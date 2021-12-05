Самое интересное за неделю с 29 ноября по 5 декабря

Pixabay

Минсельхоз предложил ряд мер по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло, которым обеспокоено правительство страны. В частности, министерство считает, что стоит закупать сахар в интервенционный фонд в течение следующих двух лет. Из этого фонда при резком скачке цен товар можно будет продавать. В качестве еще одной меры ведомство предлагает ввести в следующем году льготы для импортеров сахара. Также агроведомство думает об изменении формулы расчета пошлины на экспорт масла в сторону повышения ставки.



Подробнее



В России началась обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

С 1 декабря в России началась обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Теперь производители обязаны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять сведения в информационную систему маркировки. Это уже третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России она начала действовать на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.



Подробнее



Цитата недели



«Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен» Президент Владимир Путин Глава государства, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения выпуска продовольствия. Рост потребительских цен в стране ускорился, продовольственная инфляция выше общей, властям хорошо известно о сокращении доходов населения в связи с ростом цен. Увеличение объемов производства и повышение доступности продуктов питания на внутреннем рынке — ключевой критерий эффективности работы правительства по этому направлению.

Подробнее



Россия снижает экспорт пшеницы



Экспорт пшеницы в ноябре оказался ниже среднего значения для этого месяца за пять лет, следует из мониторинга аналитического центра « Русагротранса

Экспорт пшеницы в ноябре оказался ниже среднего значения для этого месяца за пять лет, следует из мониторинга аналитического центра «». Было отгружено около 2,95 млн т, включая страны ЕАЭС, против 3,5 млн т в среднем с 2016-го по 2020 годы. В декабре экспорт может увеличиться до 3,6-3,8 млн т на фоне роста спроса со стороны основных стран-импортеров. В декабре 2020 года экспорт составил 4,15 млн т. При этом, несмотря на постоянное повышение мировых цен на зерно, фиксируемые ценовые уровни в основных регионах России остаются стабильными.

Подробнее



Цифра недели







Подробнее



Суд отказал «ЭкоНиве» в расторжении соглашений с Россельхозбанком

Арбитражный суд Воронежской области отказал «ЭкоНиве» Штефана Дюрра в удовлетворении иска к Россельхозбанку о признании недействительными соглашений, которые позволяют банку выкупить доли юридических лиц группы по номинальной стоимости — 5,3 млн руб. Компания сообщает, что находится в конструктивном диалоге с Россельхозбанком по урегулированию сложившейся ситуации и надеется, что это удастся сделать в ближайшее время.



Подробнее



Российским предприятия могут разрешить вакцинировать стада от гриппа птиц

На фоне распространения гриппа птиц в России на предприятиях могут начать прививать кур. С такой инициативой на заседании Минсельхоза выступил Росптицесоюз. В случае одобрения проекта, вакцинировать от высокопатогенного гриппа птиц будут репродукторы первого и второго порядка. На данный момент прививать разрешено лишь кур, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах. Инициатива будет рассмотрена совместно с участниками рынка и Россельхознадзором.



Подробнее



Падение недели



«Если падение продолжится, это резко увеличит предложение. Соответственно, весь следующий год будет очень непростым с точки зрения оптовых цен, со всеми вытекающими из этого последствиями» Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев За неделю с 22 по 28 ноября цены производителей на живых свиней и свиные полутуши в России сильно снизились, дешевеет и другая продукция, сильнее всего — отруба, идущие в промпереработку, отмечает Национальный союз свиноводов. Цены на живых свиней в ЦФО за неделю снизились со 118,61 руб./кг до 104,3 руб./кг, на полутуши — со 172,14 руб./кг до 154,03 руб./кг. По прогнозу аналитиков союза, высока вероятность того, что обвальное падение цен на живых свиней и свиные полутуши продолжится. При этом спрос на свинину находится на минимальных значениях во всех сегментах.

Подробнее



Экспорт продукции АПК достиг рекордных показателей

Экспорт сельхозсырья и продовольствия из России с начала года увеличился на 21% и к 28 ноября составил свыше $31,2 млрд. Это больше показателя за весь 2020 год, говорится в обзоре подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». В структуре экспорта 13,4% поставок пришлось на ЕС, 12% — на Турцию, 10,1% — на Китай, 6,9% — на Южную Корею, 6% — на Казахстан. Вывоз зерновых за отчетный период вырос на 10%, продукции масложировой отрасли — на 49%, мясной и молочной продукции — на 30%, рыбы и морепродуктов — на 29%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 11%. Экспорт прочей продукции АПК увеличился на 11%.



Подробнее



«Мираторг» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с An Binh Trading Development and import export JSC (входит в холдинг TNT Group) об увеличении поставок мяса. В следующем году вьетнамская компания планирует инвестировать значительные средства в открытие мясоперерабатывающих предприятий и складов. В связи с этим в 2022 году «Мираторг» намерен увеличить объем продаж с этим клиентом в пять раз. В прошлом году холдинг отправил во Вьетнам 37,3 тыс. т свинины, в этом поставки увеличились до 40 тыс. т.



Подробнее

