Самое интересное за февраль

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В России начнет действовать «зерновой демпфер»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении формулы расчета гибкой экспортной пошлины в рамках зернового демпфера. Со 2 июня будет действовать гибкая пошлина на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. При мировой цене пшеницы до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Базовая цена будет рассчитываться на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных предыдущей недели. Расчет параметров для определения пошлины начнется с 1 апреля. Деньги, полученные от взимания пошлин, предполагается возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий.



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Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года



Мировые цены на продовольствие растут восьмой месяц подряд и достигли максимальных показателей за последние семь лет, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО по итогам месяца составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар, отмечают аналитики.



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Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным раскритиковала ситуацию с производством отечественных семян. Не в первый раз она обратила внимание, что Россия в этой сфере зависит от зарубежных партнеров и отметила, что законопроекта о развитии семеноводства, который правительство внесло в Госдуму, недостаточно для решения проблемы.



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В России начали действовать экспортная квота на зерно и пошлина на пшеницу

С 15 февраля в России вступили в силу меры по регулированию экспорта зерна: до конца месяца будет действовать пошлина на вывоз пшеницы — 25 евро/т, которая затем увеличится до 50 евро/т. Также параллельно начала действовать квота на экспорт зерна — до 30 июня на внешние рынки за пределы ЕАЭС может быть поставлено 17,5 млн т. Ранее Минсельхоз распределил этот объем между 234 компаниями, при этом 70% квоты пришлось на топ-10 трейдеров. Кроме того, с 15 марта добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). Аналитики по-разному оценивают эффект этих мер, хотя все сходятся во мнении, что потери аграриев неизбежны.



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Топ-10 экспортеров смогут вывезти почти 70% зерна по квоте

Минсельхоз утвердил распределение квоты в 17,5 млн т на экспорт зерна между 234 компаниями. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Согласно тексту документа, в топ-10 получателей квоты попали ТД «РИФ» (2,69 млн т), «Астон» (2,1 млн т), «Мирогрупп ресурсы» (1,76 млн т), «Гленкор Агро МЗК» (1,23 млн т), «Каргилл» (892,5 тыс. т), «ОЗК Юг» (828,5 тыс. т), «Зерно-Трейд» (770,1 тыс. т), Louis Dreyfus Company (713 тыс. т), «АПК АСТ Компани М» (640,8 тыс. т) и «Артис Агро» (544,8 тыс. т). В сумме эти компании получили право поставить на внешние рынки 12,2 млн т зерна, или почти 70% от квоты.



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Решение

Производители подсолнечного масла до конца лета готовы поддерживать уровень цен, который был зафиксирован в декабре — 95 руб./л в оптовом звене и 110 руб./л в рознице, чтобы правительство не ввело пошлину на экспорт масла, что грозит отрасли более серьезными потерями, чем сейчас. При этом Масложировой союз будет просить продлить ограничения на вывоз подсолнечника.



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В России начался яровой сев

Благодаря так называемым «февральским окнам» - кратковременному повышению температуры — аграрии Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых агрокультур — гороха и овса. Общая площадь сельхозугодий, выделенных в Ставропольском крае под яровые в этом году, превысит 900 тыс. га, уже засеяно 2 тыс. га. В прошлом году яровой сев стартовал 12 февраля в Крыму. Сейчас Крым и Кубань только готовятся к весенним полевым работам. В этом году начало посевной в регионах, очевидно, будет отложено из-за погодных условий: там сильно похолодало и выпал снег.



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Лидеры рынка увеличили производство свинины почти на 0,5 млн тонн



В прошлом году топ-20 крупнейших производителей выпустили в сумме 3,48 млн т свинины в живом весе — примерно на 480 тыс. т больше, чем по итогам 2019-го, следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС). Доля рынка ведущих игроков отрасли увеличилась с 68,2% до 71,2% от общего промышленного производства свинины в стране. Первое место в списке традиционно занял «Мираторг», с третьей на вторую строчку поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс», всего на 0,2 тыс. т от него отстала группа «Русагро». Группа «Черкизово» опустилась со второй на четвертую позицию, замыкает первую пятерку холдинг «АгроПромкомплектация».



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Эксперты: в России вырастут цены на яйца и курицу



Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышения отпускных цен до 10%, рассказал «Известиям» источник на рынке. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил изданию эту информацию. Производители ссылаются на рост стоимости кормов, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает их заявлять о повышении закупочной цены. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, но пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого — на 10% — повышения.



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