Самое интересное за октябрь

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В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло обновили рекорд, достигнув 74,2 тыс. руб. за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Только за прошлую неделю средние котировки выросли на 6,6%, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Прошлый рекорд был на уровне 71 тыс. руб./т. Основной фактор — новый скачок экспортных цен. По данным аналитиков, экспортные котировки продолжили быстро повышаться: российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.



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Российские экспортеры смогут участвовать в зерновых тендерах Алжира

Российские экспортеры получили возможность начать участие в алжирских зерновых тендерах после того, как Алжир изменил требования к качеству пшеницы. Страна, на рынке которой традиционно доминировала Франция, после длительных переговоров смягчила условие по проценту поражения клопом-черепашкой с 0,1% до 0,5%. Однако и такой пшеницы у нас мало. Тем не менее, допуск на алжирской тендер российской пшеницы — это прорыв, и можно продолжать добиваться смягчения требований от Алжира.



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Цитата месяца





Федеральная антимонопольная служба проверит «Союзроссахар» и сахарные компании из-за сложившейся на рынке нестабильной ситуации. Служба обвиняет российских производителей сахара в ценовом сговоре и в попытке создать дефицит. С начала года цена на сахар увеличилась в 1,5 раза — это самый большой рост среди продовольственных товаров. Правда, повышение цен было ожидаемым, и даже на нынешнем уровне они не компенсируют аграриям потери от неурожая сахарной свеклы с учетом возросших затрат на ее производство.



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Старт маркировки молочной продукции снова отложат

Введение обязательной маркировки молочной продукции в России может быть перенесено с января на май 2021 года. Основная причина — недостаточная подготовка многих компаний к маркировке из-за пандемии коронавируса, говорится в новой «дорожной карте», которая есть в распоряжении Forbes. Согласно документу, с января участие в программе будет добровольным. На этом этапе ЦРПТ станет бесплатно выдавать коды маркировки.



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В регионах Черноземья сложилась критическая ситуация с озимыми



Регионы Черноземья из-за засухи столкнулись с отсутствием всходов озимых на полях — на территории отдельных районов или целых областей. Виной всему засуха: где-то дождя не было с лета. Если в ближайшее время не будет осадков, урожай в 2021 году может значительно снизиться. Российский зерновой союз не исключает, что мы подошли к тому 10-12-тилетнему циклу глобальных засух, которые охватывают большую часть зерновых регионов. Впрочем, ситуация еще может выровняться: осенью прошлого года озимые тоже пострадали из-за засухи, однако в итоге урожай все равно станет вторым после рекорда 2017 года.



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Просьба месяца





Российский союз пекарей обратился за поддержкой в Минсельхоз из-за низкой рентабельности отрасли — всего 0,5%. Производители хлебобулочных изделий попросили ряд субсидий, чтобы покрыть часть затрат на производство муки, а также предложили ввести дополнительные ограничения на экспорт зерна. По данным союза, с начала года пшеничная мука высшего сорта подорожала на 19%, первого сорта — на 21%, второго — на 18%. Увеличение цены — вынужденная мера со стороны мукомольных предприятий из-за резкого удорожания пшеницы. Субсидии могут помочь, а вот ограничительные меры, скорее, дадут обратный эффект, предупреждают отраслевые аналитики.



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С 2023 года погектарная поддержка будут предоставляться исключительно тем аграриям, которые застраховали свои посевы. Об этом замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала в ходе круглого стола, посвященного агрострахованию, на выставке «Золотая осень 2020». Также, по ее словам, ведомство обсуждает возможность изменения порядка предоставления бюджетной помощи аграриям в связи с возникновением ущерба от ЧС природного характера. Минсельхоз совместно с ЦБ разработал законопроект, который предполагает создание двухуровневой системы агрострахования с господдержкой. В ближайшее время документ будет внесен в правительство.



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Повышение налога может сделать минеральные удобрения менее доступными для аграриев

Минфин предлагает с 1 января 2021 года применять «рентный коэффициент» 3,5 к ставке налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) на некоторые виды удобрений и сырье для металлургической промышленности. Ведомство рассчитывает на поступление в бюджет дополнительно около 56 млрд руб. Эта инициатива может увеличить расходы производителей минеральных удобрений на 6 млрд руб. В прошлом году компании отрасли в сумме заплатили 2,4 млрд руб. НДПИ. В конце сентября Госдума приняла закон о повышении НДПИ в третьем чтении. Минсельхоз обещает принять меры, чтобы смягчить для аграриев ситуацию с вероятным ростом цен на удобрения.



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Зерновой холдинг ВТБ приобрел еще один актив

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» приобрел 100% в «Ипатовском комбинате хлебопродуктов» - первый элеватор в периметре компании. Элеватор «Ипатовский КХП» расположен в Ставропольском крае, мощность его единовременного хранения составляет 75 тыс. т. Сумма сделки не уточняется. Предприятие будет интегрировано в логистическую цепочку холдинга для развития маршрутных отправок и работы с сельхозпроизводителями в регионе. Элеваторная инфраструктура — один из элементов эффективной логистики зерна в порт, отмечается в сообщении, «Деметра-Холдинг» рассматривает дальнейшее развитие такой инфраструктуры.



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