Самое интересное за неделю с 1 по 7 марта

М. Стулов

Экспорт зерна снизился после введения пошлины

С 1 марта экспортная пошлина на пшеницу увеличивается до 50 евро за тонну, тогда как с 15 февраля она составляла 25 евро/т. В ожидании введения ограничений экспортеры отгружали зерно рекордно высокими темпами. В декабре-январе наблюдалось резкое ускорение вывоза, во второй половине февраля темпы начали снижаться, однако все равно оставались выше, чем в аналогичный период прошлого года. Прогнозы аналитиков по динамике вывоза до конца сезона расходятся, при этом они допускают оживление отгрузок, несмотря на пошлину.



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Правительство считает «спекуляцией» включение России в число «горячих точек» по росту цен на продовольствие

Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и Кремль прокомментировали аналитику агентства Bloomberg, которое заявило, что Россия — одна из пяти «горячих точек» по росту цен на продукты. Исследование носит «спекулятивный характер», а цены на продукты регулярно проверяются, отмечает правительство. Bloomberg назвало пять стран, в которых высоки риски протестов среди населения из-за подорожания продуктов питания, и их влияние окажет заметный эффект на весь мир. Кроме России в список также попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Агентство проанализировало общественный резонанс из-за новостей о повышении цен и учло долю расходов, которые граждане тратят на еду. Рост цен может оказать мобилизационный эффект для политических выступлений, допускают аналитики.



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Цитата недели







Мягкая зима значительно улучшила состояние озимых, которые сильно пострадали от осенней сухой погоды. В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%, что стало абсолютным антирекордом. Сейчас эта доля сократилась до 7-9% в то время как год назад она была на уровне 4%. Тем не менее, урожай озимых, вероятнее всего, все же будет ниже показателей предыдущего года.



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Птицеводы договорились сдерживать рост цен на свою продукцию

В ходе совещания с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, посвященного мерами поддержки птицеводства, ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Это нужно, чтобы сохранить доступность продукции для потребителей, сообщается на сайте агроведомства. Ряд птицеводческих предприятий, входящих в Национальный союз птицеводов, заявили о готовности не повышать отпускные цены на социально значимую продукцию — тушку бройлера и яйца. При этом Минсельхоз обещал отрасли новые меры поддержки.



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Грузия стала одним из основных покупателей российского зерна



В январе, перед введением ограничений на экспорт зерна за пределы ЕАЭС (действуют с 15 февраля), Грузия стала четвертой страной по объемам закупок российской пшеницы и лидером в вывозе кукурузы. Импорт первой агрокультуры составил 250 тыс. т, второй — 132,9 тыс. т. Для сравнения: в Турцию было поставлено 60 тыс. т кукурузы и 636,1 тыс. т пшеницы, оценил «СовЭкон». Аналитики допускают, что часть вывезенного из России зерна может быть реэкспортирована, что может быть попыткой обойти действия пошлин на вывоз пшеницы и кукурузы.



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Динамика недели





Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 116 пунктов, что на 2,4% выше уровня января и на 26,5% больше, чем в феврале прошлого года. Мировые цены на продовольствие растут девять месяцев подряд. Драйверами роста в прошлом месяце стали сахар и растительные масла. Снизить «перегрев» на рынке позволит новый урожай: ожидается, что он будет на среднемноголетнем уровне.



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Минсельхоз предлагает изменить сроки компенсации затрат на перевозку ряда продуктов, среди которых подсолнечное масло и яйца. Соответствующий проект постановления, который коснется экспортеров, ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что он «подготовлен с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты <...>. Периоды временных ограничений по субсидированию транспортировки отдельных видов продукции АПК определены с учетом сезонности сельскохозяйственного производства». В конце прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что поддержка российских экспортеров, чья продукция оказалась востребована на мировом рынке, была ошибкой.



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Цветочный бизнес перешел на новый уровень



По оценке Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2020 году объем российского рынка свежесрезанных цветов снизился на 10% — до 1,3 млрд штук против 1,5 млрд штук в 2019-м. При этом внутреннее производство выросло на 7% благодаря введению в эксплуатацию примерно 14 га тепличных комплексов, говорится в сообщении центра. По прогнозам аналитиков, российский рынок свежих срезанных цветов может вернуться к докризисному уровню уже в этом году. Во время карантинных ограничений цветочной отрасли пришлось непросто, однако активизация онлайн-торговли позволила стабилизировать продажи отечественных цветов к лету прошлого года. Этот канал продаж имеет большие перспективы для развития, считают аналитики.



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Цифра недели







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Рейтинг компаний, контролирующих самые дорогие в стране земельные банки снова возглавил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, следует из рейтинга Forbes. Семейной фирме экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева принадлежат земельные наделы в самых дорогих регионах страны — 660 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее — общей стоимостью 88,6 млрд руб. Вторую строчку рейтинга занимает «Продимекс» с 892 тыс. га земель стоимостью 65,1 млрд руб. Тройку лидеров замыкает «Мираторг. У холдинга самый крупный банк сельскохозяйственных земель в России — его площадь превышает 1 млн га. Стоимость земель Forbes оценивается в 49,1 млрд руб. В общей сложности стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим латифундистам России, за год выросла с 471,6 млрд руб. до 617,3 млрд руб.



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