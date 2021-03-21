Самое интересное за неделю с 15 по 21 марта

AGCO

В России начали действовать экспортные пошлины на кукурузу и ячмень



С 15 марта в России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — 10 евро за тонну. Они будут действовать до 1 июня 2021 года. Речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Вырученные за счет взимания пошлины средства будут возвращены в виде субсидий производителям.



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Минсельхоз подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении и поддержании цен на продукцию. Такие договоренности могут действовать до 1 июля, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство ожидает, что заключение соглашений позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в стране в текущем году. Однако Российская ассоциация производителей удобрений выступила против. По ее мнению, ценовые соглашения будут носить дискриминационный характер, противоречить антимонопольному законодательству, затруднять инвестиционные проекты производителей удобрений, а также могут привести к торговым расследованиям и введению заградительных пошлин на российскую сельхозпродукцию в других странах.



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Цитата недели







Россия с 1 июля может повысить экспортную пошлину на подсолнечник, рапс и сою с нынешних 30% до 50%, но не менее 320 евро за тонну. В таком же размере может быть установлена пошлина и на масличный лен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке. Аналитики не видят в этом смысла: сырье все равно не вывозится. При это пошлина на лен может сильно навредить рынку, поскольку внутри страны он почти не перерабатывается.



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Агрохолдинг «Био-Тон» планирует купить 92,7% акций «Саратовского комбината хлебопродуктов». Соответствующее ходатайство опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы. Комбинат специализировался на производстве хлебопекарной пшеничной и ржаной муки, но оказался в трудном финансовом положении и некоторое время не работает. Предприятие является самым крупным производителем муки в регионе, его проектная мощность — около 200 т муки в сутки. Если эксперимент с производством муки увенчается успехом, то «Био-Тон» сможет рассматривать развитие направления переработки.



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Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в этом году с 76,2 млн т до 79,3 млн т, сократив оценку потерь озимых посевов с 16% до 9,9%. По его данным, состояние озимых значительно улучшилось на Юге страны благодаря мягкой зиме и обильной влаге в почве в течение последних недель. В Центральном регионе и Поволжье, напротив, состояние озимых ухудшилось из-за слишком долгого сохранения ледяной корки в полях. При этом Минсельхоз со ссылкой на данные региональных органов управления АПК сообщает, что состояние посевов озимых в России в целом хуже прошлогоднего: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 76,5% посевов.



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Опасения недели







Участники молочного рынка опасаются, что введение обязательной маркировки продукции приведет к росту себестоимости, которая и без того повышается. «Союзмолоко» оценивает, что в среднем себестоимость из-за маркировки может увеличиться на 4%. При этом за прошлый год себестоимость производства сырого молока выросла на 18%, молочной продукции — на 5-7%, а возможности повышения цен реализации у участников рынка крайне ограничены. Оператор системы маркировки настаивает, что введение обязательной маркировки не повлечет роста цен.



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Группа «Ресурс» возьмет в аренду ростовские мощности некогда одного из крупнейших производителей мяса бройлеров — «Белой птицы». Соответствующее соглашение агрохолдинг подписал с основным кредитором обанкротившегося актива — банком «Траст». Это позволит «Ресурсу» в кратчайшие сроки снизить зависимость от импорта инкубационного яйца, а также увеличить объем производства мяса.



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Рост производства сырого молока в России в этом году, по прогнозам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), составит 3,5%. В прошлом году валовой надой увеличился на 2,7% по сравнению с показателем 2019 года и составил 32,2 млн т. Спрос на молочную продукцию останется на уровне 2020 года, когда он составлял 29,3 млн т, если доходы населения начнут восстанавливаться, оценивает союз.



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Цифра недели

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«РусАгроМаркет» открыл ОРЦ стоимостью 8,6 млрд рублей



«РусАгроМаркет» открыл свой первый оптово-распределительный центр в Новосибирской области. Инвестиции в проект составили 8,6 млрд руб. В дальнейшем компания планирует построить ОРЦ в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, и, возможно, Воронеже, сообщила компания. Изначально открыть первую очередь ОРЦ предполагалось во втором квартале 2017 года, объем инвестиций был запланирован на уровне 16,5 млрд руб.



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