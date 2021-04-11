Самое интересное за неделю с 5 по 11 апреля

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Правительство одобрило плавающую экспортную пошлину на подсолнечное масло



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит плавающую экспортную пошлину на подсолнечное масло и корректирует пошлину на вывоз подсолнечника. Изменения будут действовать для вывоза продукции за пределы ЕАЭС. Пошлина на масло вводится на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Она составит 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) ценами, минус корректирующий коэффициент ($50/т). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Подсолнечник с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем $320 за тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие пошлины в 30% на рапс.



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Российские экспортеры выиграли пять из шести лотов на тендере GASC



На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта (GASC) по закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли российские экспортеры. В целом Египет закупил 345 тыс. т пшеницы с поставкой с 1 по 10 августа и оплатой по аккредитиву. 55 тыс. т украинской пшеницы отгрузит Olam, остальной объем придется на российское зерно. «Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку. Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность на мировом рынке», — прокомментировал итоги тендера председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.



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Цитата недели





Производство говядины от мясных пород КРС в России только зарождается, но в то время, когда нужен десятикратный рост с нынешних плюс 1,5-3% в год, можно говорить о том, что поголовье будет только сокращаться, считает Костюк. Подход к производству говядины нужно менять, в первую очередь, перестать относиться к говядине как к ресурсу для обеспечения национальной продовольственной безопасности: большая ее часть должна идти на экспорт, уверен он.



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Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд



Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд и достигли максимальных показателей за последние семь лет, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО по итогам марта составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше, чем в феврале. Согласно отчету, значительнее всего подорожало растительное масло. В марте его индекс вырос на 8% и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года. Такое значение показателя обеспечил рост стоимости пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел, отмечает ФАО.



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Государство выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла



Правительство выделит 9 млрд руб. производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат. Эта мера должна помочь стабилизировать цены на продовольственные товары, считает правительство. В обмен на субсидии производители обязаны удерживать отпускные цены на продукцию в пределах 36 руб./кг на сахар и 95 руб./л на подсолнечное масло. Средства будут выделены Минсельхозу из резервного фонда правительства. Производителям подсолнечного масла средства предоставляются из расчета 10 руб. на литр произведенного и отправленного в магазины товара по цене, не превышающей 95 руб. за литр. Производители сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на килограмм произведенного и проданного в предприятия розничной торговли продукта по цене, не превышающей 36 руб./кг.



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Прогноз недели







Урожай зерна в этом году может составить 125-126 млн т, включая 78 млн т пшеницы, прогнозирует «ПроЗерно». Потенциал валового сбора ячменя — около19,6 млн т, кукурузы — 15 млн т. Посевную площадь зерновых под урожай 2021 года «ПроЗерно» оценивает на уровне 46,7 млн га против 47,9 млн га в 2020-м. В том числе пшеница может занять 28 млн га (29,4 млн га в прошлом году), ячмень — 8,3 млн га (8,3 млн га), кукуруза — 2,88 млн га (2,85 млн га).



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ФАС проверяет обоснованность повышения цен на курицу, яйца и овощи



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших производителей куриного мяса и яиц в связи с поступлением информации о резком росте цен на эту продукцию. Кроме того, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции. Ведомство выясняет, есть ли на рынке место «необоснованному повышению цен, злоупотреблению доминирующим положением либо наличию запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков». Также проводится анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца, продающиеся в крупнейших торговых сетях.



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«Сибагро» расширяет земельный банк



«Сибагро» продолжает расширять земельный банк: холдинг купил растениеводческое предприятие «Вперед» в Кемеровской области. Благодаря сделке в состав «Сибагро» вошли сельскохозяйственные земли площадью 13,5 тыс. га и зернохранилище вместимостью 30 тыс. т. Теперь общий земельный фонд группы составляет около 200 тыс. га. В конце марта «Сибагро» заявила о покупке трех растениеводческих активов в Красноярском крае: агрохолдинга «Сибиряк», компаний «Элеватор» и «Сибирская житница».



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Цифра недели







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«КДВ Групп» купила молочные и растениеводческие активы в Тамбовской области



Томская кондитерская группа КДВ завершила сделку по покупке около 50 тыс. га земель в Тамбовской области, а также молочных ферм общей мощностью до 10 тыс. голов КРС — «Тамбовагроинвест», «Мегаферма "Шереметьево"» и «Пичаево-Нива», пишет «Коммерсант». Аналитики, опрошенные изданием, считают, что стадо КРС в этих хозяйствах позволит КДВ не только закрыть потребность в сырье для собственных кондитерских производств, но и, при желании, запустить молочное направление.



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