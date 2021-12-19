Самое интересное за неделю с 13 по 19 декабря

А. Гордеев

Национальная мясная ассоциация предупредила об угрозе остановки комбикормовых заводов

Растущая нехватка витаминов и аминокислот может привести к остановке комбикормовых заводов и снижению качества кормов. Также это чревато проблемами с производством мяса и ростом себестоимости. О критической ситуации в отрасли первого вице-премьера Андрея Белоусова предупредил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сложности возникли как с импортными добавками из Китая, так и с поставками по факту единственного в России производителя лизина — «Завода премиксов №1». В последние недели трудности испытывают и небольшие, и крупные производители кормов.



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«Лента» купит онлайн-сервис по доставке продуктов «Утконос»

«Лента» объявила о покупке онлайн-ритейлера «Утконос» для создания платформы в сегменте e-grocery. Базовая сумма сделки составит 20 млрд руб., она будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп» (владеет 77,99% «Ленты» и 100% «Утконоса»). Сделку предполагается закрыть в начале февраля 2022 года. Ее сумма сделки может быть скорректирована с учетом остатков денежных средств, имеющихся у «Утконоса» на дату передачи доли. Объединенное онлайн-подразделение «Ленты» после покупки «Утконоса» получит название Lenta-U.



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Цитата недели



«Скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году» Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, отмечают аналитики Центробанка. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Бывший агробизнес экс-министра Абызова выставлен на продажу

Владельцы крупного производителя мяса ГК «КоПитания», входившей в группу Ru-Сom экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова (арестован по обвинению в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб.), решили продать предприятия мощностью более 60 тыс. т свинины, 40 тыс. т мяса птицы и 60 тыс. т мясных изделий в год. Собственники рассматривают возможность продажи 100% группы стратегическому инвестору.



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Цифра недели







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Стоимость кормов у производителей молока выросла на 40%

Стоимость кормов у производителей молока в этом году увеличилась на 40%, рассказал гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев. По его словам, экспортные пошлины на зерно не дали никакого преимущества животноводам в плане снижения стоимости кормовой базы. Кроме того, вырос курс доллара и евро к рублю. Для развития агробизнеса необходимо не вводить ограничения, а создавать условия, которые будут стимулировать производство, уверен Матвеев.



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В этом году качество российской пшеницы рекордно высокое

В последние годы Россия стабильно увеличивала качество пшеницы, и в этом году оно на рекордно высоком уровне. По данным Центра оценки качества зерна, доля пшеницы 3-го класса в этом году составила почти 47%, 4-го — 40,6%. При этом доля фуражной пшеницы оказалось минимальной — менее 13%, тогда как традиционно доля 5-го класса не опускалась ниже 20% от сбора. В целом доля продовольственной пшеницы составила около 87% против 73% в прошлом году.



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Прогноз недели



«По итогам года <…> индекс сельхозпроизводства в силу объективных факторов снизится» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Производство продукции сельского хозяйства в России в этом году снизится, рассказал глава агроведомства на правительственном часе в Госдуме. При этом полученный в этом году урожай по основным позициям превышает запланированный в госпрограмме показатель. Так, объем сбора зерновых в чистом весе превысит 123 млн т, в том числе около 76 млн т пшеницы, что полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны.



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«Сингента» открыла в Рамонском районе Воронежской области Институт защиты семян (The Seedcare Institute). Он стал 17-м в глобальной сети институтов, которые компания развивает по всему миру, и первым учреждением такого рода в России. Это научно-исследовательский и тренинговый центр, который будет разрабатывать и внедрять инновационные методы обработки семян, а также оценивать их качество. Кроме того, здесь будут проводиться тренинги для аграриев и производителей семян, также Институт будет готовить к работе студентов аграрных вузов. Инвестиции в проект составили около 300 млн руб., плановая мощность — проверка 10 тыс. партий семян в год.



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Холдинг «ЭКО-культура», один из крупнейших в России производителей овощей в закрытом грунте, в соответствии со своей стратегией продолжит развиваться в южных регионах и будет строить теплицы с пленочным покрытием. Сейчас реализуется восемь инвестиционных проектов, в частности, достраиваются зимние комплексы с системой досвечивания в Московской, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях. Работы должны завершиться в первом квартале 2022 года. В дальнейшем компания будет делать ставку на производство в регионах, где достаточно солнечного света, поскольку такие проекты требуют меньше капитальных затрат и быстрее окупаются.



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