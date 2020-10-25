Самое интересное за неделю с 19 по 25 октября

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В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло обновили рекорд, достигнув 74,2 тыс. руб. за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Только за прошлую неделю средние котировки выросли на 6,6%, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Прошлый рекорд был на уровне 71 тыс. руб./т. Основной фактор — новый скачок экспортных цен. По данным аналитиков, экспортные котировки продолжили быстро повышаться: российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.



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Стоимость молока в 2021 году может вырасти на 10%

Цены на сырое молоко в следующем году могут вырасти на 10% от среднего уровня текущего года. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко в ходе организованной «Агроинвестором» отраслевой бизнес-конференции Russian Meat & Feed Industry. «В Россию все еще импортируются в значительном объеме и сухое молоко, и сливочное масло, которые из-за девальвации рубля сильно подорожали, и повышение на них цен будет подтягивать за собой и цены на сырое молоко», — рассуждает Ляшко. Себестоимость производства молока также продолжит увеличиваться из-за повышения цен на зерно и белковые компоненты кормов — соевый, рапсовый и подсолнечный шрота.



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Цитата недели





Российские экспортеры получили возможность начать участие в алжирских зерновых тендерах после того, как Алжир изменил требования к качеству пшеницы. Страна, на рынке которой традиционно доминировала Франция, после длительных переговоров смягчила условие по проценту поражения клопом-черепашкой с 0,1% до 0,5%. Однако и такой пшеницы у нас мало. Тем не менее, допуск на алжирской тендер российской пшеницы — это прорыв, и можно продолжать добиваться смягчения требований от Алжира.



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Рост производства сельхозпродукции в сентябре замедлился до 1,4%

По данным Минэкономразвития, индекс производства продукции сельского хозяйства в годовом выражении в сентябре замедлился до 1,4% после 4,1% в августе. Основной причиной стала ситуация в растениеводстве, где положительная динамика наблюдается только по сбору зерновых и зернобобовых агрокультур, говорится в бюллетене министерства. По итогам трех кварталов сельское хозяйство выросло на 3,3%, сообщил Росстат. В прошлом году за аналогичный период сектор прибавил 3,8%.



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Старт маркировки молочной продукции снова отложат

Введение обязательной маркировки молочной продукции в России может быть перенесено с января на май 2021 года. Основная причина — недостаточная подготовка многих компаний к маркировке из-за пандемии коронавируса, говорится в новой «дорожной карте», которая есть в распоряжении Forbes. Согласно документу, с января участие в программе будет добровольным. На этом этапе ЦРПТ станет бесплатно выдавать коды маркировки.



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Мнение недели





По мнению главы «Сибагро», растительные заменители мяса не будут актуальны в России еще долгое время. Возможна, такая продукция станет востребована у будущих поколений, пока же потребители преимущественно выбирают натуральное мясо.



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Снижение производства яблок приведет к росту цен

По оценкам отраслевых аналитиков, урожай яблок в этом году будет ниже, чем в 2019-м, в первую очередь, из-за падения производства на Юге. Так, Ассоциация садоводов России прогнозирует валовой сбор яблок в этом году на уровне от 0,9 млн т до 1 млн т. Гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова настроена более пессимистично — по ее оценке, урожай плодов в сельхозорганизациях, несмотря на расширение площадей и увеличение количества плодоносящих садов, будет на 15-20% ниже, чем в прошлом году и составит около 0,7 млн т. Цены на яблоки в этом сезоне будут расти — сейчас они на 15-20% выше, чем в аналогичный период годом ранее, весной следующего года цены вырастут еще больше, и разница с аналогичным периодом 2020-го уже составит около 30-40%.



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В октябре Россия снизит экспорт зерна

Россия в октябре снизит экспорт зерна до 4,9-5 млн т, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». Это существенно ниже, чем было вывезено в сентябре — 5,8 млн т. В частности, экспорт пшеницы оценивается в 4,3-4,4 млн т (4,9 млн т в сентябре), ячменя — до 0,5 млн т (0,8 млн т) и кукурузы — до 0,1 млн т (82 тыс. т). Прежний прогноз центра на октябрь составлял 5,5 млн т. Он был изменен за счет уменьшения поставок через порт Кавказ и малые порты Азово-Черноморского бассейна. При этом экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в ноябре-декабре за неделю выросли на $3,5 до $250-252/т и достигли максимума с января 2015 года, когда они составляли $269 за тонну.



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Цифра недели

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В России запустят программу страхования от рисков ЧС для растениеводов

Минсельхоз предлагает законодательно ввести в стране дополнительную программу субсидируемого агрострахования для растениеводов — защиту от ущерба при наступлении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Проект поправок в закон «О развитии сельского хозяйства» опубликован на портале государственной правовой информации. Программа позволит пострадавшим аграриям получать страховое возмещение по процедуре, во многом знакомой им при обращении за государственной помощью из бюджета. Предполагается, что она обеспечит стабильное возмещение потерь растениеводов при ЧС на уровне, соответствующем их прямым затратам на выращивание утраченных посевов.



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