Самое интересное за неделю с 12 по 18 октября

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В регионах Черноземья сложилась критическая ситуация с озимыми

Регионы Черноземья из-за засухи столкнулись с отсутствием всходов озимых на полях — на территории отдельных районов или целых областей. Виной всему засуха: где-то дождя не было с лета. Если в ближайшее время не будет осадков, урожай в 2021 году может значительно снизиться. Российский зерновой союз не исключает, что мы подошли к тому 10-12-тилетнему циклу глобальных засух, которые охватывают большую часть зерновых регионов. Впрочем, ситуация еще может выровняться: осенью прошлого года озимые тоже пострадали из-за засухи, однако в итоге урожай все равно станет вторым после рекорда 2017 года.



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Урожай пшеницы 3-го класса достиг рекордного уровнял 38,2 млн т

Центр оценки качества зерна (ЦОКЗ) исследовазерновых, в том числе 30,9 млн т пшеницы. Согласно мониторингу, доля пшеницы 1-го класса составила 0,002% (0,003% в 2019 году), 2-го — 0,2% (0,02%). Доля 3-го класса за прошедшую неделю увеличилась с 30,4% до 32,3%, что соответствует уровню прошлого года (32,9%), доля 4-го класса достигла 38,4% (в 2019 году было 46%). По сравнению с прошлой неделей стало меньше пшеницы 5-го класса — 29%, что, однако, значительно выше прошлогодних показателей (20,7%).



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Цитата недели





В этом сезоне цены на зерно, в первую очередь, на пшеницу, находятся на высоком уровне, однако мы увидим их дальнейший рост, считают отраслевые эксперты. Цена пшеницы с протеином 12,5% достигла рекордного уровня в 17,8-18 тыс. руб./т (CPT-Новороссийск). При этом предложений с юга с доставкой автотранспортом мало, а железнодорожные поставки полностью расписаны на октябрь и ноябрь. Цены FOB достигли $250/т, сейчас российская пшеница дороже, чем у конкурентов на $5-7 за тонну.



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Производители птицы просят господдержки

Росптицесоюз направил письмо директору департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства России Елене Ковалевой, в котором пожаловался, что производители зерна на фоне увеличения экспортных поставок подняли цены на внутреннем рынке. Аналогичное письмо было направлено министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. С начала года стоимость отдельных кормовых компонентов в валюте повысилась от 50% до 100%. Стоимость фуражной пшеницы поднялась на 20-24%, на фуражную кукурузу — на 35-40%, на подсолнечник — до 59%. При этом бизнесмены не решаются повысить цены на мясо, опасаясь падения спроса. Эта ситуация сильно понизила рентабельность, она достигла минимального уровня в 7%. В связи с этим Росптицесоюз просит выделить производителям субсидии на корма, а также более жестко регулировать зерновой рынок.



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«Мираторг» презентовал три инвестиционных проекта в рамках режима соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Общий объем инвестиций составит около 19 млрд руб. Первый проект — строительство второй очереди оптово-распределительного центра для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в подмосковном Домодедово за 10 млрд руб. Второй проект будет реализован в Калининградской области. Там агрохолдинг планирует расширить производство замороженных мясных полуфабрикатов, вложив 4,9 млрд руб. Еще один проект — по производству и переработке масличных агрокультур мощностью 420 тыс. т сырья в год — будет реализован в Орловской области. Инвестиции составят 3,5 млрд руб.



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Предложение недели





Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, предлагается запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году. По мнению участников союза, это позволит не допустить практику косвенного субсидирования перерабатывающей промышленности стран-покупателей.



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Экспорт продукции АПК превысил $20 млрд

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал о том, что экспорт продукции АПК к середине октября превысил $20,7 млрд. Ранее Патрушев говорил, что ведомство оценивает потенциал вывоза сельхозсырья и продовольствия на уровне не менее $27 млрд — на $2 млрд больше плана. Также глава министерства сообщал, что в этом году российские производители получили доступ на рынки еще 14 стран. Сельхозпродукция поставляется в 160 государств и представлена как в ближнем, так и дальнем зарубежье: в странах Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского союза и СНГ.



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Холдинг «Эко-культура», один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта, к 2022 году планирует запустить в Кабардино-Балкарии тепличный комплекс для выращивания ягод. На площади 100 га будут выращивать малину, ежевику, клубнику и голубику. Инвестиции в проект составят 14 млрд руб., срок их окупаемости — около восьми лет. При выходе комплекса на полную мощность он сможет производить 5 тыс. т ягод в год. Соотношение каждого вида ягод по структуре производства составит примерно 25%. Продукция будет поставляться во все регионы России и только в свежем виде.



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Цифра недели

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«Арника» будет выпускать ценные компоненты кормов в Приморье

Минсельхоз Приморского края сообщил, что научно-производственная группа компаний «Арника» (Владивосток) планирует вложить 21,1 млрд руб. в региональный агробиоэкономический кластер. В проект одного из лидеров рынка кормовых добавок и концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных и птицы «Арника-Холдинг», входит создание высокотехнологичных производств. Около 30% продукции пойдет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Южную Корею, Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам, а 70% предназначено для внутреннего рынка России. В Приморье появится собственная кормовая база мирового уровня. Десять инновационных предприятий будут специализироваться на изготовлении ценных кормов на основе продукции первичной переработки зерна и сои, производстве кукурузного крахмала, глюкозы и других питательных веществ — в общей сложности 25 наименований. В частности, в структуру кластера войдет биофабрика аминокислот (лизина моногидрохлорида, валина, триптофана) и витаминов групп A, B, P и D.



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