Самое интересное за неделю с 15 по 21 ноября

М. Стулов

Правительство поручило подготовить меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара агроведомство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.



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Совет ЕЭК поддержал решение об обнулении ввозной пошлины на говядину и свинину

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил беспошлинный ввоз в Россию до 200 тыс. т замороженной говядины в течение 2022 года и до 100 тыс. т свинины в течение первого полугодия 2022-го. Условием применения льготы является целевое назначение продукции: переработка мяса внутри страны. Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженного мяса для поддержки перерабатывающей промышленности. Выпадающие доходы федерального бюджета в результате обнуления пошлин оцениваются в $100 млн по говядине и около $75 млн по свинине.



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Цитата недели



«Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Власть не допустит дефицита продуктов питания в России, заверяет Минсельхоз. При этом глава ведомства обращает внимание, что на российском рынке цены более стабильны, чем в мире. Тем не менее, сильно дорожают овощи и картофель, повышаются цены на мясную продукцию, поэтому министерство будет увеличивать господдержку этих отраслей.

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Экспорт рапсового масла в этом сезоне может стать рекордным

Экспорт рапсового масла из России растет шестой год подряд на фоне увеличения спроса со стороны Китая. По мнению аналитиков агентства «АПК-Информ», производство и экспорт российского рапсового масла в сезоне-2021/22 могут достичь рекордных показателей и составить 852,5 тыс. т (+23% к предыдущему сезону) и 835 тыс. т (+12%) соответственно. Кроме того, ожидания рекордного урожая рапса в этом году и действующая экспортная пошлина на него в размере 30% будут дополнительными факторами увеличения переработки внутри страны.



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Цифра недели







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Гречиха и гречка будут дешеветь

По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 ноября гречневая крупа в рознице подорожала в среднем на 1,2%, за три предыдущие недели цены выросли на 3,6%, по сравнению с декабрем — на 18,3%. При этом объективных причин для роста цен на гречку нет, они не соответствуют тому хорошему урожаю, который уже почти собран, отмечают отраслевые эксперты. По информации Минсельхоза, урожай гречихи к 17 ноября превысил 1 млн т — на 66 тыс. т больше, чем было годом ранее.



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Инвестиции в производство картофеля будут выгодны в ближайшие годы

Инвестиции в выращивание картофеля сейчас привлекательны для тех, кто хочет заработать, но это продлится лишь в ближайшие два-три года. Такое мнение озвучил председатель Картофельного союза, гендиректор компании «Малино» Сергей Лупехин. По его словам, в этом году все картофелеводы радуются росту цен в отрасли, поскольку это фактически первая возможность заработать за прошедшие десять лет.



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Стратегия недели



«Многие небольшие компании, которые доминируют на рынке подсолнечника, имеют психологию невыхода в деньги» Гендиректор «Русагро» Максим Басов Цены на подсолнечник снизились после незначительного повышения, которому предшествовало существенное падение. Сельхозпроизводители не спешат продавать сырье и ждут более высоких цен, переработчики говорят, что работают с крайне низкими запасами.

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Структуры акционеров ЛУКОЙЛа могут заняться садоводством

В конце октября структура «Частных активов» — АО «Сокольники», которое управляет фондами акционеров ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, учредила ООО «Соколиные сады». Основной вид деятельности новой компании — выращивание прочих плодовых и ягодных культур. В ноябре у «Соколиных садов» появился филиал в поселке Гослесопитомника Воронежской области. Компания может интересоваться активами местного производителя яблок ЗАО «Сад», под управлением которого около 500 га садов, включая почти 190 га молодых садов интенсивного типа.



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Инвестиции « Русагро

Инвестиции «Русагро» за девять месяцев этого года составили 8,9 млрд руб., в четвертом квартале вложения группы могут быть на уровне 8 млрд руб., рассказал гендиректор холдинга Максим Басов на онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам трех кварталов и девяти месяцев 2021 года. Бюджет на следующий год еще не принят, пока компания планирует инвестиции на уровне немногим более 20 млрд руб. Основные вложения — около 10 млрд руб. — группа намерена направить в мясное направление.



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