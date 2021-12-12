Самое интересное за неделю с 6 по 11 декабря

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ЦБ: адресная помощь нуждающимся эффективнее регулирования цен на продукты

Адресная помощь нуждающимся эффективнее регулирования цен на продукты питания, об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте регулятора. Аналитики ЦБ назвали адресную помощь одним из способов борьбы с инфляцией, отметив, что прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и может отрицательно повлиять на экономику. Регулирование цен на государственном уровне создает дисбаланс на рынках товаров, что может привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом, отмечается в документе.



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В 2022 году урожай зерна может увеличиться

Урожай зерна в России в 2022 году может составить 126,7 млн т, включая 80,5 млн т пшеницы, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». Аналитики исходят из того, что посевы озимых сократятся на 1,1 млн га по сравнению с прошлым годом, примерно до 18,8 млн га, но при этом, по данным Росгидромета, сейчас всего 3% их площади находится в плохом состоянии. Это очень низкий показатель «плохих площадей», последний раз он был таким в 2017 году.



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Цитата недели



«Понятно, что она (инфляция), по оценкам, будет вокруг диапазона 8%+ по итогам этого года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали» Глава Минэкономразвития Максим Решетников Минэкономразвития считает, что инфляция в 2021-м будет выше прогнозного уровня ЦБ — 7,4-7,9%. В ноябре инфляция составила 8,4%, в октябре она была на уровне 8,13%, в сентябре — 7,4%. Основное давление на инфляцию оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг на фоне удорожания услуг зарубежного туризма. Вместе с тем снизились темпы роста цен на продовольственные товары: 1,27% в ноябре против 2,17% в октябре.

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Цены на свинину упали ниже уровня 2020 года

Цены на живых свиней и полутуши на неделе с 29 ноября по 5 декабря упали ниже уровня прошлого года. Одной из причин свиноводы называют рост производства свинины и спад спроса на нее в четвертом квартале. Цена на живых свиней снизилась на 7,2% до 96,8 руб./кг, полутуши подешевели на 4,9% до 146,46 руб./кг. В 2020 году средняя стоимость живых товарных свиней составляла 100 руб./кг, полутуш — 148,1 руб./кг. На цены давит рост предложения и сокращение спроса — сезон шашлыков закончился, кроме того, с наступлением холодов увеличивается забой скота и птицы в подсобных хозяйствах, что снижает спрос на индустриальное мясо.



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Цифра недели

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Россия может сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в этом сезоне

Россия в этом сезоне не сдаст лидерских позиций на мировом рынке пшеницы. Такое мнение озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе XXI ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021». Он оценивает результат по экспорту в текущем сезоне как неплохой. «Часто говорят, что Россия перестанет быть лидером по экспорту пшеницы в текущем сезоне, но это не так. ЕС, наш основной конкурент по вывозу агрокультуры, вряд ли сможет экспортировать объем в 33 млн т мягкой пшеницы, который сможет поставить на внешние рынки Россия. А значит, первое место в своей нише — экспорте мягкой пшеницы — мы в текущем сезоне удержим», — уверен Павенский.



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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил предложения к правительству по вопросам развития рынка современных сельскохозяйственных и пищевых технологий в России. В частности, союз предложил предоставлять льготные кредиты проектам по разработке и производству альтернативных продуктов питания (созданных из белка насекомых или растительных белков), компенсировать им капитальные затраты, а также субсидировать их расходы на закупку оборудования. РСПП также просит упростить процедуру сертификации для альтернативных продуктов питания и их производителей.



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Оценка недели

«Наши цены не отыгрывают показатели по инфляции из-за роста производства, и это в целом хорошо — есть конкуренция, но это определенный сигнал для отрасли» Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков В 2019 году рентабельность тепличной отрасли составляла 16%, в 2020-м — 7%, в 2021-м она будет примерно на таком же уровне или чуть меньше, оценил Плодоовощной союз. Удобрения в 2021 году подорожали на 52%, средства защиты растений — на 30%, тара, упаковка — на 67%, оплата труда выросла на 24% из-за нехватки сезонных рабочих, семена — на 5%. При этом цены на тепличные овощи держатся примерно на одном уровне.

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В 2022 году при условии сохранения нынешнего уровня господдержки рост себестоимости переработки молока будет отыгран. Об этом гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021». В целом, по его словам, следующий год будет относительно стабильным для отрасли. Текущий год стал «коррекционным» для молочной отрасли из-за серьезного роста себестоимости и, как следствие, снижения доходности.



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Россельхозбанк принял решение возобновить финансирование «ЭкоНивы», чтобы компания могла завершить строительство трех начатых животноводческих комплексов, а также ряда других проектов, которые находятся в высокой степени готовности. Речь идет о фермах в Московской области, Татарстане и Башкирии общей мощностью на 9,9 тыс. голов КРС и 100 тыс. т молока в год. У «ЭкоНивы» отсутствует просроченная задолженность перед банком или связанными с ним сторонами, банк не намерен исполнять опционы в отношении выкупа долей холдинговых компаний группы по номинальной стоимости.



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