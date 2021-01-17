Самое интересное за неделю с 11 по 17 января

«Содружество»

В 2020 году Россия увеличила экспорт продукции АПК на 20%

Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 года составил $29,4 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году, говорится в материалах подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Наибольший рост в стоимостном выражении показали мясо и молоко. Так, экспорт зерновых за прошедший год вырос на 29% до $10 млрд, экспорт продукции масложировой отрасли — на 20% до $4,7 млрд, мясной и молочной продукции — на 41% до $1,1 млрд. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным аналитиков центра, увеличились на 14% до $4,1 млрд, прочей продукции АПК — на 34% до $4,1. При этом экспорт рыбы и морепродуктов за прошлый год снизился на 2% и составил $5,2 млрд.



Подробнее



Правительство разрешило ввозить сою и шрот с ГМО без регистрации до 2022 года

Правительство продлило еще на год, до 1 января 2022 года, отмену госрегистрации ввозимых в Россию соевых бобов и соевого шрота с ГМО. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом в ноябре прошлого года Минфин и Минэкономразвития выступали против этого предложения, настаивая, что необходимо дополнительное обоснование целесообразности продления ввоза модифицированной сои без госрегистрации. Кроме того, пресс-служба ФАС сообщила, что ведомство совместно с Минсельхозом до конца июня будут мониторить стоимость сои и соевого шрота для недопущения роста цен на внутреннем рынке.



Подробнее



Цитата недели





Государственное регулирование рынка зерна путем ограничения экспорта может крайне негативно повлиять на бизнес. Из-за внезапного изменения правил игры и установления вывозных пошлин аграрии могут потерять около 200 млрд руб. Даже если собранные пошлины вернут в виде господдержки, как декларируется, эта сумма все равно будет значительно меньше.



Подробнее



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США понизила прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т до 39 млн т из-за предстоящего с 15 февраля введения вывозной пошлины на агрокультуру и квоты на поставки зерна. При этом прогноз экспорта для стран ЕС увеличен на 0,5 млн т до 26,5 млн т на фоне повышения конкурентоспособности европейской пшеницы в связи с ограничением российского экспорта. Тем не менее, наша страна сохранит первое место в мире по поставкам пшеницы на внешний рынок. Ближайший преследователь — США — вывезет 27 млн т агрокультуры, прогноз по сравнению с декабрем не изменился. На Россию, оценочно, будет приходиться около 20% мировой торговли пшеницей, даже с учетом ожидаемого снижения поставок относительно экспортного потенциала.



Подробнее



В Волгоградской области построят крупнейший в России консервный завод

ГК Ruspole Brands (выпускает продукцию под торговой маркой «Дядя Ваня») построит в городе Волжский Волгоградской области консервный завод по хранению и первичной переработке плодоовощной продукции. ВТБ открыл компании кредитную линию на реализацию проекта в размере 2,5 млрд руб. сроком на восемь лет. Основным направлением деятельности нового предприятия станет производство маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных на собственных полях компании в регионе. Проектная мощность завода составляет 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать около 100 наименований. По информации ВТБ, предприятие станет крупнейшим в стране консервным заводом.



Подробнее



Поручение недели





Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу взять на контроль ситуацию с производством социально значимых продовольственных товаров — «смотреть на самочувствие производителей наиболее пристально и внимательно, постоянно держать руку на пульсе». По ее словам, производители увлеклись поставками за рубеж на фоне валютных скачков и повышенного спроса на продовольствие, в результате чего произошло повышение цен.



Подробнее



Торговые сети столкнулись с трудностями при закупке масла и сахара

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне вызвала проблемы с закупкой товара у небольших и средних торговых сетей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных компаний. По его словам, поставщики либо игнорируют запросы, либо отказываются продавать продукцию по фиксированной стоимости. Наличие проблемы изданию подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. Минпромторг сообщил, что торговые сети не обращались в ведомство с подобными жалобами. Ассоциация компаний розничной торговли отмечает, что у крупнейших торговых сетей нет перебоев с поставкой сахара и подсолнечного масла.



Подробнее



Россия снова начнет продавать зерно из интервенционного фонда

Россия возобновит продажу зерна из интервенционного фонда. Торги состоятся 20, 21 и 22 января. К покупкам зерна будут допущены не только животноводы, мукомольные и комбикормовые предприятия, но и экспортеры зерна. По данным Минсельхоза на начало декабря, в интервенционном фонде оставалось только 170,8 тыс. т зерна. За три дня торгов в январе предполагается продать около 82 тыс. т.



Подробнее



Цифра недели

Подробнее



«Деметра-Холдинг» купил 75% Smartseeds

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» закрыл сделку по приобретению 75,01% доли группы компаний Smartseeds (ООО «СмартКонтракт» и ООО «Умные зерна»). Покупка контрольного пакета Smartseeds отвечает стратегии цифровой трансформации холдинга «в части повышения прозрачности рынка перевозок зерна, создания современных и удобных цифровых сервисов в зерновом бизнесе». Компания в партнерстве с группой ВТБ планирует развивать новые форматы и технологическую инфраструктуру зернового рынка. Сумму сделки стороны не называют.



Подробнее

