Самое интересное за неделю со 2 по 8 ноября

Е. Разумный

Минфин и Минэкономразвития выступили против поставок ГМО-сои

Минфин и Минэкономразвития выступают против продления до 2022 года ввоза в Россию без госрегистрации генно-модифицированной (ГМО) сои для производства кормов и кормовых добавок. Такой отзыв на соответствующий проект постановления ведомства изложили в своем письме Минсельхозу. В октябре ведомство предложило продлить упрощенный ввоз генно-модифицированной сои до 1 января 2022 года и подготовил проект изменений постановления правительства. Если у «неограниченного круга лиц» не будет возможности ввозить генно-модифицированную сою с 1 января 2021 года, то на российском рынке может возникнуть дефицит высокобелковых кормов, а цены на корма, молоко и мясо вырастут, предупреждает министерство.



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Торговая активность на рынке пшеницы снизилась

Падение экспортных цен на российскую пшеницу привело к снижению торговой активности, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». За неделю цены на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре опустились на $7,5 до $250-251 за тонну (FOB). Цены спроса находятся на уровне $248/т, предложения — $253-254/т, при этом российская пшеница по-прежнему на $3-5 за тонну дороже, чем европейская. При этом на фоне снижения цены предложение со стороны сельхозпроизводителей и поставщиков резко сократилось, хотя год назад цена была существенно меньше.



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Цитата недели





Траектория развития глобальной экономики после кризиса из-за мер против коронавируса в разных странах будет такой «ухабистой», что для ее описания подойдут только русские буквы. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. График восстановления экономики будет нелинейным, нас ждут американские горки — взлеты и падения как минимум еще несколько месяцев, считает Спилимберго.



Осадки улучшили состояние озимых

По данным Минсельхоза на 3 ноября, озимые зерновые в России посеяны более чем на 18,8 млн га — на 800 тыс. га больше, чем годом ранее. По плану ведомства, их площадь должна составить почти 19,2 млн га. Как сообщает Росгидромет, в ноябре погода на Юге страны позволит продолжить сев озимых, но дефицит влаги в почве сохранится. Тем не менее, аграрии довольно оптимистично оценивают результаты сева и ситуацию со всходами.



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Качество нового урожая овощей не позволит сохранить их до весны

По оценке Плодоовощного союза, в этом году производство овощей открытого грунта в товарном секторе составит 4,15 млн т, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Урожай репчатого лука по сравнению с прошлогодним увеличился на 2,7%, моркови — на 2%. В то же время снизился валовой сбор томатов и капусты — на 2,2% и 0,9% соответственно. При этом качество нового урожая оставляет желать лучшего. Если традиционно овощи могут храниться до февраля-марта, то в текущем сезоне есть вероятность того, что производители попытаются продать урожай уже к концу января, считает союз.



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Предупреждение недели





До конца сезона-2020/21 Турция снизила пошлину на ввоз подсолнечника с 3% плюс 100 евро за тонну до нуля, из-за чего российские сельхозпроизводители приостановили продажи семечки в ожидании роста цен. Однако уже 9 ноября должен быть рассмотрен вопрос ограничения экспорта. В противном случае ценовой диспаритет на сырье и продукты переработки на базисе FOB Черное море достигнет «беспрецедентных 25%», а чистый убыток при переработке масличных в России составит 20-30% в зависимости от региона, оценил Масложировой союз.



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Себестоимость производства мясной продукции может вырасти на 15%

В 2021 году себестоимость производства мясной продукции вырастет в среднем на 15%, а у ряда менее эффективных предприятий — на 20% и более. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил заместитель гендиректора группы «Продо» Генрих Арутюнов. Он подчеркнул, что этот год оказался непростым как для мясопереработчиков, так и для производителей мяса-сырья, хотя таких потерь, как, например, в отрасли туризма и не было. Следующий год для мясного сектора будет не легче, считает топ-менеджер. По словам Арутюнова, на рост себестоимости производства влияет совокупность целого ряда факторов, при этом цена на мясо в этом году снизилась, и роста не предвидится из-за чего возможен уход с рынка слабых игроков и усиление тренда консолидации бизнеса.



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Мировой рост цен на продовольствие продолжается пятый месяц

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре составил 100,9 пункта, что на 3,1% выше сентябрьского показателя и на 6% больше, чем в октябре 2019 года. В сентябре темпы роста мировых цен на продовольствие были ниже — 2,9%, следует из ежемесячного обзора ФАО. Аналитики организации отмечают, что рост продолжается пятый месяц подряд. Значительнее всего в октябре подорожали зерновые и сахар.



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Цифра недели

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Компания «Сибирская нива» (входит в «ЭкоНива-АПК холдинг») перенесла запуск комбикормового завода в Маслянинском районе Новосибирской области на середину 2021 года. Ранее планировалось, что предприятие откроют к концу 2020 года. Все бетонные работы завершены, начался монтаж каркасов. Через месяц компания должна приступить к монтажу оборудования, но сроки сдвинутся в том числе из-за коронавируса: поставщики металла и оборудования немного отодвинули сроки отгрузки. Изначально инвестиции в проект оценивались примерно в 280 млн руб., но теперь его стоимость выросла до 335 млн руб.



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