45% Louis Dreyfus

Маргарита Луи-Дрейфус, владелица 96% акций компании Louis Dreyfus Company (LDC) — одного из четырех ведущих мировых агротрейдеров, продаст 45% акций суверенному фонду ADQ Абу-Даби. Компания впервые за почти 170 лет работы пустит в бизнес стороннего инвестора. Сумма сделки не раскрывается, однако LDC объявила, что не менее $800 млн, полученных от продажи акций, потратит на погашение долга. О том, что LDC впервые готова продать пакет акций внешнему акционеру, стало известно в январе. Какой именно пакет акций может быть продан — тогда не уточнялось, однако отмечалось, что Маргарита Луи-Дрейфус планирует сохранить мажоритарный контроль. При этом, по словам Луи-Дрейфус, новый акционер должен быть полезен LDC и помочь в укреплении компании.



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Цифра недели

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Очередная партия российского сена отправлена на экспорт

Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов отправила 200 т сена в Чехию. Партия гранулированного сена люцерны была произведена компанией «Экокорм» в Воронежской области. На предприятии установлена линия по производству кормов искусственной сушки в виде гранул и тюков, сообщила ассоциация. По ее информации, также планируется отправить сено в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В 2021 году ассоциация начнет строительство четырех заводов искусственной сушки сена. Общий объем производства составит 160 тыс. т готовой продукции в год, что позволит получить более $50 млн экспортной выручки.



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