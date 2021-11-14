Самое интересно за неделю с 8 по 14 ноября

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Формулы расчета экспортных пошлин могут изменить

В случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Это же относится к масличным и подсолнечному маслу: в случае резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло демпферную пошлину пересмотрят.



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Переработчики понизили закупочные цены на подсолнечник

Переработчики снизили закупочные цены на подсолнечник до 33-35 тыс. руб. за тонну без НДС, в последнюю неделю октября стоимость тонны маслосемян на юге доходила до 41 тыс. руб. за тонну без НДС. Падение цен произошло под давлением роста пошлины на подсолнечное масло и снижения котировок по экспортным контрактам в черноморском бассейне.



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Цитата недели



«Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время и с посевными площадями в мире вообще и в Европе в частности, и с товарами продовольственной группы» Президент Владимир Путин Власти должны иметь в виду разницу в цене минеральных удобрений на внутреннем и внешних рынках, чтобы не допустить сбоев в работе сельского хозяйства из-за возможной активизации экспорта удобрений. Для сохранения стабильности на рынке правительство принимает отдельный комплекс мер, в частности, поставки удобрений за рубеж будут квотироваться.

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Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России в этом году на 2 млн т до 74,5 млн т в чистом весе без учета Крыма. В том числе сбор озимой пшеницы оценивается на уровне 51,5 млн т, что на 1 млн т больше, чем было в октябрьском обзоре, яровой — 23 млн так (также плюс 1 млн т). Прогноз урожая фуражного зерна понижен на 0,3 млн т, его сбор оценивается в 38,4 млн т. В том числе производство кукурузы составит 15 млн т, ячменя — 17 млн т (в предыдущем обзоре было 17,3 млн т), овса — 4,1 млн т, ржи — 2 млн т.



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Цифра недели







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Аграрии могут снизить закупки удобрений на фоне роста цен



В 2022 году аграрии планируют снизить объемы закупок удобрений из-за их удорожания. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут потребовала от региональных управлений АПК не допустить этого. Министерство подняло эту тему после того, как получило из регионов уточненные данные по объемам закупок удобрений в будущем году. Сейчас ведомство актуализирует планы региональных закупок на 2022 год.



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Овощи снова дорожают

По данным Росстата, со 2 по 8 ноября розничные цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством, сказал, что Минсельхоз разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи. В частности, со следующего года планируется поддерживать ЛПХ, которые выращивают овощи на продажу. Также обсуждается вопрос перехода торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля.



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Предложение недели



«Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу, <...> Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тыс. т и замороженной говядины — до 200 тыс. т» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев По прогнозу Минсельхоза, восстановление объемов производства свинины после вспышек африканской чумы свиней в ряде регионов ожидается в первом полугодии 2022 года. По производству мяса птицы до конца текущего года агроведомство ожидает выхода на показатели 2020-го. По говядине министерство прогнозирует увеличение объемов производства примерно на 1,5%. Тем не менее, Минсельхоз предложил временно обнулить импортную пошлину на говядину и свинину. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию уже поддержала это решение.

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ФАО прогнозирует рекордные мировые цены на импорт продовольствия

Объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного показателя в 2021 году в $1,75 трлн. Это на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% превышает июньский прогноз. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Специалисты связывают этот рост с повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке и трехкратным увеличением транспортных расходов.



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Доля продовольственной пшеницы увеличивается

Центр оценки качества зерна проверил 53,8 млн т зерновых в 51 регионе. Согласно его данным на 8 ноября, доля пшеницы 3-го класса составила 46,7% от обследованного объема. Год назад в это время доля зерна этого класса составляла 33,4%. На 4-й класс пришлось 40,7% общего объема против 39,3% в это время годом ранее. Доля 5-го класса снизилась до 12,5% против 26,9%. Доля пшеница 1-го класса составила 0,2% (0,02% по итогам 2020 года), 2-го класса — 0,04% (0,2% год назад).



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