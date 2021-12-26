Самое интересное за неделю с 20 по 26 декабря

В. Бычков

В Минсельхозе произошли кадровые изменения

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов освобожден от должности по собственному желанию. На его место назначена бывшая замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также, согласно распоряжению, на должность замглавы агроведомства назначен Андрей Разин, занимавший должность заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Московской области.



Подробнее



Пошлина на вывоз пшеницы приблизилась к $95

Пошлина на экспорт пшеницы с 29 декабря увеличится с $94 до $94,9 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень снизится с $84,8 до $83,5 за тонну, на кукурузу — вырастет с $55 до $69 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $335,6 за тонну ($334,3 неделей ранее), на ячмень — $304,4 ($306,2), на кукурузу — $283,6 ($263,6) за тонну. В связи с новогодними каникулами новые ставки пошлин будут действовать по 11 января 2022 года. Пошлины, которые планируется опубликовать 30 декабря, будут действовать с 12 по 18 января.



Подробнее



Цитата недели



«Надо планку другую ставить — ну, нельзя так в час по чайной ложке. Вот завтра нам перестанут семена картофеля поставлять супостаты, и что мы будем делать? Чем будем людей кормить?» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Глава Совета Федерации в очередной раз обратила внимание Минсельхоза и Минобрнауки на необходимость более активного развития семеноводства, пообещав установить «самый жесточайший контроль» за тем, как ведется работа. Также она поставила ведомствам «неуд» за недостаточное развитие этого направление, поскольку пока «результат плачевный». «Поверьте, что мы теперь вас в покое не оставим, и вы просто помидорами не отделаетесь. Вы давайте закатывайте рукава и занимайтесь серьезно этим», — призвала Матвиенко.

Озимые заняли около 19 млн гектаров

В России завершен озимый сев, по предварительным данным Минсельхоза, его площадь составила около 19 млн га. Также проведена работа по планированию структуры посевных площадей на 2022 год: прогнозируется увеличение посевов яровых зерновых, сахарной свеклы, рапса, сои, картофеля и овощей открытого грунта. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, на Юге наблюдается рекордный сев озимых пшеницы и рапса, а вот в Центре произошло небольшое снижение площадей под озимыми



Подробнее



Цифра недели







Подробнее



Российские переработчики подсолнечника резко снизили закупочные цены

Переработчики подсолнечника на прошлой неделе резко снизили закупочные цены, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Средняя цена опустилась сразу на 900 руб., до 35,8 тыс. руб. за тонну без НДС. По данным аналитиков, рынок подсолнечника был относительно стабильным в первой половине недели. Однако во второй половине переработчики начали активно снижать цены. Многие уменьшили цены на 1-2 тыс. руб. за тонну, отдельные покупатели — на 3 тыс. руб./т и более.



Подробнее



Экспорт мяса из России с начала года вырос на 30%

Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении подведомственного Минсельхозу федерального центра «Агроэкспорт». В физическом выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. т. В структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% — на свинину, 19% — на говядину. Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран.



Подробнее



Задача недели



«8% много, и нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям — к 4%» Президент Владимир Путин России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции примерно в 4%, заявил глава государства на ежегодной пресс-конференции. Он также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика «отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны».

Подробнее



Минсельхоз предупредил о возможном удорожании пшеничной муки, хлеба и подсолнечного масла. Это произойдет из-за роста затрат производителей на фоне повышения стоимости коммунальных услуг, логистики и упаковки. По расчетам ведомства, ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю, до 24,6 тыс. руб. за тонну. В рознице мука подорожает на 3,7% до 47,3 тыс. руб. за тонну, или до 47 руб./кг. Из-за этого увеличится цена на хлеб в магазинах — на 2,1%. Средняя стоимость буханки в рознице вырастет до 43 руб.



Подробнее



Группа компаний «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, объявила финансовые результаты за девять месяцев 2021 года. За этот период выручка от продаж выросла на 14% и достигла 386,4 млн евро, в рублях показатель увеличился на 27% до 34,2 млрд руб. Основным драйвером роста остается производство сырого молока. Доля перерабатывающего бизнеса также продолжает увеличиваться — его оборот за отчетный период вырос почти на 70%. Компания ожидает, что в 2022 году доходы от продаж в трех основных сегментах — производство сырого молока и его переработка, а также растениеводство — продолжат активно расти.



Подробнее

