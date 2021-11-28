Самое интересное за ноябрь

Pixabay

Формулы расчета экспортных пошлин могут изменить

В случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Это же относится к масличным и подсолнечному маслу: в случае резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло демпферную пошлину пересмотрят.



Подробнее



Экспорт минеральных удобрений ограничат на полгода

Правительство по поручению президента на полгода вводит ограничения на экспорт азотных и сложных, содержащих азот, удобрений. Объем разрешенного вывоза азотных удобрений составит 5,9 млн т, сложных — не более 5,35 млн т. Эта мера должна позволить России избежать негативных последствий, связанных с мировым энергокризисом и ростом цен на природный газ. Введенные квоты фактически закрепляют существующее распределение объемов между внутренним рынком и экспортом с учетом сезонности.



Подробнее



Цены на продовольствие могут нормализоваться весной-летом 2022 года

Нормализация мировых цен на энергетические товары и продовольствие возможна весной или летом 2022 года, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Сейчас, по мнению аналитиков компании, они отчасти обусловлены разовыми или краткосрочными факторами со стороны предложения. Они считают, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция в России в 2022 году снизится до 5,5-6%, а показатель декабря к декабрю может достигнуть отметки 4-4,5%, приблизившись к целевому уровню.



Подробнее



Кризис на рынке кормовых добавок носит глобальный характер

Кризис с поставками кормовых добавок носит глобальный характер. Поскольку большинство производств кормовых добавок сосредоточено в Китае, любые изменения внутри страны сказываются на мировых трендах в целом. Об этом рассказал исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. Ранее о дефиците кормовых добавок сообщил ряд агрохолдингов. Дефицит и рост цен на кормовые добавки спровоцирован множеством взаимосвязанных факторов: пандемия, увеличение стоимости логистики, политика правительства Китая по введению ограничений энергопотребления в преддверии Олимпийских игр, которая привела к сокращению производства не только самих кормовых добавок, но и сырья для них.



Подробнее



Минсельхоз представил в правительство доклад, в котором проанализированы цены на сахар, подсолнечное масло, зерновые, хлеб, муку, макароны, мясо, молоко, яйца, рыбу и овощи. В документе указано, как продукты подорожали за год, какие меры по стабилизации цен были приняты и какие еще можно предпринять. Молочная продукция стала единственной категорией продовольственных товаров, для которой Минсельхоз допустил рост цен.



Подробнее



Совет ЕЭК поддержал решение об обнулении ввозной пошлины на говядину и свинину

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил беспошлинный ввоз в Россию до 200 тыс. т замороженной говядины в течение 2022 года и до 100 тыс. т свинины в течение первого полугодия 2022-го. Условием применения льготы является целевое назначение продукции: переработка мяса внутри страны. Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженного мяса для поддержки перерабатывающей промышленности. Выпадающие доходы федерального бюджета в результате обнуления пошлин оцениваются в $100 млн по говядине и около $75 млн по свинине.



Подробнее



Стоимость красной икры достигла исторического максимума

Цены на красную икру в октябре 2021 года впервые превысили 5 тыс. руб./кг. До такого уровня ее стоимость не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений Росстата с 2000 года. За 20 лет икра подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб. При этом производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тыс. т, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года — 9,9 тыс. т, сообщило Росрыболовство. Дефицита красной икры в России нет: ее производство на 25% превысило потребности внутреннего рынка, отмечает ведомство.



Подробнее



Правительство поручило подготовить меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара агроведомство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.



Подробнее



На развитие селекции и переработки зерновых могут направить свыше 6 млрд рублей

Минсельхоз совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработал подпрограмму «Развитие селекции и переработки зерновых культур» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Подпрограмма направлена на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных сортов и технологий, основанных на новейших достижениях науки. Ее реализация предполагает эффективное импортозамещение на рынке и создание развитого экспортного потенциала как зерна, так и продуктов его переработки.



Подробнее



Структуры акционеров ЛУКОЙЛа могут заняться садоводством

В конце октября структура «Частных активов» — АО «Сокольники», которое управляет фондами акционеров ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, учредила ООО «Соколиные сады». Основной вид деятельности новой компании — выращивание прочих плодовых и ягодных культур. В ноябре у «Соколиных садов» появился филиал в поселке Гослесопитомника Воронежской области. Компания может интересоваться активами местного производителя яблок ЗАО «Сад», под управлением которого около 500 га садов, включая почти 190 га молодых садов интенсивного типа.



Подробнее

