Самое интересное за неделю с 8 по 14 февраля

Pixabay

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов попросил открыть въезд в Россию для трудовых мигрантов. Пока границы для них закрыты из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок. Аграрии жалуются на нехватку рабочих рук, а без сезонных мигрантов ряд процессов в сельском хозяйстве может остановиться, при этом у местных жителей недостаточно опыта и знаний, кроме того, они отказываются выходить в поля даже за повышенную плату, пояснил Хатуов. По оценке РАНХиГС, до пандемии в сельхозработах в нашей стране было задействовано около 500 тыс. иностранцев. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД решить вопрос.



Подробнее



Топ-10 экспортеров смогут вывезти почти 70% зерна по квоте



Минсельхоз утвердил распределение квоты в 17,5 млн т на экспорт зерна между 234 компаниями. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Согласно тексту документа, в топ-10 получателей квоты попали ТД «РИФ» (2,69 млн т), «Астон» (2,1 млн т), «Мирогрупп ресурсы» (1,76 млн т), «Гленкор Агро МЗК» (1,23 млн т), «Каргилл» (892,5 тыс. т), «ОЗК Юг» (828,5 тыс. т), «Зерно-Трейд» (770,1 тыс. т), Louis Dreyfus Company (713 тыс. т), «АПК АСТ Компани М» (640,8 тыс. т) и «Артис Агро» (544,8 тыс. т). В сумме эти компании получили право поставить на внешние рынки 12,2 млн т зерна, или почти 70% от квоты.



Подробнее



Цитата недели





Вводимые меры регулирования экспорта зерна вряд ли значительно повлияют на структуру ярового сева из-за необходимости соблюдать севооборот, хотя какие-то маневры возможны при пересеве в случае гибели озимых. А вот мотивация инвестировать в новую технику, удобрения и средства защиты растений у аграриев снизится, что повышает риски неурожая в случае неблагоприятных погодных условий.



Подробнее



В России начнет действовать «зерновой демпфер»



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении формулы расчета гибкой экспортной пошлины в рамках зернового демпфера. Со 2 июня будет действовать гибкая пошлина на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. При мировой цене пшеницы до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Базовая цена будет рассчитываться на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных предыдущей недели. Расчет параметров для определения пошлины начнется с 1 апреля. Деньги, полученные от взимания пошлин, предполагается возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий.



Подробнее



Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США сохранила прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду на уровне января — 39 млн т, говорится в февральском отчете ведомства. Прогноз для ближайших преследователей по объему вывоза — США остался без изменений (27 млн т), для стран ЕС (с учетом Великобритании) — повышен на 0,5 млн т до 27 млн т. Прогноз экспорта фуражного зерна из России незначительно увеличен — с 8,68 млн т до 8,69 млн т, в том числе экспорт кукурузы оценивается в 3,1 млн т.



Подробнее



Прогноз недели





Американский аналитик Ден Бассе считает, что мировые цены на зерно в 2022-м, а, возможно, и в 2023 году будут оставаться на высоком уровне. «СовЭкон» прогнозирует новые ценовые рекорды еще в этом сезоне, несмотря на то что в последние недели пшеница дешевеет. На зерновой рынок влияет не очень хороший урожай кукурузы в Северном полушарии, и сохраняются проблемы с урожаем этой агрокультуры в Южном полушарии. Если они будут усугубляться, то возможны новые ценовые максимумы.



Подробнее



Минпромторг: индексация утильсбора не повлечет роста цен на локализованную технику

Повышение утилизационного сбора на спецтехнику не затронет локализованную продукцию и не приведет к ее удорожанию, считает Минпромторг. Согласно проекту постановления правительства, с 2021 года коэффициент расчета размера утилизационного сбора на ряд самоходных машин и прицепной техники увеличится в два-три раза. Так, например, утильсбор на трактор мощностью 180-220 л. с. вырастет с 517,5 тыс. руб. до более чем 1,5 млн руб. Ведомство уверено, что российская техника не подорожает, поскольку рынок отличается высокой степенью конкуренции. Тем не менее, отраслевые союзы попросили правительство отложить повышение утильсбора на год.



Подробнее



Цены на куриное мясо продолжают расти

За последнюю неделю цены на мясо кур в рознице увеличились в среднем на 0,8%, а с конца прошлого года их рост составил 2,7%, оценил Росстат. В оптовом звене удорожание было более существенным. С начала 2021 года тушка бройлера (ГОСТ) в оптовом звене укрепилась в цене на 23%, куриные отруба (разделка) стали дороже на 9,9%, а субпродукты — на 10%. Значительно подорожало в опте филе грудки бройлера — на 28%, отмечает информационно-аналитическое агентство ИМИТ. По его данным, за последнюю неделю общий уровень цен на куриное мясо вырос на 0,5%, при этом тушка бройлера в опте подорожала на 0,9%, как и куриная разделка. Одна из основных причин такой динамики — сокращение поголовья птицы из-за распространения гриппа птиц.



Подробнее



Цифра недели







Центробанк считает, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, так как это может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. Тем не менее, регулятор намерен сохранить мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году для поддержки восстановления российской экономики.



Сальдо импорта и экспорта продовольствия достигло исторического минимума



В 2020 году Россия увеличила экспорт продовольствия на 18% до $29,1 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом импорт составил $29,4 млрд. Таким образом сальдо торговли сельхозсырьем и продовольствием составило около $0,4 млрд, что является исторически низким значением, отметила начальник Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарьи Снитко. Тенденция к снижению импорта наблюдается три года подряд.



Подробнее

