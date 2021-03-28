Самое интересное за неделю с 22 по 28 марта

Е. Разумный

Соглашения о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло будут продлены



Власти намерены продлить заморозку цен на сахар до июня, а на подсолнечное масло — до октября 2021 года, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. По его словам, эта мера оказалась эффективной для снижения и стабилизации цен. При этом государство обещает оказать финансовую поддержку бизнесу. В частности, производителям сахара будут платить по 5 руб. за килограмм сахара, отгруженного в магазины, производителям масла вернут 10 руб./л проданной в розницу продукции.



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Пошлины на экспорт зерна снизили темпы отгрузок



Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, введенные правительством России, привели к резкому снижению объемов отгрузок этих агрокультур. Так, по информации директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, если в период с 1 по 15 марта экспорт кукурузы и ячменя активизировался, то с 15 марта упал в десять раз.



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Цитата недели





Правительство внесло изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства, в частности, пересмотрены плановые показатели по экспорту. Цель на этот год — $26 млрд, к 2025-му поставки должны вырасти до $35,4 млрд. Достигнуть плановых показателей экспорта может помочь рост цен на продукцию АПК, но при этом пошлины на ключевые позиции вывоза — зерновые и масло — может затормозить рост поставок.



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Овощи нового урожая появятся в продаже позже обычного



Первые российские овощи нового урожая в этом году появятся на прилавках позже обычного — не раньше конца мая, такой прогноз «Агроинвестору» озвучил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Это связано с холодной погодой в южных регионах, из-за чего сев овощей задерживается. Сейчас запасы овощей открытого грунта, собранных в прошлом году, заканчиваются, что традиционно ведет к их удорожанию.



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Группа «Ресурс» увеличит производство инкубационного яйца



ГАП «Ресурс» активно развивает собственное производство инкубационного яйца. Решение вопроса по импортозамещению — одна из ключевых целей перезапуска ростовского дивизиона группы «Белая Птица», которые компания взяла в аренду. В структуру комплекса в Ростовской области входит четыре площадки для содержания ремонтного молодняка и родительских стад. По предварительным подсчетам, объем производства инкубационного яйца составит около 100 млн штук в год, что позволит полностью закрыть потребности «Ресурса». Сейчас они обеспечены примерно на 80%.



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Стратегия недели





В ближайшее время Минэкономразвития внесет в правительство предложение по демпферу, которое будет охватывать подсолнечное масло и подсолнечник — на них предполагается установить экспортную пошлину по аналогии с зерновым рынком. При этом ведомство отмечает, что не об административных мерах, а об экономических и исходит из того, что рентабельности, которая сейчас есть в сельском хозяйстве, достаточно для того, чтобы заинтересовать производителей расширять посевы и производство.



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Прогноз экспорта российской пшеницы понижен

Пошлина на экспорт пшеницы негативно повлияла на темпы вывоза этой агрокультуры, сказал в ходе онлайн-конференции «Новый взгляд на российский биржевой рынок зерна» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, экспорт зерна в этом году составит 45-46 млн т вместо 50-51 млн т. Из них 36-36,5 млн т составляет пшеница. На мировом рынке цены на российскую пшеницу нового урожая могут «стартовать» с $240 за тонну, но может быть и меньше. Тем не менее, этот уровень цен выше, чем было почти четыре сезона подряд, когда в начале сельхозгода цены были примерно одинаковыми — около $200 за тонну, плюс-минус $5/т.



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«ЭКО-культура» начала строить тепличный комплекс в Узбекистане



Агрохолдинг «ЭКО-культура» начал строительство тепличного комплекса площадью 150 га в Узбекистане. Первая очередь проекта в 12,8 га и плановым объемом производства в 6 тыс. т должна быть сдана в июле 2021 года, также сейчас возводится оптово-распределительный центр на 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 2 млрд руб. Такое увеличение производственных площадей позволит агрохолдингу обеспечить свежими овощами не только жителей России, но и выйти на рынки стран Персидского залива и Азии. Завершить работы «ЭКО-культура» планирует в 2024 году, к этому времени на комплексе будут выращивать более 80 тыс. т томатов в год.



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Цифра недели







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Bunge продала Ростовский зерновой терминал



Бывшие менеджеры «Объединенной зерновой компании» и НКХП Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко выкупили 100% зернового терминала в порту Ростова-на-Дону у международного сельскохозяйственного трейдера Bunge, сообщает Сбербанк, профинансировавший сделку. Ее сумма не уточняется. Терминал обслуживает суда класса «река-море», мощность единовременного хранения — до 42 тыс. т, номинальная мощность перевалки — до 1 млн т в год.



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