Самое интересное за март

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В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги



Правительство будет постоянно мониторить цены на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами их конкретный перечень. В случае ускоренного роста цен или рисков подорожания чиновников обяжут предлагать меры экономического реагирования. Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. Если в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного подорожания, то об этом будут уведомляться профильные министерства и ведомства. Они также должны будут подготовить и представить правительству предложения по возможным мерам экономического реагирования.



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Доля плохих и невзошедших озимых уменьшилась



Мягкая зима значительно улучшила состояние озимых, которые сильно пострадали от осенней сухой погоды. В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%, что стало абсолютным антирекордом. В начале марта эта доля сократилась до 7-9% в то время как год назад она была на уровне 4%. Тем не менее, урожай озимых, вероятнее всего, все же будет ниже показателей предыдущего года, прогнозирует Росгидромет.



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Правительство продлило соглашения о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло



Правительство продлило действующие соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021-го. Документ опубликован на сайте кабмина. Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Чтобы уменьшить нагрузку на участников рынка от регулирования цен, Минсельхоз подготовил проект постановления о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла. Производители масла, смогут получать субсидию 10 руб. на литр при продаже не более чем за 95 руб. Производители белого сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на 1 кг произведенного и реализованного в рознице товара, если его цена не превышает 36 руб./кг.



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Экспортная пошлина на подсолнечник увеличится до 50% и будет продлена

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза повысить экспортную пошлину на подсолнечник. С 1 июля она увеличится с нынешних 30%, но не менее 165 евро/т до 50%, но не менее $320/т. Такая ставка будет действовать до 1 сентября 2022 года. Кроме того, было принято решение установить демпфер на экспорт подсолнечного масла. Пошлина в 70% будет взиматься с разницы между базовой и индикативной ценами. Базовая составит $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. Эта мера будет действовать в течение календарного года с 1 сентября.



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Цены на пшеницу резко упали



Экспортные цены на российскую пшеницу к третьей декаде марта продолжили снижаться на фоне аналогичной динамики мировых бенчмарков и резкого сокращения спроса. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) цена тонны пшеницы с 12,5% протеина упала до $257 (FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение до $253/т на фоне вялого спроса и улучшения видов на новый урожай в Северном полушарии. Данные Refinitiv также говорят о резком падении цены до $250/т. Аналитический центр «Русагротранса» оценил снижение примерно в $15 до $265/т.



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В России начали действовать экспортные пошлины на кукурузу и ячмень



С 15 марта в России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — 10 евро за тонну. Они будут действовать до 1 июня 2021 года. Речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Вырученные за счет взимания пошлины средства будут возвращены в виде субсидий производителям.



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В Крыму и на Кубани началась посевная кампания



В Краснодарском крае во второй декаде марта почти на месяц позже обычного стартовала весенняя посевная кампания. Закончить работы планируется в оптимальные сроки — до 1 мая. Как и в прошлом году, аграриям края предстоит засеять около 1,8 млн га, в том числе почти 740 тыс. га займут зерновые и зернобобовые агрокультуры. Также сев начался в Крыму, аграрии заняли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми 2,4 тыс. га из запланированных 84 тыс. га. В прошлом году весенняя посевная в республике началась раньше, чем в других регионах — 12 февраля. В 2021-м яровой сев в Крыму и в Краснодарском крае начался позже из-за погодных условий: в феврале там сильно похолодало и выпал снег.



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Птицеводы договорились сдерживать рост цен на свою продукцию



В ходе совещания с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, посвященного мерами поддержки птицеводства, ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Это нужно, чтобы сохранить доступность продукции для потребителей, сообщается на сайте агроведомства. Ряд птицеводческих предприятий, входящих в Национальный союз птицеводов, заявили о готовности не повышать отпускные цены на социально значимую продукцию — тушку бройлера и яйца. При этом Минсельхоз обещал отрасли новые меры поддержки.



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Группа «Ресурс» увеличит производство инкубационного яйца



ГАП «Ресурс» активно развивает собственное производство инкубационного яйца. Решение вопроса по импортозамещению — одна из ключевых целей перезапуска ростовского дивизиона группы «Белая Птица», которые компания взяла в аренду. В структуру комплекса в Ростовской области входит четыре площадки для содержания ремонтного молодняка и родительских стад. По предварительным подсчетам, объем производства инкубационного яйца составит около 100 млн штук в год, что позволит полностью закрыть потребности «Ресурса». Сейчас они обеспечены примерно на 80%.



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Bunge продала Ростовский зерновой терминал



Бывшие менеджеры «Объединенной зерновой компании» и НКХП Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко выкупили 100% зернового терминала в порту Ростова-на-Дону у международного сельскохозяйственного трейдера Bunge, сообщает Сбербанк, профинансировавший сделку. Ее сумма не уточняется. Терминал обслуживает суда класса «река-море», мощность единовременного хранения — до 42 тыс. т, номинальная мощность перевалки — до 1 млн т в год.



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