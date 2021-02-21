Самое интересное за неделю с 15 по 21 февраля

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В России начали действовать экспортная квота на зерно и пошлина на пшеницу



С 15 февраля в России вступили в силу меры по регулированию экспорта зерна: до конца месяца будет действовать пошлина на вывоз пшеницы — 25 евро/т, которая затем увеличится до 50 евро/т. Также параллельно начала действовать квота на экспорт зерна — до 30 июня на внешние рынки за пределы ЕАЭС может быть поставлено 17,5 млн т. Ранее Минсельхоз распределил этот объем между 234 компаниями, при этом 70% квоты пришлось на топ-10 трейдеров. Кроме того, с 15 марта добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). Аналитики по-разному оценивают эффект этих мер, хотя все сходятся во мнении, что потери аграриев неизбежны.



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Цены на пшеницу могут опуститься ниже экспортного паритета



Закупочные цены на пшеницу в портах обвалились, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Рынок отражает повышение пошлины на пшеницу до 50 евро/т с 1 марта, спрос остается вялым, а предложение растет, отмечают аналитики. При этом спрос со стороны трейдеров был ограничен: большинство из них накопили достаточные запасы для выполнения ближайших контракто. При этом российские переработчики закупали минимальные объемы в ожидании еще большего снижения цен. В ближайшем будущем может развиться два сценария: либо активные продажи на внутреннем рынке закончатся, либо, несмотря на то что текущий уровень цен спроса в портах отразил новую пошлину, с учетом относительно высоких запасов активные распродажи продолжатся. В результате цены могут снизится заметно ниже экспортного паритета, прогнозирует «СовЭкон».



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Цитата недели







Глава государства готов рассмотреть вопрос о введении в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. С таким предложением выступил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что практика выдачи сертификатов на покупку продуктов питания есть даже в богатых и развитых государствах, так, в США подобными сертификатами пользуются 40 млн человек. Ранее отраслевые эксперты и участники агрорынка не раз заявляли, что поддержка малоимущего населения сейчас крайне необходима, и нужно бороться с бедностью, а не заниматься сдерживанием цен, вредя рынку.



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В России начался яровой сев

Благодаря так называемым «февральским окнам» - кратковременному повышению температуры — аграрии Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых агрокультур — гороха и овса. Общая площадь сельхозугодий, выделенных в Ставропольском крае под яровые в этом году, превысит 900 тыс. га, уже засеяно 2 тыс. га. В прошлом году яровой сев стартовал 12 февраля в Крыму. Сейчас Крым и Кубань только готовятся к весенним полевым работам. В этом году начало посевной в регионах, очевидно, будет отложено из-за погодных условий: там сильно похолодало и выпал снег.



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Производители гречки попали в «ценовые ножницы»



Цены на многие крупы, в частности на гречку, повышаются у производителей и в оптовом звене, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. Сказывается сырьевой фактор: цены на гречиху в последние месяцы сохраняют тенденцию к росту, при этом экспортеры готовы давать за нее более высокие цены — 41-42 тыс. руб./т или даже больше, а у производителей гречневой крупы нет возможности конкурировать за сырье, исходя из конъюнктуры рынка гречки. Они повышают цены на свою продукцию, однако из-за спросовых ограничений и контроля регулирующих органов зачастую не могут скорректировать ценники вверх адекватно росту цен на гречиху.



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Вывод недели





Глава Минэкономразвития считает, что причиной роста цен на продовольствие стали успехи агросектора на мировом рынке: Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы. Из-за роста цен на нее производители увеличили поставки на внешние рынки, а «как только поднялись цены на экспорт, те, кто у нас приобретает это зерно, тоже стали повышать цены». Сейчас правительством приняты «неотложные меры» - разовые повышения экспортных пошлин на зерно, со 2 июня должен начать действовать механизм «зернового демфера», «который для всех сделает ситуацию предсказуемой». Правда, рынок придерживается другого мнения.



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Эксперты: в России вырастут цены на яйца и курицу



Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышения отпускных цен до 10%, рассказал «Известиям» источник на рынке. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил изданию эту информацию. Производители ссылаются на рост стоимости кормов, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает их заявлять о повышении закупочной цены. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, но пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого — на 10% — повышения.



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В январе производство сельхозпродукции увеличилось на 0,7%



Производство сельхозпродукции в январе, по предварительным данным, составило 180,9 млрд руб., что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. В декабре был зафиксирован прирост на уровне 0,5%. При этом, по расчетам статведомства, во всех хозяйствах увеличилось производство молока, но уменьшилось производство скота и птицы на убой, а также яиц. Так, производство скота и птицы в январе составило 1,1 млн т в живом весе — на 3,2% меньше, чем в январе прошлого года. Яиц было выпущено 3,5 млрд штук — на 2,5% ниже уровня аналогичного периода 2020-го. Валовой надой молока вырос на 2,2% до 2,2 млн т.



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Цифра недели





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Правительство одобрило проект закона «О семеноводстве»



Правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект «О семеноводстве», который направлен на развитие рынка семян в России. В новой редакции закона, представленной 17 февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным, определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян, также предполагается установление подзаконных актов, определяющих требования к качеству семенного материала. Документ, в частности, предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. У представителей отрасли было немало вопросов к документу, четыре принципиальных поправки удалось внести, однако в законопроекте все еще остаются недостатки.



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